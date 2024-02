Pronostic Valence FC Séville 17/02/2024 : Plus de 2,5 buts dans le match et Hugo Duro buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Valence FC Séville, comptant pour la 25e journée de Liga, ce samedi.

Pronostic Valence contre Séville : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et prévisions pour Valence contre Séville en vue de ce match de La Liga, samedi à 20h.

Les meilleurs paris pour Valence Séville

Oui pour les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,90 sur Betsson, équivalant à une probabilité de 52,6 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Hugo Duro pour marquer ⭐ avec une cote de 3,00 sur Betsson, indiquant une probabilité de 33,3 % pour l'attaquant espagnol de marquer.

pour l'attaquant espagnol de marquer. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2,00 sur Betsson, représentant une probabilité de 50 % pour que les deux clubs marquent.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Samedi soir, Valence accueille Séville à l'Estadio de Mestalla, alors que les deux équipes luttent à des extrémités différentes du tableau. Tandis que les hôtes chassent une place européenne, Séville tente de se sortir de la zone de relégation.

Les Ches occupent la 9e place de la Liga en grande partie grâce à leur forme à domicile, ayant récolté 23 points sur 11 matchs. Trois victoires, dont un match nul contre Barcelone, lors de leurs cinq derniers matchs à domicile prouvent qu'ils ont ce qu'il faut pour finir dans le top six.

La saison de Séville a été décevante, mais deux victoires consécutives contre Rayo Vallecano et l'Atlético Madrid leur ont donné de l'air par rapport au bas de tableau. Cependant, leur forme à l'extérieur est plutôt mitigée, subissant une lourde défaite contre Gérone tout en ramenant les trois points de leur déplacement à Getafe.

Les compositions probables pour Valence Séville

La composition probable pour Valence :

Mamardashvili,Gaya, Ozkacar, Mosquera, Foulquier, Lopez, Guillamon, Pepelu, Guerra, Duro, Yaremchuk.

La composition probable pour Séville :

Nyland, Acuna, Ramos, Bade, Navas, Ocampos, Soumare, Sow, Torres, Romero, en Nesyri

Pari 1 Valence Séville : Oui pour les deux équipes marquent @ 1,90 avec Betsson

Les deux équipes abordent ce match avec un mélange de victoires et de défaites, toutes deux en difficulté pour trouver de la régularité dans les défis que présente la Liga. À domicile, cependant, Valence est solide. Les récentes victoires contre Almeria, l'Athletico Bilbao et Villarreal montrent qu'ils s'épanouissent en jouant à Mestalla - un endroit intimidant pour les visiteurs. Non seulement ils ont remporté ces matchs, mais ils ont également ajouté des buts à leur jeu, en particulier les trois contre Villarreal.

La forme de Séville à l'extérieur a été mitigée. Une défaite 5-1 contre Gérone peut avoir entamé leur confiance, mais le retour de Youssef En Nesyri de la CAN les a aidés à battre Rayo Vallecano 2-1. Les deux équipes ont marqué dans quatre des cinq derniers matchs de Valence, et il en va de même pour la forme actuelle de Séville à l'extérieur. Valence a remporté le match aller 2-1, et les deux défenses peuvent être battues à nouveau samedi soir.

Pari 2 Valence Séville : Hugo Duro buteur à tout moment @ 3,0 avec Betsson

Hugo Duro a été le joueur phare de Valence cette saison, et il a déjà marqué 10 buts en Liga cette saison. Le joueur de 24 ans a marqué trois buts lors de ses six derniers matchs, dont deux lors des deux derniers matchs de Valence à domicile. C'est sa troisième saison et sa meilleure à ce jour, et son mouvement dans la surface de réparation s'est encore amélioré alors que Valence chasse une place européenne.

Son dernier but contre Almeria a montré exactement ce dont il est capable, avec une finition du premier coup dans le coin opposé. Sergio Ramos cherchera sans aucun doute à lui faire face, mais avec sa finition instinctive, il pourrait avoir du mal à le réduire au silence.

Pari 3 Valence Séville : Plus de 2,5 buts dans le match @ 2,00 avec Betsson

Bien que le bilan à domicile de Valence soit solide, Séville a décroché des résultats remarquables ces derniers temps. Mis à part la défaite 5-1 contre Gérone, leur victoire 3-1 à l'extérieur contre Getafe en Coupe d'Espagne a montré une efficacité devant le but que nous n'avons pas toujours vue cette saison. Ils ont confirmé cela contre Rayo Vallecano, et leurs matchs à l'extérieur ont vu plus de 2,5 buts marqués dans quatre des cinq dernières rencontres.

Ils ont cependant encaissé 18 buts lors de leurs déplacements, seuls cinq équipes ayant un bilan plus mauvais qu'eux. Comme mentionné précédemment, Valence a battu Séville plus tôt dans la saison 2-1, ce qui verrait ce pari se réaliser, et avec les deux équipes cherchant des points à chaque bout du tableau, un match ouvert est une possibilité distincte.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !