Pronostic Saint-Etienne Metz - Barrage accession Ligue 1 30/05/2024 : Les Verts vainqueurs et les deux équipes marquent

Saint-Étienne vainqueur ⭐ avec une cote de 2,15, soit une probabilité de 46,51 % que Saint-Étienne gagne le match aller.

que Saint-Étienne gagne le match aller. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,87, soit une probabilité de 53,48 % que les deux équipes marquent lors du match aller.

que les deux équipes marquent lors du match aller. Moins de 0,5 but en première mi-temps ⭐ avec une cote de 2,70, soit une probabilité de 37,04 % que la première mi-temps se termine sans but.

Notre analyse : révision de la forme des deux équipes

Saint-Étienne a une véritable chance de revenir au plus haut niveau du football français après avoir remporté sa finale de barrage de Ligue 2 contre Rodez AF. Pendant ce temps, Metz a glissé dans le classement de la Ligue 1 et semble vulnérable avant ce barrage.

Les Verts ont montré une grande solidité devant une foule nombreuse au Stade Geoffroy-Guichard pour surmonter Rodez AF avec une victoire confortable 2-0 lors de leur finale de barrage de Ligue 2. Saint-Étienne a dominé la première mi-temps sans marquer, mais a su tirer parti de son avantage territorial dans les 45 dernières minutes. Les Verts sont passés à trois points de la promotion automatique en Ligue 2 et voudront faire de ce barrage de relégation/promotion en Ligue 1 une réussite.

Quant à Metz, c’est une pente glissante dans le classement de la Ligue 1 cette saison. Avec 21 défaites en 34 matchs, les Grenats ont subi plus de défaites que toute autre équipe de la division cette saison. Ce sera une bataille difficile pour Metz de retrouver une certaine forme avant cette confrontation en deux manches. Quatre défaites consécutives les ont condamnés à ce barrage de promotion/relégation, avec le poste de leur manager également probablement en jeu.

Les compos probables pour Saint-Étienne Metz

La composition probable de Saint-Étienne en 4-1-4-1 :

Larsonneur ; Macon, Petrot, Batubinsika, Nadé ; Tardieu ; Cardona, Cafaro, Chambost, Moueffek ; Sissoko.

La composition probable de Metz en 4-3-3 :

Oukidja ; Colin, Udol, Sane, Herelle ; Jacques, Camara, N’Doram ; Van Den Kerkhof, Diallo, Mikautadze.

Saint-Étienne vs Metz Pronostic 1 : Victoire de Saint-Étienne @ 2,15 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Saint-Étienne vs Metz est que l'équipe stéphanoise remporte la manche aller. Ça a été une saison turbulente pour Saint-Étienne. Ils ont changé de manager à trois reprises et ont terminé à la 3e place de leur ligue nationale.

Saint-Étienne vs Metz Pronostic 2 : Les deux équipes marquent @ 1,87 avec Betsson

Bien que ce premier match n'ait pas tous les attributs d'un festival de buts, il est probable que les deux équipes marquent. Les hôtes ont marqué dans 79 % de leurs matchs à domicile, tandis que Metz a marqué dans 67 % de leurs matchs à l'extérieur. À une cote actuelle de 1,87, cela suggère une probabilité de 57 % que les deux équipes marquent. Bien sûr, il faut prendre en compte la tension supplémentaire de ce barrage aller. Cependant, Metz n'a également gardé sa cage inviolée que dans 17 % de ses matchs à l'extérieur cette saison, ce qui ne fait qu'augmenter notre confiance en ce pronostic pour Saint-Étienne vs Metz.

Saint-Étienne vs Metz Pronostic 3 : Moins de 0,5 but en première mi-temps @ 2,70 avec Betsson

Bien que nous anticipions que les deux équipes marquent dans cette rencontre, il est très probable que les 45 premières minutes soient prudentes. Seulement 36 % de tous les buts marqués et encaissés dans les matchs à l'extérieur de Metz ont eu lieu en première mi-temps cette saison. C'est un pourcentage encore plus faible pour Saint-Étienne, avec seulement 26 % de tous les buts marqués et encaissés en première mi-temps. À une cote de 2,70, cela suggère une probabilité de 37 % que le match soit sans but à la mi-temps. Cependant, les statistiques ci-dessus et l'importance de la rencontre suggèrent que la probabilité pourrait être beaucoup plus élevée.

