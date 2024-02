Pronostic Toulouse Benfica Ligue Europa 22/02/2024 : Match nul et Thijs Dallinga buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Toulouse Benfica, comptant pour les 16e de finale retour de Ligue Europa, ce jeudi.

Pronostics Toulouse - Benfica : paris, contexte et compos

Après sa courte défaite (2-1) du match aller, le TFC est encore en vie et peut espérer poursuivre sa route en C3. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Toulouse - Benfica.

Les meilleur paris pour Toulouse - Benfica

Match nul ⭐ à 3,45 sur Betsson, soit 28 % de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Thijs Dallinga buteur ⭐ à 3,10 sur Betsson soit 32 % de chances que l'attaquant néerlandais marque.

que l'attaquant néerlandais marque. Plus de 2,5 buts ⭐ à 1,69 sur Betsson à soit 59 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

À la peine en Ligue 1, le TFC vient toutefois de gagner à Monaco, ce qui lui permet de respirer un peu et de remonter à la 13e place du classement. Le maintien est loin d’être assuré, puisque les Toulousains ne comptent qu’un point de plus que Nantes, premier relégable, et les prochaines journées de championnat seront cruciales pour les hommes du Catalan Carles Martínez Novell. En attendant, le TFC affronte Benfica en match retour des barrages de la Ligue Europa, et la courte défaite du match aller peut leur donner des raisons d’espérer. Les Toulousains pensaient même avoir réalisé un petit exploit en égalisant à la 75e minute par l’intermédiaire de Mikkel Desler, mais les Lisboètes ont fini par l’emporter au bout des arrêts de jeu grâce à un pénalty transformé par Angel Di Maria.

Du côté de Benfica, la confiance est de mise puisque l’équipe est en tête du championnat à égalité de points avec le Sporting Lisbonne. Les rouge et blanc viennent d’écraser Vizela 6-1, avec 5 buts inscrits en première mi-temps ! Si les Portugais continuent sur leur lancée, une qualification du TFC semble particulièrement compliquée.

Les compos probables pour Toulouse Benfica

Benfica : Trubin ; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras ; Neves, Kokcu ; Di Maria, Rafa, Neres ; Cabral

Toulouse : Restes ; Costa, Nicolaisen, Diarra ; Desler, Spierings, Sierro, Suazo ; Donnum, Dallinga, Gboho

Pari 1. Match nul à 3,45 avec Betsson

Le TFC aura à cœur de poursuivre son aventure en C3 et fera tout pour faire douter son adversaire du jour, mais même si l’on assiste à un match serré, Benfica devrait obtenir un résultat suffisant pour se qualifier. La cote du match nul est intéressante et nous choisissons donc cette option, même si une victoire des Lisboètes reste le résultat le plus probable.

Pari 2. Thijs Dallinga buteur à 3,10 avec Betsson

Le jeune attaquant est l’une des rares satisfactions de la saison toulousaine. Avec déjà 12 buts inscrits toutes compétitions confondues, il cherchera à se faire remarquer à nouveau sur la scène européenne, lui qui devrait quitter le club en fin de saison avant de disputer l’Euro avec les Pays-Bas.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,69 avec Betsson

L'attaque de Benfica est particulièrement impressionnante et efficace depuis le début de la saison, et Toulouse n’est pas en reste en ce moment avec 7 buts inscrits sur les 4 derniers matchs. On peut donc s’attendre à voir des buts et du spectacle pour ce match retour entre le TFC et le Benfica Lisbonne.

