Pronostic Serbie Angleterre - Euro 2024 16/06/2024 : Les Anglais gagnent à la mi-temps et à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Serbie Angleterre, second match du groupe C de l'Euro 2024, ce dimanche à 21h.

Pronostic Serbie Angleterre : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Serbie Angleterre

Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,75 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 57,1 % pour un match avec beaucoup de buts.

pour un match avec beaucoup de buts. Les deux équipes marquent - Oui ⭐ avec une cote de 2,05 sur Winamax, indiquant une probabilité de 48,7% que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Mi-Temps/Fin du match : Angleterre/Angleterre ⭐ avec une cote de 2,05 sur Betclic, représentant une probabilité de 48,7% que l'Angleterre mène à la mi-temps et gagne le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Angleterre, l'un des principaux favoris pour remporter l'Euro 2024, commencera sa campagne contre la Serbie au Veltins Arena de Gelsenkirchen. Ce match marque un moment significatif pour la Serbie, qui revient au Championnat d'Europe après une absence de 24 ans.

Malgré un bon début en qualifications, la Serbie a connu une baisse de forme avec un match nul contre la Bulgarie et deux défaites contre la Hongrie. La performance de la Serbie lors des matchs amicaux de préparation a été mitigée. Ils ont subi de lourdes défaites contre la Russie (4-0) et l'Autriche (2-1) et ont obtenu une victoire étroite contre Chypre (1-0). Cependant, une victoire 3-0 contre la Suède lors de leur dernier match de préparation suggère qu'ils peuvent bien performer quand cela compte.

L'Angleterre a eu une campagne de qualification sans encombre, remportant six matchs et faisant deux matchs nuls, terminant devant l'Italie dans le Groupe C. Malgré leur succès, des inquiétudes subsistent quant à la décision de Gareth Southgate d'exclure Harry Maguire, James Maddison et Jack Grealish de l'équipe. Les préoccupations ont été amplifiées après une défaite 1-0 contre l'Islande lors de leur dernier match de préparation.

L'équipe d'Angleterre se présente dans ce tournoi avec un argument de poids : son attaque tranchante. Menée par le trio inarrêtable Kane-Bellingham-Foden, la ligne offensive anglaise a de quoi faire trembler n'importe quel adversaire. Un trio d'attaque exceptionnel : Harry Kane, capitaine et leader indiscutable, sort d'une saison stratosphérique au Bayern Munich où il a enchaîné les buts ; Jude Bellingham est un prodige promis à un avenir brillant ; Phil Foden, auteur de sa meilleure saison avec Manchester City, apportera sa vision du jeu et sa technique hors pair.

Mais l'Angleterre ne se résume pas à ces trois stars. De Saka à Rashford en passant par Grealish ou Toney, Gareth Southgate dispose d'un vivier offensif intarissable, lui permettant de faire tourner et de s'adapter à chaque adversaire. Si l'attaque est le fer de lance de cette équipe anglaise, la défense n'est pas en reste. Avec des cadres expérimentés comme Pickford, Stones, Walker ou Trippier, les Three Lions affichent une solidité rassurante. Seul ombre au tableau : la blessure d'Harry Maguire, qui laisse un vide certain dans l'axe de la défense. Cependant, avec son armada offensive et son collectif solide, l'Angleterre a de sérieux atouts à faire valoir dans ce tournoi et se présente comme un candidat sérieux au titre.

Les compos probables pour Serbie Angleterre

La composition probable de la Serbie en 3-4-2-1 :

V. Milinkovic-Savic ; Milenkovic, Pavlovic, Babic ; Zivkovic, Lukic, Mijailovic, Kostic ; S. Milinkovic-Savic, Tadic ; Mitrovic.

La composition probable de l'Angleterre en 4-2-3-1 :

Pickford ; Walker, Stones, Guehi, Trippier ; Alexander-Arnold, Rice ; Saka, Bellingham, Foden ; Kane.

Les meilleurs paris à prendre pour Serbie Angleterre

Pronostic Serbie vs Angleterre 1 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,75 sur Parions Sport

Gareth Southgate doit naviguer sous la pression d'être parmi les favoris avant le tournoi. Les préparations de l'Angleterre ont été cahoteuses, avec seulement une victoire lors de leurs cinq derniers matchs et une défaite surprenante contre l'Islande à Wembley. L'équipe n'a marqué que six buts dans ces matchs, soulevant des inquiétudes quant à leur efficacité offensive. Les préoccupations défensives de l'Angleterre sont évidentes. Cependant, leur milieu de terrain, dirigé par Declan Rice et Jude Bellingham, ainsi qu'une ligne d'attaque puissante comprenant Harry Kane, Phil Foden et Bukayo Saka, leur confèrent un avantage significatif. La profondeur et l'expérience supérieures de l'équipe anglaise renforcent leur statut de favoris. Malgré des incohérences récentes, leur qualité globale devrait prévaloir contre la Serbie.

Pronostic Serbie vs Angleterre 2 : Les Deux Équipes Marquent @ 2,05 sur Winamax

La Serbie a terminé deuxième du Groupe G, derrière la Hongrie, et leur performance en qualifications comprenait des victoires contre la Lituanie et le Monténégro. Ils viseront une place parmi les deux premiers de leur groupe, qui comprend également le Danemark et la Slovénie. Même une troisième place pourrait les voir progresser vers les phases éliminatoires. Les Serbes, dirigés par le légendaire Dragan Stojković, ont également fait face à des défis récents, ne remportant que quatre de leurs 11 derniers matchs. Cependant, leur succès 3-0 contre la Suède indique un potentiel. L'équipe de Serbie comprend des joueurs notables, comme Aleksandar Mitrović, qui a marqué cinq buts en qualifications, et des vétérans expérimentés comme Dušan Tadić et Sergej Milinković-Savić. Les deux équipes possèdent de forts talents offensifs. Le talent offensif de la Serbie, combiné aux stars offensives de l'Angleterre, rend probable que les deux équipes marquent.

Pronostic Serbie vs Angleterre 3 : Mi-Temps/Fin du match : Angleterre/Angleterre @ 2,05 avec Betclic

Compte tenu des capacités offensives des deux équipes et de certaines vulnérabilités défensives, un match à score élevé est une issue plausible. Phil Foden, Harry Kane et Bukayo Saka, qui ont tous passé de bonnes saisons en club, devraient mener l'attaque anglaise. Cependant, Cole Palmer et Anthony Gordon sont également candidats pour des postes de titulaires et pourraient étirer la défense serbe au fil du match. La Serbie n'a gardé que deux cages inviolées lors de ses 12 derniers matchs, y compris les matchs amicaux, mais peut compter sur un partenariat offensif puissant composé de Mitrović et Dušan Vlahović de la Juventus. Ils disposent également de plusieurs options fortes comme Luka Jović, Dušan Tadić, Filip Kostić et le coéquipier de Mitrović à Al-Hilal, Sergej Milinković-Savić. La Serbie a marqué 15 buts en huit matchs de qualification, avec une moyenne de 1,87 but par match en tant que deuxième du Groupe G. Le parcours de la Serbie à l'Euro promet d'être passionnant, avec des défis potentiels aux deux extrémités du terrain.

