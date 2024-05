Pronostic Sassuolo Inter Milan 04/05/2024 : L'Inter vainqueur avec un handicap d'un but de retard

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Sassuolo Inter Milan, comptant pour la 35e journée de Serie A, ce samedi.

Pronostic Sassuolo Inter Milan : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Sassuolo et l'Inter avant leur affrontement en Serie A le samedi 4 mai.

Les meilleurs paris pour Sassuolo Inter

Inter vainqueur avec handicap -1 ⭐ avec une cote de 2.32 sur Betsson, soit une probabilité de 43,1 % que les Nerazzurri l'emportent en partant avec un but de retard.

que les Nerazzurri l'emportent en partant avec un but de retard. Lautaro Martinez buteur ⭐ avec une cote de 1.95 sur Betsson, soit une probabilité de 51,3 % que l'attaquant argentin marque.

que l'attaquant argentin marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.63 sur Betsson, soit une probabilité de 61,3 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ayant remporté le titre il y a quelques semaines, l'Inter n'a plus grand-chose à jouer. Sassuolo lutte désespérément contre la relégation et pourrait rejoindre Udinese au classement en cas de victoire contre l'Inter.

Les hôtes sont à cinq points du maintien et ont besoin d'un petit miracle pour rester en première division. Tout est possible, notamment avec les matchs de Frosinone et Empoli ce dimanche après-midi et celui d'Udinese contre Naples lundi soir.

Sans victoire lors de leurs six derniers matchs de championnat, Sassuolo a subi de lourdes défaites contre la Fiorentina et Lecce dans leurs deux derniers matchs, ce qui ne suggère pas qu'ils sont équipés pour renverser les champions samedi.

L'Inter a une différence de buts impressionnante de +63. Ils ont battu le Torino 2-0 le week-end dernier pour étendre leur avance à 19 points. Bien qu'ils ne puissent pas battre les records de points ou de victoires, ils seront motivés pour terminer la saison en force et potentiellement franchir la barrière des 100 points.

Les visiteurs sont largement favoris ici, mais quelles prévisions de football représentent la meilleure valeur de pari pour ce concours au stade Mappei ?

Les compos probables pour Sassuolo Inter

La composition probable de Sassuolo :

Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia, Martin; Couto, Savio, Dovbyk.

La composition probable de l'Inter :

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Gundogan, Christensen, Lopez; Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Pronostic 1 : Victoire de l'Inter avec handicap -1 @ 2.32 avec Betsson

L'Inter a remporté son dernier match contre le Torino par deux buts d'écart. Ils ont bien géré les équipes plus faibles de la ligue. Bien que Sassuolo ait remporté une victoire étonnante lors du match inverse, les hôtes ont perdu lourdement lors de leurs deux derniers matchs et possèdent la deuxième pire défense de Serie A. L'attaque de l'Inter est de loin la plus puissante de la ligue. Mis à part Salernitana, déjà reléguée, la défense de Sassuolo est de loin la pire de la ligue. Oui, les locaux ont l'attaque pour créer des occasions, mais ils ont concédé des buts à un rythme alarmant toute la saison. Si vous cherchez à parier en Serie A ce week-end, ne cherchez pas plus loin que l'Inter -1 à ce prix alléchant. Sassuolo a encaissé huit buts lors de ses deux derniers matchs et a perdu les deux rencontres par plusieurs buts.

Pronostic 2 : Lautaro Martinez buteur @ 1.95 avec Betsson

Lautaro Martinez a accumulé le plus de buts attendus en Serie A jusqu'à présent cette saison. L'Argentin a également marqué sept buts de plus que tout autre joueur. Bien qu'il n'ait pas marqué pour l'Inter depuis fin février, Martinez a beaucoup d'occasions. Il a eu 1,8 but attendu lors de ses quatre dernières apparitions en championnat, avec 14 tirs pendant cette période. Sassuolo est une équipe défensive épouvantable. Ils sont 19e en termes de buts attendus concédés cette saison. Oui, ils ont limité Martinez à juste quelques tirs lors de leur rencontre à San Siro, mais nous ne voyons pas comment ils pourraient le tenir tranquille ici. Il est dû pour un ou deux buts ce week-end.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1.63 avec Betsson

Les deux équipes ont marqué lors de 62 % des matchs de ligue de Sassuolo, y compris leur victoire 2-1 à Milan plus tôt cette saison. La défense de l'Inter est généralement solide, mais les Nerazzurri ont vu les deux équipes marquer régulièrement ces derniers mois. Dans toutes les compétitions, les deux équipes ont marqué lors de cinq des sept derniers matchs de l'Inter. Sassuolo a vu les deux équipes marquer lors de quatre de leurs cinq derniers matchs, leur défense fuyant régulièrement des buts. Ce prix peut être du côté court, mais la probabilité implicite de 61,3 % est du côté bas. Sassuolo a marqué le deuxième plus grand nombre de buts des équipes de la moitié inférieure, et ils ont pris l'habitude de trouver le filet même contre les meilleures équipes de la ligue, y compris en marquant trois contre Milan le mois dernier.

