Pronostic Udinese Milan AC 20/01/2024 : Milan AC vainqueur ou match nul

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Udinese Milan AC, comptant pour la 21e journée de Serie A, ce samedi à 20h45

Nos propositions de cotes pour la rencontre Udinese – AC Milan

Nul ou AC Milan – à 1,21 en pariant sur Betsson, soit 82% de chances que les Rossoneri remportent la rencontre ou partagent les points.

que les Rossoneri remportent la rencontre ou partagent les points. Plus de 2,5 buts – à 1,76 en pariant sur Betsson, soit 56% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. L’AC Milan remporte la première mi-temps - à 2,37 en pariant sur Betsson, soit 42% de chances que le club milanais domine la première période.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide détaillé !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Udinese – AC Milan en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu samedi 20 janvier à 20 h 45.

21e journée de Serie A : l’Udinese accueille l’AC Milan, une rencontre opposant deux formations aux dynamiques bien différentes, l’une luttant pour au minimum une place en Ligue des Champions, voire pourquoi pas un titre, tandis que l’autre, pourtant habituée au ventre mou lors des dernières années, joue son maintien cette saison.

C’est un championnat compliqué pour les coéquipiers de Florian Thauvin. Malgré un changement d’entraîneur au profit de Gabriele Cioffi fin octobre, ils n’ont remporté que deux petites victoires cette saison, dont une, drôle de coïncidence, lors du match aller contre l’AC Milan, à San Siro. Avec un bilan de 12 nuls et 6 défaites, pour 21 buts inscrits et 32 encaissés, ils auront fort à faire samedi soir pour espérer prendre de l’air sur le premier relégable, l’Hellas Vérone, sur lequel ils ont un seul point d’avance.

Pour les Rossoneri, la dynamique est différente. Quelque peu distancés du duo de tête (7 points de retard sur la Juventus, deuxième) et avec 8 points d’avance sur la 4e place, les hommes de Stefano Pioli jouent sans doute une place en Ligue des champions cette saison. Ils ont remporté 13 rencontres en championnat, pour 3 nuls et 4 défaites, et un bilan de 38 buts inscrits pour 21 encaissés. Leur forme à l’extérieur pourrait cependant leur jouer des tours, avec une moyenne de 1,80 point pris par rencontre loin de Milan.

Pari n° 1 : AC Milan ou nul : 1,21 avec Betsson

Les coéquipiers d’Olivier Giroud sur leur lancée. Invaincus depuis le 9 décembre en championnat, les Milanais restent sur 3 victoires lors de leurs 3 dernières rencontres. Depuis leur passage à vide à la fin octobre, ils n’ont perdu qu’une seule rencontre en Serie A pour un seul nul sur un total de 8 matches. À l’inverse, la formation menée par Gabriele Cioffi n’a remporté qu’une seule de ses 8 dernières rencontres, pour 4 nuls et 3 défaites. À domicile, ils ne se sont imposés qu’à une seule reprise, et ils n’ont remporté que deux de leurs 24 dernières rencontres en Serie A. Les Rossoneri devraient donc faire leur retour à Milan avec au moins un point dans leurs valises.

Pari n° 2 : Plus de 2,5 buts : 1,76 avec Betsson

Des buts au Stade Friuli. Les deux formations sont habituées à voir des buts dans les rencontres auxquelles elles participent. Il y a eu plus de 2,5 buts marqués lors de 6 des 7 dernières rencontres de l’AC Milan, et lors de 7 des 8 derniers matches de l’Udinese. À l’extérieur, il y a en moyenne 3,6 buts au total lors des rencontres disputées par les hommes de Stefano Pioli, quant à celles de l’Udinese à la maison, elles présentent en moyenne 2,9 buts au terme des 90 minutes. Il faut donc s’attendre à voir des buts samedi soir.

Pari n° 3 : L’AC Milan remporte la première mi-temps : 2,37 avec Betsson

45 premières minutes à sens unique. Bien que les coéquipiers de Lorenzo Lucca ne présentent pas de grande difficulté en attaque, la première mi-temps n’est pas forcément celle qu’ils préfèrent. Ils ont marqué au moins un but à seulement 5 reprises lors des 13 dernières rencontres qu’ils ont disputées, et encaissent en moyenne 0,8 but lors des 45 premières minutes à domicile. À l’inverse, l’AC Milan aime particulièrement les débuts de matches : à l’extérieur, les Rossoneri trouvent le chemin des filets 1,3 fois par rencontre en première mi-temps, et ont ouvert le score à 4 reprises lors de leurs 5 dernières confrontations. Les voir se rendre au vestiaire avec l’avantage au score paraît donc probable.

Les meilleures cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VER*** :