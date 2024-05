Pronostic Stuttgart Bayern Munich 04/05/2024 : Stuttgart vainqueur et Serhou Guirassy buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Stuttgart Bayern Munich, comptant pour la 32e journée de Bundesliga.

Pronostic Stuttgart Bayern Munich : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Stuttgart et le Bayern avant leur affrontement en Bundesliga le 4 mai.

Les meilleurs paris pour Stuttgart Bayern Munich

Victoire de Stuttgart ⭐ avec une cote de 2.20 sur Betsson, soit 45 % de chances que l'équipe à domicile gagne.

que l'équipe à domicile gagne. Serhou Guirassy buteur ⭐ avec une cote de 1.98 sur Betclic, soit 51 % de chances que l'attaquant marque.

que l'attaquant marque. Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, donnant 65 % de chances que les deux clubs marquent avec au moins trois buts dans le match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Bayern Munich se rend à Stuttgart ce week-end alors que la 2ème place affronte la 3ème.

L'excellente performance de Stuttgart en Bundesliga a été éclipsée par Bayer Leverkusen qui a mis fin à la domination de Bayern, mais ils méritent leurs éloges. Ils peuvent assurer une qualification en Ligue des Champions ce week-end. Cela contraste fortement avec la position dans laquelle ils se trouvaient la saison dernière, ayant évité de justesse la relégation en barrage.

L'équipe de Sebastian Hoeneß a failli mettre fin au record d'invincibilité à l'extérieur de Leverkusen le week-end dernier. Ils ont pris une avance de deux buts, mais ont dû se contenter d'un match nul à la fin. Stuttgart sera plein de confiance avant la visite de Bayern.

Bayern Munich ne semblait pas en mesure de remporter le titre cette saison et cela a coûté son poste à Thomas Tuchel. Tous leurs espoirs sont désormais dans la Ligue des Champions, il sera intéressant de voir si la concentration sur le match contre Real Madrid affecte leur performance ici.

L'équipe de Tuchel a remporté ses trois derniers matchs en Bundesliga. Ils ont battu Eintracht Frankfurt 2-1 le week-end dernier grâce à deux buts de Harry Kane et sont actuellement cinq points au-dessus de leurs adversaires de samedi.

Les compos probables pour Stuttgart Bayern Munich

La composition probable de Stuttgart :

Nubel; Stergiou, Anton, Ito, Mittelstadt; Karazo, Millot, Leweling, Fuhrich; Guriassy, Undav.

La composition probable du Bayern Munich :

Ulreich, Kimmich, Min-Jae, Dier; Mazraoui; Laimer, Guerreiro, Pavlovic; Zaragoza, Muller, Tel, Choupo-Moting

Pronostic 1 : Victoire de Stuttgart @ 2.20 avec Betsson

Ce match est coincé entre les deux matchs de demi-finale de Bayern contre Real Madrid. En conséquence, Thomas Tuchel est susceptible de faire de gros changements dans son onze de départ. Par conséquent, nous soutenons l'équipe à domicile pour repartir avec les trois points. Stuttgart a un mauvais bilan contre Bayern, mais cela semble être l'occasion parfaite pour eux de mettre fin à cette série sans victoire. Bayern a remporté seulement deux matchs à l'extérieur en ligue lors de ses sept derniers et ces deux victoires étaient contre des équipes actuellement dans les cinq derniers. Stuttgart a été exceptionnel sur son terrain cette saison. Ils n'ont subi qu'une seule défaite au MHP Arena lors de 15 matchs de ligue. Ils ont marqué 1.94 buts de plus par match que leurs adversaires durant cette période.

Pronostic 2 : Serhou Guirassy buteur @ 1.98 avec Betclic

Serhou Guirassy a été prolifique cette saison et nous le soutenons pour marquer un autre but ici. L'attaquant a marqué 25 buts en ligue cette saison, un total dépassé seulement par Harry Kane.

Guirassy a marqué huit buts en neuf matchs depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Son xG non-pénalité de 0.74 par 90 minutes jouées le place dans le 98e percentile par rapport à tous les autres attaquants des cinq meilleures ligues européennes. Il prend également les pénalités pour Stuttgart, donc il aura la chance de convertir si son équipe obtient un penalty contre Bayern.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts @ 2.00 avec Betsson

Les matchs de Bayern Munich ont vu le plus grand nombre de buts en Bundesliga avec une moyenne de 4.1 par match. Les deux équipes ont marqué lors des cinq derniers matchs à l'extérieur de Bayern en ligue. Ces matchs ont vu une moyenne de 5.4 buts. Les matchs de Stuttgart ont vu le quatrième plus grand nombre de buts dans la division, avec une moyenne de 3.48. Ils ont marqué lors de tous leurs 15 matchs à domicile en ligue cette saison et ont marqué en moyenne 2.87 buts par match dans le processus. Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts ont été gagnés lorsqu'ils ont accueilli Bayern la saison dernière.

