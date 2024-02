Pronostic Tottenham Crystal Palace 02/03/2024 : Tottenham vainqueur et Richarlison buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Tottenham Crystal Palace, comptant pour la 27e journée de Premier League.

Pronostic Tottenham Crystal Palace : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et pronostics pour Tottenham Crystal Palace avant leur affrontement en Premier League ce samedi à 16h00.

Les meilleurs pronostics pour Tottenham Crystal Palace

Une victoire de Tottenham et plus de 1,5 buts ⭐ avec des cotes de 1,66 sur Betsson, suggérant une chance de 62 % pour les hôtes de l'emporter avec au moins deux buts.

pour les hôtes de l'emporter avec au moins deux buts. Richarlison buteur ⭐ avec des cotes de 2,30 sur Betsson, indiquant une probabilité de 42,6 % pour l'attaquant brésilien de marquer.

pour l'attaquant brésilien de marquer. Heung-Min Son buteur ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, représentant une chance de 50 % pour le Sud-Coréen de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Crystal Palace effectue le court déplacement vers le nord de Londres où ils affrontent Tottenham Hotspur samedi après-midi en Premier League.

Les hôtes cherchent à rebondir après leur défaite 2-1 à domicile contre Wolverhampton la semaine dernière. Ils avaient auparavant battu Brighton et Brentford devant leurs propres supporters. Actuellement à la 5e place, ils ont besoin de points pour combler l'écart sur Aston Villa, quatrième.

Crystal Palace a démarré sur les chapeaux de roue sous leur nouveau manager Oliver Glasner, en battant Burnley 3-0 à Selhurst Park. Cependant, cela sera une tâche beaucoup plus difficile pour l'Autrichien.

Les compos probables pour Tottenham Crystal Palace

La composition probable de Tottenham :

Vicario ; Davies, van de Ven, Romero, Emerson Royal, Sarr, Bissouma, Son, Maddison, Kulusevski, Richarlison.

La composition probable de Crystal Palace :

Johnstone ; Richards, Andersen, Ward, Mitchell, Wharton, Lerma, Munoz, Edouard, Ayew, Mateta.

Pronostic 1 : Victoire de Tottenham & plus de 1,5 buts @ 1,66 avec Betsson

Malgré le faux pas de Tottenham contre Wolverhampton la dernière fois, ils ont toujours la cinquième meilleure forme à domicile en Premier League. Ils ont récolté 27 points en 13 matches.

Crystal Palace a démarré sur les chapeaux de roue sous leur nouveau manager. Cependant, c'était contre Burnley qui a du mal depuis son retour en Premier League. À l'extérieur, Palace a été mauvais et Glasner a du pain sur la planche pour inverser la tendance.

Ils n'ont pas gagné à l'extérieur en championnat depuis le 4 novembre, où cinq défaites ont suivi. Arsenal leur a infligé cinq buts, tandis que Brighton en a marqué quatre. Les préoccupations défensives sont toujours bien présentes pour Glasner à régler.

Tottenham devrait enregistrer une victoire sans histoire. Avec Palace encaissant des buts en déplacement, ajouter plus de 1,5 buts dans le match augmente la valeur du pari.

Pronostic 2 : Richarlison buteur @ 2,35 avec Betsson

Le Brésilien de Tottenham a connu un début de saison lent en Premier League, mais a été en forme exceptionnelle en 2024. Faisant confiance pour mener la ligne, il a travaillé dur pour prouver qu'il est l'homme de la situation.

Le joueur de 26 ans a marqué des buts contre Brentford et Manchester United, en plus d'un doublé contre Everton. Il aura certainement plus d'occasions d'ajouter à son total lorsque Crystal Palace visitera le stade de Tottenham Hotspur samedi.

Comme mentionné, Crystal Palace encaisse beaucoup de buts à l'extérieur, et Glasner ne pourra pas résoudre cela en une semaine de son règne.

Richarlison est entouré d'attaquants de grande qualité, dont James Maddison, Brennan Johnson et Heung-Min Son, qui peuvent tous l'aider à marquer son 11e but en Premier League.

Pronostic 3 : Heung-Min Son buteur @ 2,00 avec Betsson

Meilleur buteur actuel de Tottenham, Heung-Min Son compte 12 buts en Premier League à son actif.

Depuis son retour de la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, il n'a joué que moins de 30 minutes contre Brighton avant que toute l'équipe ne déçoive contre Wolverhampton.

Cependant, leur capitaine a surmonté toute fatigue qu'il avait à son retour du service international. Il est impatient de reprendre le bon chemin et de montrer pourquoi il est le meilleur joueur de Tottenham. Évoluant sur le côté gauche, le Sud-Coréen aime se déplacer vers l'intérieur pour son pied droit préféré juste à l'extérieur de la surface, où il est capable de produire quelques moments de magie.

Son expertise sur les coups de pied arrêtés était évidente lors de la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, où il a marqué un coup franc incroyable contre l'Australie. Si Tottenham obtient un coup franc dans et autour de la surface de réparation, attendez-vous à ce que Son se présente et prenne le contrôle.