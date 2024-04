Pronostic Udinese Inter Milan 08/04/2024 : Les Nerazurris vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Udinese Inter Milan, comptant pour la 31e journée de Serie A, ce lundi.

Pronostic Udinese Inter Milan : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs a préparé des pronostics pour Udinese Inter Milan avant leur affrontement en Serie A le 8 avril.

Les meilleurs pronostics pour Udinese Inter Milan

Victoire pour Inter Milan ⭐ avec des cotes de 1,50 sur Betsson, soit une chance de 66,7% que les leaders du championnat l'emportent.

que les leaders du championnat l'emportent. Inter Milan vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 2,15 sur Betsson, soit une chance de 46,5% que les visiteurs l'emportent et que trois buts ou plus soient marqués.

que les visiteurs l'emportent et que trois buts ou plus soient marqués. Les deux équipes marquent ⭐ à des cotes de 2,00 sur Betsson, donnant une chance de 50% pour que les deux équipes marquent.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Inter Milan se rend à Udinese dans l'objectif de poursuivre leur excellente forme à l'extérieur et de faire un autre pas en avant dans la course au titre de Serie A.

L'Udinese est actuellement en mauvaise forme et n'a remporté aucun de ses six derniers matchs à domicile. Ils ont subi une défaite 2-0 lors de leur dernier match à domicile contre Torino, et l'Inter salive à l'idée de ce match.

Avec la meilleure forme à domicile et à l'extérieur de Serie A de loin, l'Inter vise à obtenir une sixième victoire consécutive à l'extérieur en Serie A. Après avoir battu leurs adversaires 4-0 lors du match précédent, cela pourrait être une longue soirée pour les hôtes.

Les compos probables pour Udinese Inter Milan

La composition probable d'Udinese :

Okoye; Giannetti, Bijol, Ferreria, Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara, Thauvin, Lucca

La composition probable de l'Inter Milan :

Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Sanchez, Martinez

Pronostic 1 : Victoire pour l'Inter @ 1,50 avec Betsson

Comme l'Inter Milan a été si impressionnant cette saison, le titre est presque acquis. Avec plus de dix points d'avance en tête de la Serie A, l'Inter n'a pas levé le pied ces dernières semaines. À l'extérieur, ils ont été redoutables, récoltant un impressionnant total de 38 points sur 14 matchs, marquant 34 buts et n'en concédant que six. L'Inter a tout simplement été inarrêtable.

L'Udinese, en revanche, a été extrêmement décevant cette saison. Ils n'ont remporté que 12 points sur 15 matchs à domicile et en ont encaissé 23. Le précédent affrontement au stade San Siro a vu l'Inter s'imposer sur le score de 4-0, et une autre grande victoire est à prévoir.

Pronostic 2 : Inter Milan vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match @ 2,15 avec Betsson

Avec l'Inter Milan qui marque à volonté et l'Udinese qui est faible défensivement, il n'y a que du sens à parier sur une tendance constante cette saison.

L'Udinese n'a remporté aucun de ses six derniers matchs à domicile et en a encaissé trois contre Padoue. Pendant ce temps, l'Inter Milan a été extrêmement impressionnant. Avec une victoire 4-0 contre Lecce, un score de 4-2 contre l'AS Roma et une démolition 5-1 de Monza, les visiteurs devraient se sentir à l'aise pour marquer beaucoup de buts contre une défense faible.

L'Inter a également récolté 13 points sur ses cinq derniers matchs, marquant 12 buts et n'en concédant que deux. Ils devraient dominer du début à la fin.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 2,00 avec Betsson

Comme nous l'avons mentionné, l'Udinese a été faible à domicile et possède actuellement le troisième pire bilan devant ses supporters en Serie A. L'Udinese n'a remporté aucun de ses six derniers matchs à domicile. Ils ont subi des défaites contre Torino et Padoue, des équipes qui ont réussi à marquer deux et trois buts contre eux respectivement. Cela prépare le terrain pour une soirée agréable pour l'Inter Milan.

L'Inter a remporté trois de ses cinq derniers matchs de Serie A avec deux buts d'écart. Cela suggère que notre troisième sélection pourrait nous rapporter un autre gain. Bien qu'ils n'aient remporté qu'une victoire 1-0 lors de leur dernier déplacement contre Bologne, l'équipe occupant la quatrième place est nettement supérieure à Udinese. L'Inter peut percer leur défense à au moins deux reprises.

