Pronostic Strasbourg Lille : Jonathan David buteur et Strasbourg ne marque pas

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Strasbourg Lille, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, ce mercredi

Nos propositions de cotes pour la rencontre Strasbourg - Lille

Strasbourg ne marque pas – à 2,50 en pariant sur PMU Sport, soit 40% de chances que les Alsaciens restent muets.

que les Alsaciens restent muets. Moins de 2,5 buts – à 1,60 en pariant sur PMU Sport, soit 62% de chances que le match sera peu prolifique.

que le match sera peu prolifique. Jonathan David buteur - à 2,25 en pariant sur PMU Sport, soit 44% de chances que l'attaquant canadien marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Rencontre de la première partie de tableau cette semaine entre le Racing Club de Strasbourg et Lille. Un match aux enjeux différents pour les deux formations, qui voudront terminer cette première partie du championnat de la meilleure des manières mercredi 20 décembre à 21 h, avant le début de la trêve hivernale.

Habitués au ventre mou en Ligue 1 lors des dernières saisons, les hommes de Patrick Vieira sont actuellement 9e, avec un bilan de 5 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Le Racing reste cependant sur deux victoires lors des deux dernières rencontres, avec 4 buts marqués et deux encaissés, ce qui pourrait leur faire espérer un résultat pour espérer prendre de l’air sur la partie basse du championnat.

Du côté lillois, cette rencontre pourrait permettre de se rapprocher du podium, eux qui n’ont que 2 points de retard sur le 3e, Monaco. Cependant, les hommes de Paulo Fonseca présentent déjà 7 matches nuls cette saison, pour 7 victoires et deux défaites, en partie grâce à leur efficacité défensive. 2e meilleure défense de Ligue 1 avec 12 buts encaissés, les Dogues sont un peu plus à la peine offensivement : seulement 20 buts inscrits, dont 9 à l’extérieur.

Les compos probables pour Strasbourg Lille

La composition probable de Strasbourg en 4-2-3-1 :

Sels - Guilbert, Perrin, Sylla, Delaine - Sissoko, Mwanga, Bakwa, Gameiro, Diarra Mouhamadou - Emegha.

La composition probable de Lille en 4-2-3-1 :

Chevalier - Diakité, Yoro, Ribeiro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Gudmundsson - Yazici.

Quelques chiffres à retenir

Strasbourg n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs de Ligue 1. Les Dogues ont concédé 3 nuls sur leurs 4 derniers déplacements en championnat.

Pari n° 1 : Strasbourg ne marque pas : 2,50 avec PMU Sport

Clean sheet pour Lille. Cette saison à domicile, Strasbourg n’a trouvé le chemin des filets qu’à 3 reprises en 1re mi-temps, et présente un bilan de 10 buts inscrits. Au total en championnat, ils présentent une moyenne d’un but marqué par rencontre. Et contre Lille à la Meinau, ils n’ont remporté qu’une seule rencontre lors des 6 dernières confrontations. Du côté des Dogues, la moyenne de buts encaissés est de 0,75 par 90 minutes, dont 0,31 en première mi-temps. Et en Ligue 1, Lille n’a encaissé que 3 buts lors des 10 dernières rencontres : de quoi annoncer un mercredi soir bien tranquille pour Lucas Chevalier.

Peu de buts à la Meinau. Les deux formations ne sont pas des modèles offensifs cette saison avec 20 buts inscrits pour Lille et 16 pour Strasbourg. Du côté du Racing, ce sont 4 rencontres sur 8 à domicile qui se sont terminées par moins de 2,5 buts inscrits. Et pour la formation lilloise, ce sont tout simplement leurs 10 dernières rencontres en Ligue 1 qui présentent cette caractéristique. Toutes compétitions confondues, les Dogues ont conservé leur cage inviolée lors des 3 dernières rencontres contre Strasbourg : il faudra donc passer son chemin pour voir un festival de buts entre les deux équipes.

L’attaquant canadien pour continuer sur sa lancée. Déjà meilleur buteur du club cette saison en Ligue 1, Jonathan David, en sortie de banc, en a remis une face au Paris Saint-Germain ce week-end, pour permettre aux Lillois d’accrocher le point du nul dans le temps additionnel et améliorer ses statistiques (5 buts en championnat). Et après un trou d’air de 9 rencontres, il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises lors des 4 dernières rencontres. Aucun doute que Paulo Fonseca devrait lui faire confiance mercredi soir, et qu’il ne devrait pas manquer de lui prouver que son entraîneur a raison.

