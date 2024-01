Pronostic Sénégal Côte d'Ivoire 29/01/2024 : Le Sénégal vainqueur et Mané buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Sénégal Côte d'Ivoire, comptant pour les 8e de finale de la CAN 2024

Pronostic Sénégal Côte d’Ivoire : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Sénégal Côte d’Ivoire

Sénégal vainqueur – à 2,30 en pariant sur Betclic, soit 43 % de chances que les Lions de la Teranga l’emportent.

que les Lions de la Teranga l’emportent. Le Sénégal ouvre le score – à 1,88 en pariant sur Betclic, soit 53 % de chances que les hommes d’Aliou Cissé soient les premiers à marquer.

que les hommes d’Aliou Cissé soient les premiers à marquer. Sadio Mané buteur - à 3,40 en pariant sur Betclic, soit 29 % de chances que l’attaquant sénégalais marque.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

5e huitième de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec une véritable affiche entre le tenant du titre, le Sénégal, et le pays hôte, la Côte d’Ivoire. Deux équipes qui se présentent sur des dynamiques différentes, pour un duel qui risque fort de se terminer sur une désillusion pour tout un peuple.

Après une qualification miracle, les Éléphants ne pouvaient pas espérer pire confrontation. Avec une seule victoire et deux défaites en phase de groupe, dont une véritable déroute face à la Guinée-Équatoriale, les coéquipiers de Frank Kessié ont obtenu leur ticket en étant le dernier des meilleurs troisièmes, avec un bilan de 2 buts inscrits et 5 encaissés. Et avec l’éviction de Jean-Louis Gasset entre temps, il faudra un véritable miracle pour espérer atteindre les quarts de finale.

Les hommes d’Aliou Cissé ont fait carton plein jusqu’à maintenant. 3 matches, 3 victoires en phase de poules, seule équipe qualifiée avec un sans-faute, 8 buts inscrits pour 1 seul encaissé : ils ont impressionné lors du début de cette CAN. Ils n’ont plus perdu depuis un match amical face à l’Algérie en septembre 2023, et bien qu’affronter le pays hôte est loin d’être un cadeau, les coéquipiers de Sadio Mané semblent être un ton au-dessus.

Les compos probables pour Sénégal Côte d’Ivoire

La composition probable du Sénégal en 4-1-4-1 :

Mendy – Jakobs, Koulibaly, Seck, Diatta – Gueye, Mendy, Sarr – Diallo, Sarr, Mané.

La composition probable de la Côte d’Ivoire en 4-3-3 :

Fofana – Konan, Ndicka, Boly, Singo – Fofana, Kessié, Sangaré – Kouame, Pepe, Diakité.

Sénégal vs Côte d’Ivoire Pari 1 : Sénégal vainqueur @ 2,30 avec Betclic

L’espoir de tout un peuple repose sur les joueurs de la Côte d’Ivoire, et l’attitude affichée face à la Guinée-Équatoriale ne joue pas en faveur des Éléphants. Face à un Sénégal conquérant, qui a montré les muscles en phase de groupes, avec 3 victoires en 3 matches, ils devront retrouver une solidité défensive et une efficacité offensive qui leur ont fait défaut jusqu’à maintenant. Les Lions de la Teranga ont un titre à défendre, et avec une équipe au complet et un seul but encaissé en 3 rencontres, ils devraient s’imposer facilement lundi soir.

Sénégal vs Côte d’Ivoire Pari 2 : Le Sénégal ouvre le score @ 1,88 avec Betclic

Les hommes d’Aliou Cissé ont ouvert le score lors de 6 des 7 dernières rencontres qu’ils ont disputées (la 7e s’est terminée sur le score de 0-0). Ils n’ont encaissé qu’un seul but lors de cette série, et ont montré leur efficacité des deux côtés du terrain. À l’inverse, la Côte d’Ivoire s’est inclinée à deux reprises lors des deux dernières rencontres, sans trouver le chemin des filets. Lundi soir, la pression exercée par tout un pays pourrait les paralyser et le Sénégal ne manquera pas l’occasion d’en profiter.

Sénégal vs Côte d’Ivoire Pari 3 : Sadio Mané buteur @ 3,40 avec Betclic

La ligne offensive sénégalaise a montré qu’elle n’avait aucun mal à tromper les gardiens adverses. Et qui de mieux que Sadio Mané pour lancer les siens vers une qualification pour la défense de leur titre ? Sa contribution offensive, avec déjà deux passes décisives et un but, montre qu’il n’est pas là pour faire de la figuration. Et malgré des défenses qui le ciblent particulièrement, il a montré qu’il était au centre de l’attaque des Lions de la Teranga. La fébrilité défensive de la Côte d’Ivoire pourrait lui profiter lundi soir.

