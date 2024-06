Pronostic Turquie Portugal - Euro 2024 22/06/2024 : Les Lusitaniens gagnent et Ronaldo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Turquie Portugal, deuxième journée du groupe F de l'Euro 2024, ce samedi à 18h.

Pronostic Turquie Portugal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Turquie Portugal : probabilités et cotes

Victoire du Portugal et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes @ 2,05 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 48,8% pour les Portugais de gagner et au moins trois buts marqués dans la rencontre.

pour les Portugais de gagner et au moins trois buts marqués dans la rencontre. Cristiano Ronaldo buteur ⭐ avec des cotes de @ 1,88 sur Winamax, indiquant une probabilité de 53,1% pour le capitaine portugais de marquer.

pour le capitaine portugais de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @ 1,80 sur Betclic, représentant une probabilité de 55,5% pour que les deux clubs trouvent le fond du filet.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Il y a quelque chose à jouer ici car les deux équipes arrivent à ce choc du groupe F après avoir gagné leur match d'ouverture. Une victoire est importante car finir en tête du groupe signifie ne pas affronter un autre vainqueur de groupe avant la demi-finale.

La Turquie a marqué deux superbes buts en battant la Géorgie 3-1 dans ce qui est probablement le match du tournoi jusqu'à présent. C'est une manière emphatique de mettre fin à cinq matchs sans victoire.

Le Portugal a décroché une victoire dramatique dans les dernières minutes contre la République tchèque. Ils ont réussi à maintenir leur record de 100% sous la direction de Roberto Martinez dans les 11 matchs compétitifs qu'il a dirigés.

Les effectifs probables pour Turquie Portugal

La composition probable pour la Turquie en 4-2-3-1 :

Günok ; Müldür, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu ; Çalhanoğlu, Ayhan ; Güler, Kökçü, Yildiz ; Yılmaz.

La composition probable pour le Portugal en 3-5-2 :

Diogo Costa ; Dias, Pepe, Inácio ; Cancelo, Vitinha, Mendes, Fernandes, Bernardo ; Ronaldo, Leão.

Les meilleurs paris à prendre pour Turquie Portugal

Pronostic Turquie vs Portugal 1 : Victoire du Portugal et plus de 2,5 buts dans le match @ 2,05 sur Parions Sport

Roberto Martinez apporte son record compétitif de 100% à ce qui promet d'être un choc divertissant contre la Turquie. L'Espagnol a gagné tous les 10 matchs de qualification depuis qu'il a remplacé Fernando Santos et a ajouté une autre victoire lors du match d'ouverture de leur campagne ici en Allemagne.

Son équipe a dû creuser profondément avec un but deux minutes après le temps additionnel, scellant une victoire après être revenue de l'arrière contre la République tchèque. Ce but résume parfaitement la profondeur du Portugal, car un remplaçant a centré pour un autre qui a appliqué la touche finale.

Évalués comme favoris à 1,55, nous pouvons ajouter plus de 2,5 buts marqués pour rendre le prix beaucoup plus attrayant. Sept de ces 11 victoires compétitives ont également vu au moins trois buts marqués.

Pronostic Turquie vs Portugal 2 : Cristiano Ronaldo buteur @ 1,88 avec Winamax

La carrière internationale de Cristiano Ronaldo semblait être en péril lors du dernier tournoi international. Fernando Santos, le manager de l'époque, a écarté son capitaine légendaire de son onze de départ et a ensuite regardé son équipe être éliminée de la Coupe du Monde au Qatar.

Roberto Martinez a pris le relais, a réintégré CR7 dans l'équipe et a regardé le joueur de 39 ans marquer 10 buts en qualification. Seul Romelu Lukaku a marqué plus et l'Espagnol a insisté sur le mérite de son joueur, citant ses 51 buts en 50 matchs comme preuve.

Ronaldo a débuté contre la République tchèque et est devenu le premier homme à jouer dans six Championnats d'Europe alors qu'il a livré une performance vivante. Il n'a pas marqué, mais est passé près à plusieurs reprises, prenant cinq tirs, dont trois étaient cadrés. Il a même frappé le poteau depuis une position de hors-jeu.

Il est très rare de proposer un choix de buteur à des cotes aussi courtes que 1,75, mais Ronaldo est une exception. Pour ceux qui cherchent un prix plus élevé, ajoutez la victoire du Portugal à ce pari pour augmenter le prix à 2,05.

Pronostic Turquie vs Portugal 3 : Les deux équipes marquent avec des cotes de @ 1,80 sur Betclic

Nous avons largement décrit le talent offensif dont dispose le Portugal. Ronaldo n'est qu'une des nombreuses options offensives puissantes à la disposition de Roberto Martinez et ils sont certains de marquer ici.

Pour cette sélection, nous sommes également confiants que la Turquie peut suivre la République tchèque et percer une défense qui n'a concédé que deux fois en qualification. En conséquence, nous obtenons un excellent prix pour que les deux équipes marquent ici.

Vincenzo Montella a vu son équipe commencer superbement lors de la victoire 3-1 contre la Géorgie, marquant deux buts candidats au titre de but du tournoi en chemin. Ils ont ensuite dû creuser profondément alors que les débutants lançaient une riposte courageuse, scellant la victoire dans les dernières minutes.

Arda Güler de Turquie est un talent spécial et il visera à continuer de briller contre l'une des équipes favorites du tournoi. Avec la confiance acquise lors de ce premier match, ils peuvent exploiter la défense apparemment disjointe du Portugal et au moins marquer un but.

