Pronostic Toulouse Marseille (OM) - Ligue 1 31/08/2024 : L'OM gagne et Luis Henrique buteur

Toulouse vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Toulouse Marseille, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic Toulouse Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Toulouse Marseille : probabilités et cotes

Victoire de Marseille ⭐ avec des cotes de @1.90 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 52% pour que les visiteurs remportent le match.

pour que les visiteurs remportent le match. Luis Henrique buteur ⭐ avec des cotes de @2.85 sur Vbet, indiquant une probabilité de 35% pour que l'attaquant brésilien trouve le chemin des filets.

pour que l'attaquant brésilien trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1.70 sur Vbet, représentant une probabilité de 59% pour que les deux clubs inscrivent au moins un but.

Marseille est attendu pour s'imposer contre Toulouse avec un score de 1-2.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille se déplace à Toulouse ce week-end avec l'espoir de renouer avec la victoire après leur match nul 2-2 contre Reims. Les visiteurs ont commencé la campagne de Ligue 1 avec une victoire écrasante 5-1 contre Brest, mais n'ont pas pu confirmer ce succès à domicile.

Toulouse n'a pas encore enregistré de victoire après ses deux premiers matchs, mais n'a pas non plus goûté à la défaite. Des matchs nuls contre Nantes et Nice ont montré à quel point ils sont résilients défensivement en ce début de saison. Leur préférence pour une défense à cinq a frustré leurs adversaires jusqu'à présent.

Marseille est attendu pour viser une place en Ligue des Champions cette saison, et ils devront battre des équipes comme Toulouse pour réaliser leurs ambitions. Alors que la fenêtre de transfert entre dans ses derniers jours, il y a encore beaucoup d'activités, y compris les dernières recrues.

Les effectifs probables pour Toulouse Marseille

La composition probable de Toulouse :

Restes; McKenzie, Nicolaisen, Cresswell, Donnum, Casseres, Sierro, Kamanzi, Gboho, Aboukhal, Magri.

La composition probable de Marseille :

Rulli; Merlin, Brassier, Balerdi, Murillo, Hojberg, Kondogbia, Greenwood, Harit, Luis Henrique, Wahi.

Les meilleurs paris à prendre pour Toulouse OM

Toulouse vs Marseille Pari 1 : Victoire de Marseille @ 1.90 sur Vbet

Marseille n'aurait pas pu mieux commencer sa campagne en Ligue 1 en écrasant Brest 5-1. Cependant, des problèmes défensifs les ont vus concéder un match nul 2-2 le week-end dernier contre Reims. Si Roberto De Zerbi veut réussir cette saison, une défense plus solide est nécessaire.

Cependant, il est difficile de critiquer leur volonté offensive, où un style de jeu similaire à celui qui a si bien fonctionné à Brighton a été adopté. Marseille possède l'un des entraîneurs les plus compétents en Europe, et ils voudront grimper au classement pour viser une place en Ligue des Champions.

Toulouse n'a pas encore perdu, mais ils n'ont pas non plus gagné. Avec toutes leurs nouvelles recrues semblant bien s'intégrer, il pourrait être difficile de garder Marseille à distance si les Toulousains peuvent mieux fermer le jeu de leur côté.

Toulouse vs Marseille Pari 2 : Luis Henrique buteur @ 2.85 sur Vbet

Luis Henrique, l'ancien attaquant de Botafogo, continue de trouver ses marques en France. Après avoir marqué un doublé contre Brest, le Brésilien a montré pourquoi il peut avoir une grande saison après s'être acclimaté la saison dernière.

Montrant du calme en situation de un contre un, ainsi qu'une volonté de se projeter dans la surface, Henrique a maintenant des coéquipiers de son niveau qui peuvent apporter une étincelle créative dans le dernier tiers.

Nous avons vu contre Brest et Reims à quel point Marseille peut être menaçant dans le dernier tiers, et le Brésilien en a fait partie.

Après son doublé à l'extérieur, Henrique visera à ajouter à son compteur et à conserver sa place dans le onze de départ.

Toulouse vs Marseille Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 1.70 sur Vbet

Toulouse est resté muet lors de la première journée, mais ils ont retrouvé leur forme habituelle lors du match à l'extérieur contre Nice la semaine dernière. Leur patience a payé et Shavy Babicka est sorti du banc pour égaliser - s'il sera titulaire reste à voir.

Cependant, bien que Marseille soit l'une des équipes les plus redoutables de la ligue, ils ont montré des faiblesses défensives - et ce, contre des équipes moins redoutables que Toulouse.

Cette équipe de Marseille a un nouveau visage, mais elle doit encore apprendre à garder le ballon hors de ses filets si elle veut progresser.

Cette rencontre s'est terminée sur un score de 2-2 la saison dernière, et nous nous attendons à un feu d'artifice à nouveau samedi soir avec deux équipes offensives qui s'affrontent.

