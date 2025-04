Pronostic St Etienne Lyon Ligue 1 20/04/2025 : Les Gones remportent le derby sans prendre de but !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le derby St Etienne Lyon, pour la 30e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Saint-Etienne-Lyon : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Saint-Etienne - Lyon

Victoire de Lyon ⭐à la cote de 1,56 sur Unibet, soit une probabilité de 64% de voir les lyonnais s’imposer dans le derby le plus passionné de France.

de voir les lyonnais s’imposer dans le derby le plus passionné de France. Mikautadze buteur ⭐ à la cote de 2,08 sur Unibet, soit une probabilité de 48% de voir l’attaquant lyonnais agrandir son compteur cette saison.

de voir l’attaquant lyonnais agrandir son compteur cette saison. Score exact multichoix 0-1, 0-2, 0-3 ⭐ à la cote de 3,78 sur Unibet, soit une probabilité de 26% de voir les Lyonnais l’emporter sans concéder de but sur l’un de ces trois scores.

Nous prédisons la victoire de l’OL 2-0 face à Saint-Etienne.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La 30e journée de Ligue 1 se conclura ce dimanche soir par le 126e derby entre Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Un match toujours sous haute tension, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

Les Stéphanois abordent cette rencontre avec la volonté de réussir à embêter leur rival de toujours. A la recherche de points précieux en cette fin de saison délicate, les Verts n’ont pas d’autres choix que de se remobiliser pour ces 5 dernières journées afin de prétendre à un maintien en Ligue 1.

Portés par leur attaquant Lucas Stassin lors des derniers matchs, les Verts pourront également compter sur leur public qui répondra évidemment présent pour ce 126ème derby entre Saint-Etienne et l’OL.

En face, les Lyonnais arrivent à Geoffroy Guichard sur une dynamique positive en Ligue 1. Quelques jours seulement après leur match contre Manchester United sur la pelouse d’Old Trafford, les hommes de Paulo Fonseca entament ce dimanche un sprint à l’Europe.

Déterminés à remporter un 49e derby sur la pelouse de leur ennemi historique, les Lyonnais devront aussi composer avec la fatigue accumulée dernièrement en Europa League.

Un duel qui s’annonce donc décisif pour les deux équipes avec des objectifs différents mais primordiaux pour le futur de ces deux clubs historiques.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Saint-Etienne Lyon

Composition attendue de Saint-Etienne :

Larsonneur, Appiah, Bernauer, Nade, Petrot, Ekwah, Bouchouari, Moueffek, Cardona, Stassin, Davitashvili.

Composition attendue de l’OL :

Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Mikautadze, Almada, Cherki, Lacazette.

Les meilleurs paris à prendre pour ASSE OL

⭐ Lyon remporte son 49e derby

Notre premier pronostic se tourne sur la victoire de l’OL ce dimanche soir. Logiquement favoris sur le papier, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont 4e de Ligue 1 à 5 journées de la fin. Pour la première fois depuis de longs mois, l’Olympique Lyonnais à donc son propre destin entre ses mains pour prétendre à une qualification en Ligue des Champions.

Solides à l'extérieur en étant la 3e meilleure équipe derrière le PSG et l’OM, ils se déplacent donc en terrain conquis. En effet, les Lyonnais n’ont plus perdu à Geoffroy Guichard depuis 2019.

Après leurs récents succès face à Lille et Auxerre, nos experts voient donc les lyonnais s’imposer logiquement contre Saint-Etienne ce dimanche soir et continuer ainsi de rêver à une qualification en Ligue des Champions.

Pronostic 1 Saint-Etienne vs Lyon : Victoire de Lyon - cote de 1,56 sur Unibet

⭐ Mikautadze ouvre son compteur dans le derby

Le géorgien formé à Lyon n’a encore jamais disputé un derby en étant titulaire, et encore moins sur la pelouse stéphanoise. Lui qui a été décisif lors de ses 5 derniers matchs avec l’OL en Ligue 1 pourrait bien débloquer son compteur de buts dans le derby le plus chaud de France. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1 disputés cette saison, il s’illustre de plus en plus en tant que titulaire, bientôt indispensable.

Régulièrement aligné au côté de son ami Rayan Cherki, les deux joueurs font le bonheur des supporters lyonnais depuis quelques semaines.

Quoi de mieux donc que de parachever cette saison de la confirmation en inscrivant son premier but dans un derby ?

Pronostic 2 Saint-Etienne vs Lyon : Mikautadze buteur - cote de 2,08 sur Unibet

⭐ Lyon l’emporte sans concéder de but

Ce dernier pronostic est un peu plus osé de la part de nos experts puisqu’il s’oriente vers un score exact multi choix en faveur de l’Olympique Lyonnais.

Motivés par cette place qualificative en Ligue des Champions, les Lyonnais, animés par ce challenge européen tout autant que par le derby, seront, comme souvent, puissants offensivement. Ils ont marqué au moins un but lors de leurs 10 derniers matchs en Ligue 1.

Face à eux se dresse la pire défense de Ligue 1 qui est aussi la 2e plus mauvaise attaque, une statistique évidemment à prendre en compte dans ce pronostic. Dans un match qui nous a bien souvent offert des duels fermés, les stéphanois auront du mal à faire trembler les filets d’un Lucas Perri en très grande forme.

De plus, les deux derniers affrontements entre ces deux équipes se sont soldés sur une victoire 1-0 de l’OL.

Pronostic 3 Saint-Etienne vs Lyon : Victoire de Lyon sur le score de 0-1, 0-2 ou 0-3 - cote de 3,78 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !