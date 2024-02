Pronostic Strasbourg PSG 02/02/2024 : Match nul et Ousmane Dembélé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Strasbourg PSG, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h

Le leader parisien se déplace à Strasbourg (10e du championnat) dans le cadre de cette première journée des matchs retours. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Strasbourg - PSG.

Les meilleur paris pour Strasbourg - PSG

Match nul à 4,45 sur Betsson soit 22 % de chances que Strasbourg et le PSG fassent égalité

que Strasbourg et le PSG fassent égalité Plus de 3,5 buts à 2,40 sur Betsson soit 41 % de chances que le match soit prolifique en buts

que le match soit prolifique en buts Dembélé buteur à 3,65 sur Betsson soit 27 % de chances que l'ailier français marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez des meilleures cotes sur Betsson en vous inscrivant sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Strasbourg est à la croisée des chemins en championnat : plus vraiment dans la course aux places européennes, avec 7 points de retard sur Lille, les hommes de Patrick Vieira comptent également 9 points d’avance sur Lyon, premier relégable. Cela ne veut pas dire que les Strasbourgeois ne jouent plus rien, mais plutôt que les premiers matchs de cette deuxième partie de saison seront décisifs pour savoir si le RC Strasbourg doit regarder vers le haut ou le bas du classement.

Dans cette optique, recevoir le leader n’est pas un cadeau, même si le PSG vient de concéder un match nul face à Brest (2-2). Avant de retrouver Brest en Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique auront à cœur de repartir du bon pied, puisqu’il s’agissait de leur deuxième match nul sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1 après celui concédé face à Lille.

La composition probable pour Strasbourg PSG

Expulsé en fin de match lors de la dernière journée, Bradley Barcola est déjà assuré d'être suspendu face à Strasbourg. Du côté de l'infirmerie du PSG, trois absents sont certains : Nuno Mendes, qui a tout juste repris partiellement l'entraînement collectif vendredi dernier, est encore trop juste tandis que Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) et Milan Skriniar (cheville gauche) ont récemment été opérés et seront absents encore plusieurs semaines.

Du côté de Strasbourg, le forfait de Kevin Gameiro (cuisse) a été confirmé, tandis que Saïdou Sow, actuellement à la CAN avec la Guinée, sera aussi absent.

Pari 1. Match nul à 4,45 avec Betsson

Le PSG compte quelques absents et n’a pas montré son meilleur visage face à Brest lors de la dernière journée. Ce manque de confiance pourrait profiter aux joueurs strasbourgeois qui n’ont plus perdu depuis le 1er décembre face à Reims.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 2,40 avec Betsson

Le PSG est la meilleure attaque de LIgue 1 avec déjà 46 inscrits à la mi-saison. Du côté de Strasbourg, l’efficacité n’est pas la même, mais ils ont tout de même fait trembler les filets 12 fois en 9 matchs à domicile. Entre ces deux équipes qui n’ont généralement pas peur d’attaquer, on peut s’attendre à voir de nombreux buts.

Pari 3. Dembélé buteur à 3,65 avec Betsson

L’attaquant parisien peine à trouver le chemin des buts cette saison, mais il progresse énormément dans le jeu et tout semble montrer que ses efforts vont finir par payer. Nous le voyons réaliser une belle performance et marquer un but dans ce match.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifsavec notre comparatif complet !