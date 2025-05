Pronostic Strasbourg PSG 03/05/2025 : Strasbourg profite d’un PSG remanié pour s’imposer !

Strasbourg vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match entre Strasbourg et le PSG ce samedi à 17h pour la 32e journée de Ligue 1.

Pronostic Strasbourg PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Strasbourg PSG

Victoire de Strasbourg ⭐à la cote de 2,60 soit une probabilité de 39% de voir Paris s’incliner une nouvelle fois ce week-end.

de voir Paris s’incliner une nouvelle fois ce week-end. Strasbourg ou nul et but pour les deux équipes ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46% de voir Strasbourg prendre au moins un point dans un match ouvert.

de voir Strasbourg prendre au moins un point dans un match ouvert. Santos ou Emegha buteur ⭐ à la cote de 1,90 sur Unibet, soit une probabilité de 52% de voir Strasbourg prendre au moins un point dans un match ouvert.

Nous prédisons la victoire 2-1 de Strasbourg face au PSG

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Strasbourg défie le PSG ce samedi 3 mai pour la 32e journée de Ligue 1. A domicile, les alsaciens en feu en cette fin de saison ont de quoi venir inquiéter des parisiens déjà sacrés qui ne jouent plus rien en Ligue 1.

Actuels 7e de Ligue 1 avec 54 points, Strasbourg est à la recherche d’une qualification européenne historique qu’ils n’ont plus connu depuis des années. Invaincus depuis le 2 février dernier, les hommes de Liam Rosenior enchaînent les succès et terminent cette saison en trombe. Avec un effectif jeune mais talentueux, cette équipe compte bien se qualifier en Europe et cela débute dès ce samedi.

Face à eux, ce sont des parisiens déjà titrés qui se déplacent à La Meinau. De plus, les hommes de Luis Enrique sont en plein milieu d’une double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal ou ils sont sortis vainqueurs du premier match. Ils auront donc sûrement les têtes tournées vers leur match retour de mercredi prochain.

Un effectif remanié pour laisser les cadres au repos devrait donc être aligné de la part de l'entraîneur espagnol, offrant ainsi du temps de jeu aux jeunes joueurs dans un match sans grand intérêt pour le PSG.

👥 Les effectifs probables pour Strasbourg PSG

Composition attendue de Strasbourg :

Petrovic, Doukoure, Omobamidele, Sarr, Bakwa, Andrey Santos, Barco, Moreira, Lemaréchal, Nanasio, Emegha.

Composition attendue du PSG :

Safonov, Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mbaye, Zaire-Emery, Mayulu, Doué, Lee, Barcola, Ramos.

Les meilleurs paris à prendre pour Strasbourg PSG

⭐ Strasbourg s’impose et se rapproche de l’Europe

Ce samedi, tous les voyants sont au vert pour que Strasbourg frappe un grand coup. Face à un PSG déjà champion de France et concentré sur sa demi-finale de Ligue des Champions, les Alsaciens ont une opportunité en or de s’imposer à domicile. Le Racing Club de Strasbourg surfe sur une dynamique exceptionnelle, porté par un collectif jeune, ambitieux, décomplexé et animé par une ambition claire : décrocher une qualification européenne historique.

À La Meinau, l'ambiance promet d’être électrique, et les hommes de Liam Rosenior auront tout pour faire déjouer un Paris Saint-Germain largement remanié, sans pression ni réelle motivation en Ligue 1.

Dans ce contexte, Strasbourg, qui joue sa saison, a clairement les armes pour faire la différence avec des victoires convaincantes cette saison face à des équipes de premiers rangs.

Une victoire face à Paris serait un véritable signal envoyé à la concurrence directe dans la course à l’Europe lors de ces 3 dernières journées. Plus que jamais, Strasbourg rêve grand… et ce rêve passe par un succès retentissant ce week-end.

Pronostic 1 Strasbourg vs PSG : Victoire de Strasbourg - cote de 2,60 sur Unibet

⭐ Une double chance pour assurer, dans un match ouvert

Dans un match où les enjeux sont radicalement opposés, opter pour un pari combiné Strasbourg ou nul et les deux équipes marquent permet d’allier prudence du résultat et rentabilité.

D’un côté, Strasbourg joue sa saison. Les Alsaciens évolueront devant un public en feu pour l’un des derniers rendez-vous de la saison à domicile avec l’objectif clair de décrocher une place européenne. Un match de gala qui est toujours attendu face à un PSG déjà sacré champion et qui se présentera avec un onze remanié.

Mais attention : même en faisant tourner, le PSG reste dangereux offensivement. Preuve en est, les Parisiens ont marqué lors de chaque match de Ligue 1 cette saison, une régularité impressionnante qui justifie de cocher l’option "les deux équipes marquent". En assurant avec la double chance Strasbourg ou nul, on limite le risque tout en gardant une cote intéressante, misant sur la motivation des locaux face à une équipe parisienne relâchée mais toujours capable de faire trembler les filets.

Pronostic 2 Strasbourg vs PSG : Strasbourg ou nul et les deux équipes marquent - cote de 2,15 sur Unibet

⭐ La jeunesse dorée strasbourgeoise brille en attaque

Notre dernier pari s’oriente vers les deux pièces maîtresses de cette équipe strasbourgeoise. La double chance Emegha ou Andrey Santos buteur est une solution intéressante pour cette rencontre ou l’attaque devra briller.

Le PSG concède régulièrement des buts cette saison et c’est l’une de ses plus grosses lacunes. 3 buts concédés le week-end dernier face à Nice et des résultats récemment décevants qui n'indiquent rien de bon pour cette 32e journée. Face à une attaque de feu qui a inscrit 10 buts lors des 5 derniers matchs, deux joueurs sortent du lot pour venir inquiéter encore plus cette défense parisienne à coup sur remaniée.

D’abord, le numéro 9 Emanuel Emegha et ses 14 buts en 26 matchs, attaquant puissant et redoutable dans les 16 mètres. Ensuite, le Brésilien Andrey Santos, véritable maître à jouer de l’entrejeu strasbourgeois, déjà auteur de 9 buts cette saison grâce à sa faculté à se projeter et à frapper de loin.

Face à une équipe parisienne sans réel enjeu, qui devrait faire tourner son effectif, ces deux éléments offensifs auront les espaces et les occasions nécessaires pour frapper. Un pari double chance buteur Emegha ou Santos offre donc ici une très belle valeur.

Pronostic 3 Strasbourg vs PSG : Emegha ou Santos buteur - cote de 1,90 sur Unibet

