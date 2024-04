Pronostic Union Berlin Bayern Munich 20/04/2024 : L'Union Berlin vainqueur et les deux équipes ne marquent pas

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Union Berlin Bayern Munich, comptant pour la 30e journée de Bundesliga.

Pronostic Union Berlin Bayern Munich : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre l'Union Berlin et le Bayern Munich avant leur affrontement en Bundesliga le 20 avril.

Les meilleurs paris pour Union Berlin Bayern Munich

Victoire pour l'Union Berlin ⭐ avec des cotes de 5.00 sur Betsson, soit une probabilité de 20% que le club de la capitale l'emporte.

que le club de la capitale l'emporte. À l'extérieur - Total de buts : Moins de 1,5 ⭐ avec des cotes de 2.45 sur Betsson, soit une probabilité de 41% que le Bayern Munich marque moins de deux buts.

que le Bayern Munich marque moins de deux buts. Les deux équipes marquent - NON ⭐ avec des cotes de 2.25 sur Betsson, donnant une probabilité de 44% qu'au moins l'un de ces clubs ne trouve pas le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Malgré avoir perdu leur couronne de Bundesliga le week-end dernier, le Bayern doit encore gagner des points pour garantir une place en Ligue des champions. Les hôtes berlinois n'ont qu'une marge de trois points par rapport à la zone de relégation avec 15 en jeu.

Deux défaites consécutives ont laissé l'Union Berlin regarder par-dessus leur épaule vers la zone de relégation. Les matchs à domicile seront cruciaux pour eux, étant donné qu'ils n'ont gagné que deux fois à l'extérieur cette saison.

Avec une marge de sept points sur le Borussia Dortmund, cinquième au classement, beaucoup dépendra du désir du Bayern de terminer le plus haut possible derrière le nouveau champion, Leverkusen. Les Bavarois ont au moins mis fin à une série de deux défaites consécutives avec un succès 2-0 contre le FC Cologne le week-end dernier.

Les compos probables pour Union Berlin Bayern Munich

La composition probable de l'Union Berlin en 3-5-2 :

Ronnow, Doekhi, Vogt, Leite, Gosens, Aaronson, Khedira, Kral, Trimmel, Kaufmann, Hollerbach.

La composition probable du Bayern Munich en 4-2-3-1 :

Ulreich, Mazraoui, Dier, De Ligt, Kimmich, Guerreiro, Pavlovic, Tel, Muller, Musiala, Kane.

Pronostic 1 : Victoire pour l'Union Berlin @ 5.00 avec Betsson

Tuchel devra s'assurer que ses joueurs clés sont bien reposés et minimiser le risque de blessures, après la qualification contre Arsenal en quarts de finale de la Ligue des Champions (1-0). Quoi qu'il en soit, l'Union Berlin a sa meilleure opportunité de vaincre les Bavarois, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire lors de leurs 10 précédentes rencontres. Les cotes de 5.00 ne reflètent pas le manque d'intérêt potentiel pour ce match que les visiteurs sont susceptibles d'avoir, quelles que soient les circonstances.

Pronostic 2 : Total des buts du Bayern Munich - Moins de 1,5 @ 2.45 avec Betsson

Harry Kane a été prolifique lors de sa première saison en Bundesliga, marquant un nombre élevé de 32 buts. Il y a une chance qu'il soit laissé au repos pour ce match. Même s'il ne l'est pas, il y a une possibilité qu'il ne soit pas au top de sa forme après sa dernière confrontation avec l'ancien adversaire, Arsenal. Malgré leur position modeste, les Iron Ones ont été un adversaire assez coriace tout au long de la saison. Seuls les six premiers ont encaissé moins de buts sur la saison et ils n'ont permis à l'adversaire de marquer plusieurs fois que lors de deux de leurs neuf derniers matchs à domicile.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent = NON @ 2.25 avec Betsson

Malgré leur relative solidité défensive, l'équipe de Nenad Bjelica a eu du mal à l'autre extrémité du terrain. Ils n'ont marqué que 25 buts en 29 matchs de championnat cette saison. Seul le FC Cologne, qui a perdu 2-0 contre le Bayern le week-end dernier, a marqué moins de buts en Bundesliga. En raison de ces statistiques, l'Union n'a vu les deux équipes marquer que dans un faible total de neuf matchs sur 29 et dans seulement cinq des 14 matchs à domicile (un autre faible total de la ligue). La rencontre aller s'est terminée sur le score de 1-0 en janvier, tandis que trois des quatre dernières rencontres ont vu seulement l'une des deux équipes marquer.

