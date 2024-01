Pronostic Salernitana Juventus Turin 07/01/2024 : Match nul et Timothy Weah buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Salernitana Juventus Turin, comptant pour la 19e journée de Serie A, ce dimanche

Les meilleur paris pour Salernitana - Juve

Match nul à 4,50 sur PMU Sport, soit 22% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Timothy Weah marque à 2,70 sur PMU Sport, soit 37% de chances que l'attaque américain marque.

que l'attaque américain marque. Plus de 2,5 buts à 1,72 sur PMU Sport, soit 58% de chances que le match soit prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Match des extrêmes entre la Juventus, deuxième du classement de Serie A, et la Salernitana, lanterne rouge.

Ces deux équipes se retrouvent en championnat alors que, hasard du calendrier, elles viennent de s’affronter en huitièmes de finale de Coupe d’Italie. Lors de cette rencontre, la Juve s’est largement imposée (6-1) malgré un but encaissé dès la première minute du match.

Du côté de la Vecchia Signora, le moral est au beau fixe après cette qualification pour les quarts de finale, d’autant que les joueurs de Massimiliano Allegri restent sur 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs de Serie A. Cette série permet à la Juve de revenir à deux points de l’Inter et elle aura à cœur de poursuivre sur sa lancée face à la lanterne rouge de Serie A.

La Salernitana vit pour l’instant une saison plus que compliquée. Alors qu’elle avait terminé la saison dernière à une confortable quinzième place, 11 points devant la Spezia, premier relégable, elle est pour l’instant bonne dernière, avec seulement deux victoires en 18 matchs. Elle vient toutefois de battre un concurrent direct (le Hellas Vérone) après avoir pris un point face à l’AC Milan. Cette dynamique positive donne de l’espoir aux hommes de Filippo Inzaghi qui ne comptent que deux points de retard sur Vérone, 17e au classement.

Pari 1. Match nul à 4,50 sur PMU Sport

La Juve reste largement favorite avant ce match, mais il est toujours difficile d'enchaîner face à la même équipe après une victoire aussi large. Nul doute que Filippo Inzaghi saura trouver les mots pour motiver ses joueurs qui auront à cœur d’éviter une nouvelle humiliation. Dans ce contexte, décrocher un match nul à domicile ne paraît pas une mission insurmontable pour la Salernitana.

Pari 2. Timothy Weah marque à 2,70 sur PMU Sport

Le jeune milieu de terrain vient d’inscrire un superbe but en Coupe d’Italie face au même adversaire. Cette frappe splendide devrait lui donner confiance, et il cherchera à récidiver en inscrivant son premier but en Serie A, lui qui a manqué cinq matchs en novembre et décembre à cause d’une blessure à l’ischio. Timothy Weah s’est imposé dans l’entre-jeu turinois depuis son arrivée du LOSC, mais il sait qu’il peut et doit apporter encore plus offensivement.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,72 sur PMU Sport

La Salernitana encaisse beaucoup de buts (déjà 36 en 18 matchs), et si la Juve ne fait pas partie des meilleures attaques du pays, elle trouve régulièrement le chemin des filets depuis quelques matchs. Sachant que la Salernitana inscrit un but par match à domicile depuis le début de la saison, il ne serait pas surprenant d’assister à un festival offensif lors de ce match.

