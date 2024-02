Pronostic Sheffield United Arsenal 02/03/2024 : Arsenal gagne 2-0 et Havertz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Sheffield United Arsenal, comptant pour la 27e journée de Premier League.

Pronostics Sheffield United - Arsenal : paris, contexte et compos

Sheffield United reçoit Arsenal, pour un clash des extrêmes en Premier League. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Sheffield United - Arsenal, avec une victoire des Gunners (1,13 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Sheffield United - Arsenal

Arsenal gagne 2-0 ⭐ à 4,40 soit 22% de chances que le club londonien l'emporte sur ce score.

que le club londonien l'emporte sur ce score. Havertz buteur ⭐ à 2,70 soit 37% de chances que l'Allemand marque.

que l'Allemand marque. Trossard buteur ⭐ à 2,15 soit 46% de chances que le l'attaquant belge trouve le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Bramall Lane verra un choc des extrêmes lundi 4 mars, avec la lanterne rouge Sheffield United qui reçoit le troisième Arsenal, un prétendant au titre. Les Blades sont vus comme une équipe condamnée à la descente, pendant qu’Arsenal poursuit son excellente année 2024 en championnat et fait partie du trio de tête qui rêve du sacre, avec Liverpool et Manchester City.

Sheffield United compte autant de points que Burnley cette saison, mais est vu comme l'équipe la plus faible de Premier League. Avec trois victoires seulement contre Wolverhampton, Brentford et Luton, les hommes de Chris Wilder sont aussi une équipe peu attrayante par son jeu, et qui attise le moins les passions outre-Manche. Revenus de deux défaites contre Brighton (0-5) et Wolverhampton (0-1), les Blades sont privés de Ben Brereton Diaz, leur recrue hivernale qui leur avait fait un grand bien en attaque (2 buts en trois matchs).

Malgré une défaite en huitième de finale aller de Ligue des champions à Porto (0-1), Arsenal poursuit son année 2024 excellente en championnat. Avec six victoires en autant de matchs, les Gunners affichent un score total de 25-3 cette année. L'équipe de Mikel Arteta continue de s'épanouir dans son jeu, tout en infligeant des scores humiliants aux équipes des différentes parties de tableau, dont Newcastle samedi dernier (4-1).

Les compos probables pour Sheffield United Arsenal

Sheffield United : Grbic - Ahmedhodzic, Trusty, Robinson - Bogle, Sousa, Norwood, Hamer, Larouci - McAtee, Brewster.

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard, Rice, Jorginho - Saka, Havertz, Martinelli.

Pari 1. Arsenal gagne 2-0 à 4,40 avec Betsson

Arsenal a infligé des scores importants sans encaisser de but en 2024, marquant une seule fois moins de trois buts en Premier League. Mais les Gunners sont en pleine négociation de leur campagne européenne, après avoir perdu leur huitième de finale aller à Porto (0-1). Peu habitués à jouer le lundi soir, les Gunners se prépareront ensuite à recevoir Brentford dans un derby, puis Porto dans un match qui sera déterminant dans le cycle Mikel Arteta a Arsenal. On voit donc un victoire sereine des Gunners, mais pas aussi large que sur ces derniers matchs.

Pari 2. Havertz buteur à 2,70 avec Betsson

L’Allemand est repassé au poste de numéro 9 contre Newcastle lors du dernier triomphe d’Arsenal, marquant le but du 2-0. L’ex Blue de Chelsea a marqué son deuxième but en deux matchs de rang, puisqu’il avait scoré à Burnley le 17 février. S’il reste sur le front de l’attaque contre Burnley, on le voit enchaîner sur un troisième match d'affilée.

Pari 3. Trossard buteur à 2,15 avec Betsson

Le Belge avait quant à lui marqué lors de trois matchs de rang contre Liverpool, West Ham et Burnley. S’il débute sur le banc à Sheffield, on sait que Mikel Arteta comptera sur lui pour faire tourner son effectif, et on le voit être décisif.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !