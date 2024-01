Pronostic Tunisie Mali 20/01/2024 : Les deux équipes marquent et Mali vainqueur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Tunisie Mali, comptant pour le groupe E de la CAN 2024, ce samedi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Tunisie – Mali

Mali vainqueur – à 2,61 en pariant sur Betclic, soit 38% de chances que la sélection malienne viennent de la Tunisie.

que la sélection malienne viennent de la Tunisie. Moins de 2,5 buts – à 1,45 en pariant sur Betclic, soit 68% de chances qu'il y ait peu de buts durant la rencontre.

qu'il y ait peu de buts durant la rencontre. Les deux équipes marquent : Non - à 1,61 en pariant sur Betclic, soit 62% de chances que l'une des deux équipes n'inscrivent aucun but.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Tunisie – Mali en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu samedi 20 janvier à 21 h. Deuxième journée de cette CAN dans le groupe E, avec la rencontre opposant la Tunisie au Mali. Un match qui pourrait déjà s’annoncer décisif en fonction du résultat des autres sélections dans ce groupe, avec le Mali leader avec 3 points, et les Aigles de Carthage qui n’ont toujours pas débloqué leur compteur dans la compétition.

La Tunisie est déjà dos au mur avant d’affronter le leader de ce groupe suite à leur défaite face à la Namibie mardi. Après une campagne d’éliminatoires conclue à la première place avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaites, pour 11 buts inscrits et seulement 1 encaissé, les joueurs de Jalel Kadri se sont inclinés lors du match d’ouverture de ce groupe E, pour une victoire historique de la Namibie à la CAN, la première de leur histoire.

Côté Malien, c’est la confiance qui règne. Ils se sont imposés lors de leur duel contre les autres favoris de ce groupe, l’Afrique du Sud, sur le score de 2-0 et pourraient déjà obtenir leur ticket pour les huitièmes en cas de victoire. Ils ont remporté 7 de leurs 8 dernières rencontres toutes compétitions confondues, et voudront continuer cette série pour peut-être créer la surprise dans cette Coupe d’Afrique des Nations, eux qui n’ont jamais fait mieux qu’une place en finale en 1972.

Une place en huitièmes comme enjeu. Après un premier match maîtrisé, les joueurs d’Éric Chelle auront à cœur d’aller chercher leur ticket pour la suite de la compétition, pour rêver d’un trophée qu’ils n’ont jamais remporté. Ils ont remporté 4 de leurs 5 dernières rencontres, et la victoire face à l’Afrique du Sud, avec un but de leur capitaine Hamari Traoré, devrait les mettre en confiance. À l’inverse, la Tunisie s’est inclinée de manière surprenante face à la Namibie, et les coéquipiers de Youssef Msakni n’ont remporté que 3 des 7 dernières rencontres, contre des adversaires largement à leur portée (Cap-Vert, Malawi et Sao Tomé-et-Principe). Samedi soir, ils auront fort à faire s’ils veulent espérer remporter leurs premiers points dans cette CAN.

Pari n° 2 : Moins de 2,5 buts : 1,45 avec Betclic

Match serré au stade Amadou Gon Coulibaly. Avec une moyenne de 2,27 buts par rencontre, cette CAN n’est pas particulièrement le théâtre de festival en attaque, où seulement 4 rencontres sur 11 ont vu plus de 2,5 buts inscrits par les deux formations. Lors de la première journée, le Mali s’est imposé par 2 buts, tandis que la Tunisie n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans la compétition. D’ailleurs, 5 des 6 dernières rencontres des Aigles de Carthage ont vu moins de 2,5 buts au total. Enfin, lors des 5 dernières confrontations entre les deux équipes, il n’y a jamais eu plus de 2,5 buts au terme des 90 minutes. Alors, bis repetita ?

Pari n° 3 : Les deux équipes marquent - Non : 1,61 avec Betclic

Clean sheet en vue. Le Mali n’a toujours pas encaissé de but dans cette compétition, et ils ont gardé leur cage inviolée lors de 4 de leurs 8 dernières rencontres. Du côté de la Tunisie, c’est tout simplement lors de 7 derniers matches qu’au moins une des deux équipes n’a pas trouvé le chemin des filets au cours des 90 minutes. Et pour couronner le tout, ce cas de figure s’est produit lors des 5 dernières confrontations entre les deux formations. Difficile de voir une autre issue pour cette 2e journée du groupe E.

Misez sur les meilleures cotes avec Betclic en vous inscrivant sur le bookmaker avec le code promo BCGOAL :