Pronostic Tottenham Arsenal - Premier League - 28/04/2024 : Les Gunners vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Tottenham Arsenal, comptant pour la 34e journée de Premier League, ce dimanche.

Pronostic Tottenham Arsenal : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Tottenham Arsenal en Premier League le 28 avril.

Les meilleurs paris pour Tottenham Arsenal

Victoire d'Arsenal ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, soit 50 % de chances que les visiteurs gagnent.

que les visiteurs gagnent. Les deux équipes marquent et plus de 3.5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2.25 sur Betclic, soit 44 % de chances que les deux équipes marquent dans un match riche en buts.

que les deux équipes marquent dans un match riche en buts. Arsenal gagne et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 3.20 sur Betsson, donnant 31 % de chances que les deux clubs trouvent le filet.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Derby du nord de Londres est toujours un événement captivant. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour cette rencontre, Arsenal poursuivant son premier triomphe en Premier League depuis la saison invaincue.

Ange Postecoglou sera ravi du travail accompli lors de sa première saison en tant que patron de Tottenham, quel que soit le dénouement des dernières semaines de la saison. Il a revitalisé l'équipe et les Spurs restent une menace même sans Harry Kane. Tottenham est toujours à la chasse pour une place dans le top 4, mais aura besoin d'aligner une série de victoires pour finir devant Aston Villa. Ils ont été écrasés 4-0 par Newcastle lors de leur dernier match, donc attendez-vous à une réponse ici.

Ces dernières semaines ont été difficiles pour Arsenal. Ils ont cédé l'initiative à Manchester City dans la course au titre et ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, pour le plus grand plaisir des fans de Tottenham. Ils ont encore une chance de soulever le trophée de la Premier League cette saison, mais ce match contre les Spurs est crucial. Arsenal a gagné 2-0 lorsqu'ils ont affronté Tottenham sur ce terrain la saison dernière.

Les compos probables pour Tottenham Arsenal

La composition probable de Tottenham :

Vicario; Porro, Romero, Van De Ven, Udogie; Bisouma, Bentancur, Maddison; Johnson, Werner, Son.

La composition probable d'Arsenal :

Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Jorginho; Saka, Havertz, Trossard.

Pronostic 1 : Victoire pour Arsenal @ 2.00 avec Betsson

Arsenal a été l'une des équipes les plus fortes de la Premier League cette saison. Par conséquent, notre premier pronostic pour Tottenham contre Arsenal est une victoire pour l'équipe de Mikel Arteta. Les Gunners ont beaucoup de travail pour sécuriser le titre. Ils ont marqué le plus grand nombre de buts dans la division, avec une moyenne de 2,33 par match avant leur affrontement en milieu de semaine avec Chelsea. Ils ont également la meilleure défense. L'équipe d'Ange Postecoglou a gagné deux de ses cinq derniers matchs. Cela les a fait reculer derrière Aston Villa dans la course à une place en Ligue des Champions. Tottenham a gagné seulement un de leurs cinq derniers face-à-face avec leurs rivaux du nord de Londres.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 3.5 buts dans le match @ 2.25 avec Betclic

Le prochain de nos pronostics pour Tottenham contre Arsenal est que les deux équipes marquent dans le match et qu'au moins quatre buts soient marqués au total. Ce pronostic a été gagnant alors que les équipes faisaient match nul 2-2 à l'Emirates plus tôt dans la saison. Les Spurs étaient en bien meilleure forme à cette époque et menaient la Premier League. Les choses peuvent avoir ralenti pour les hommes d'Ange, mais ils restent une menace offensive.

Pronostic 3 : Arsenal gagne et les deux équipes marquent @ 3.20 avec Betsson

Avec des buts à l'horizon, nous soutenons également Arsenal pour gagner le match et Tottenham pour marquer. L'équipe d'Ange Postecoglou a marqué dans tous ses 16 matchs à domicile en Premier League cette saison, avec une moyenne de 2,13 buts. Ils sont bien équipés pour réussir contre la meilleure défense de la ligue. Arsenal a été exceptionnel en attaque en 2024, même en jouant loin de l'Emirates. Ils ont marqué en moyenne 3,43 buts lors de leurs sept matchs à l'extérieur en Premier League en 2024. Ce genre de puissance de feu devrait suffire pour vaincre Tottenham.

