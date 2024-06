Pronostic Slovénie Danemark - Euro 2024 16/06/2024 : Les Danois vainqueurs et moins de 3,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Slovénie Danemark, premier match du groupe C de l'Euro 2024, ce dimanche à 18h.

Pronostic Slovénie Danemark : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Slovénie Danemark

Résultat du Match : Danemark vainqueur et Moins de 3,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2,05 sur Parions Sport, soit une probabilité de 48% pour que l'équipe danoise gagne dans un match avec au maximum trois buts au total.

pour que l'équipe danoise gagne dans un match avec au maximum trois buts au total. Danemark vainqueur ⭐ avec une cote de 1,72 sur Winamax, indiquant une probabilité de 58% pour que le Danemark obtienne les trois points.

pour que le Danemark obtienne les trois points. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,66 sur Betclic, représentant une probabilité de 60% pour un match avec un ou deux buts maximum.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que la Slovénie et le Danemark se préparent à s'affronter pour leur match d'ouverture du groupe C de l'Euro 2024 à la Stuttgart Arena, les deux équipes arrivent à ce match après des campagnes de qualification solides.

La Slovénie, sous la direction de Matjaž Kek, a connu une résurgence, remportant quatre de ses six derniers matchs, y compris des matchs amicaux. Le Danemark, dirigé par Kasper Hjulmand, a également été en grande forme, remportant ses trois derniers matchs internationaux amicaux et espérant maintenir cette dynamique lors du tournoi.

Les deux équipes ont terminé à égalité de points dans le Groupe H lors des qualifications, soulignant leurs progrès. Cela représente une réalisation significative pour la Slovénie, qui revient en phase finale d'un Championnat d'Europe pour la première fois depuis 2000.

La campagne de la Slovénie a été marquée par des performances solides, y compris des victoires à domicile et à l'extérieur contre le Kazakhstan, Saint-Marin et l'Irlande du Nord, ainsi qu'une victoire notable 3-0 à domicile contre la Finlande. Au cours de leurs 20 derniers matchs internationaux, la Slovénie n'a subi que deux défaites - contre la Finlande et le Danemark, tout en accumulant 13 victoires.

Les compos probables pour Slovénie Danemark

La composition probable de la Slovénie en 4-4-2 :

Oblak ; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza ; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric ; Šeško, Sporar.

La composition probable du Danemark en 5-3-2 :

Schmeichel ; Andersen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Christensen ; Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen ; Wind, Hojlund.

Les meilleurs paris à prendre pour Slovénie Danemark

Pronostic Slovénie vs Danemark 1 : Résultat du Match : Danemark vainqueur et Moins de 3,5 Buts dans le match @ 2,05 avec Parions Sport

Malgré quelques faux pas en début de campagne de qualification, y compris une défaite contre le Kazakhstan et une défaite lors du dernier match contre l'Irlande du Nord, le Danemark a réussi à terminer en tête du groupe. Cela est largement dû à leurs sept victoires en dix matchs. La forme récente du Danemark a été impressionnante, avec seulement une défaite lors de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, obtenant neuf victoires pendant cette période. Cette forme robuste est de bon augure alors qu'ils visent à passer la phase de groupes et à répliquer leur parcours en demi-finale de l'Euro 2021. Un élément clé des aspirations du Danemark sera Christian Eriksen, qui est censé jouer un rôle crucial, bien qu'il soit utilisé davantage comme joueur d'impact. Cependant, le bilan du Danemark à l'Euro est mitigé, n'ayant remporté que trois de leurs huit derniers matchs en phase finale et subissant cinq défaites.

Pronostic Slovénie vs Danemark 2 : Danemark vainqueur @ 1,72 sur Winamax

Ce match à Stuttgart promet d'être une rencontre intrigante entre deux équipes aux histoires et styles contrastés. Le Danemark, avec son mélange d'expérience et de jeunes talents, visera à commencer sa campagne sur une note positive, tandis que la Slovénie voudra capitaliser sur ses récentes améliorations et marquer le coup lors de son retour sur la scène européenne. Alors que les deux équipes se disputent trois points cruciaux, l'issue de ce match pourrait jouer un rôle déterminant dans leurs parcours dans ce tournoi. Dans les confrontations directes, le Danemark n'a jamais perdu contre la Slovénie lors de leurs six précédentes rencontres. Chacun des trois derniers matchs entre ces équipes a vu les deux équipes trouver le chemin des filets, suggérant un match potentiellement serré et compétitif. Avec les deux équipes désireuses de lancer leur campagne de l'Euro 2024 par une victoire, l'issue de ce match pourrait influencer considérablement leurs chances de passer d'un groupe qui comprend également les favoris du tournoi, l'Angleterre.

Pronostic Slovénie vs Danemark 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1,66 avec Betclic

La rencontre à la Stuttgart Arena promet d'être un affrontement disputé. La flexibilité tactique et la profondeur de l'effectif du Danemark en font les favoris, mais la forme récente et la défense résiliente de la Slovénie suggèrent qu'ils ne doivent pas être sous-estimés. Matjaž Kek est susceptible de mettre en place son équipe avec une défense solide, visant à frustrer le Danemark et à contrer, en utilisant la vitesse et les capacités de finition de Benjamin Šeško du RB Leipzig. L'équipe de Kasper Hjulmand voudra probablement contrôler la possession et utiliser les arrières latéraux pour apporter de la largeur et soutenir l'attaque. L'expérience de Christian Eriksen et de Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain sera essentielle pour percer la défense slovène. Malgré les capacités offensives des deux équipes, les grands tournois voient souvent une approche plus prudente. Avec la solide défense de la Slovénie, dirigée par Jan Oblak, et le style pragmatique du Danemark, ce match pourrait voir moins de buts. Parier sur un match à faible score, avec au maximum deux buts, pourrait être un choix avisé, surtout compte tenu des enjeux d'un match d'ouverture de groupe.

