Pronostic Strasbourg Marseille - Ligue 1 29/09/2024 : Match nul et Mason Greenwood buteur

Strasbourg vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Strasbourg Marseille, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Strasbourg Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Strasbourg Marseille

Match nul ⭐ @ 3.75 avec Vbet, représentant une probabilité de 27,78% que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ @ 2.40 avec Vbet, représentant une probabilité de 41,67% que le match compte au moins 4 buts ou plus.

que le match compte au moins 4 buts ou plus. Mason Greenwood buteur ⭐ @ 2.35 avec Vbet, représentant une probabilité de 42,55% que l'attaquant anglais marque de nouveau.

Malgré le bon début de saison de Marseille, nous pensons que Strasbourg peut tenir bon et décrocher un match nul 2-2 à domicile.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après une saison 2023/24 décevante en Ligue 1, Marseille semble renaître sous la direction de leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. De son côté, le Racing Strasbourg devient également difficile à battre sous son nouvel entraîneur, Liam Rosenior. Les deux équipes s’affrontent dimanche soir au Stade de la Meinau.

Strasbourg a également connu une saison décevante en 2023/24, terminant à une modeste 13e place, à seulement dix points des barrages de relégation.

Sous la direction de Rosenior, l’équipe semble avoir retrouvé un nouvel élan. Une seule défaite lors des cinq premières rencontres laisse entrevoir des bases solides pour reconstruire.

Le début de saison 2024/25 de Marseille est encore plus impressionnant avec quatre victoires et un nul lors de leurs cinq premiers matchs, y compris une spectaculaire victoire 3-2 à Lyon le week-end dernier malgré une infériorité numérique pendant plus de 85 minutes.

De Zerbi, l’un des entraîneurs les plus progressistes d’Europe, impose déjà son style offensif aux Olympiens. Ils ont inscrit 15 buts lors de leurs cinq premiers matchs, tout en encaissant un peu plus d’un but par match, ce qui en fait des rencontres souvent spectaculaires.

Les effectifs probables pour Strasbourg Marseille

La composition de Strasbourg en 4-1-4-1 :

Petrovic ; Doué, Moreira, Sow, Sarr ; Doukouré, Bakwa, Nanasi, Diarra, Santos ; Emegha.

La composition de Marseille en 4-2-3-1 :

Rulli ; Murillo, Brassier, Meïté, Kondogbia ; Højbjerg, Koné ; Henrique, Greenwood, Harit ; Wahi.

Les meilleurs paris à prendre pour Strasbourg OM

Pronostic Strasbourg vs Marseille 1 : Match nul @ 3.75 sur Vbet

Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses cinq premiers matchs, mais en a déjà fait trois nuls. Bien que l’un de ces nuls ait été frustrant face à Angers (1-1), un autre a été un remarquable 3-3 à Lille, où Strasbourg est revenu de 2-0 pour mener 3-2 avant de concéder un but dans les dernières minutes.

Tout cela montre que, bien que Strasbourg puisse être vulnérable défensivement, leur force offensive est tout aussi redoutable.

Quatre des six dernières confrontations entre ces deux équipes au Stade de la Meinau se sont soldées par un nul, et nous pensons que ce sera de nouveau le cas dimanche soir.

Pronostic Strasbourg vs Marseille 2 : Plus de 3,5 buts dans le match @ 2.40 sur Vbet

Entre Strasbourg et Marseille, 26 buts ont été marqués depuis le début de la saison. Par ailleurs, les deux équipes ont concédé 16 buts en cumulé lors de leurs cinq premiers matchs.

Cela signifie que les équipes ont une moyenne de 2,6 buts marqués par match et de 1,6 buts encaissés, pour une moyenne totale de 4,2 buts par match. Strasbourg n’a pas gardé sa cage inviolée lors des 16 dernières confrontations avec les Olympiens, tandis que les visiteurs n’ont pas empêché Strasbourg de marquer lors de leurs quatre dernières rencontres.

Pronostic Strasbourg vs Marseille 3 : Mason Greenwood buteur @ 2.35 sur Vbet

Il est juste de dire que Mason Greenwood s’est bien adapté à la vie en Ligue 1. Cinq buts en autant de matchs en font l’un des attaquants les plus redoutés de cette saison en France.

Le style de jeu offensif et fluide de De Zerbi semble parfaitement convenir à Greenwood, dont la vitesse et la technique posent régulièrement des problèmes aux défenses adverses.

C’est pourquoi nous avons été surpris de voir des cotes aussi intéressantes pour Greenwood buteur à tout moment. Avec sa moyenne d’un but par match, ces cotes représentent une bonne opportunité à saisir.

