Pronostic Roumanie Ukraine - Euro 2024 17/06/2024 : Les Roumains vainqueurs, remboursé si match nul

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Roumanie Ukraine, premier match du groupe E de l'Euro 2024, ce lundi à 15h.

Pronostic Roumanie Ukraine : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Roumanie Ukraine

Double Chance : Roumanie ou Match nul ⭐ avec une cote de 1,71 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 58,5 % que la Roumanie ne perde pas le match.

que la Roumanie ne perde pas le match. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,64 sur Winamax, indiquant une probabilité de 60,9 % pour un match avec peu de buts.

pour un match avec peu de buts. Multigol : 1-2 ⭐ avec une cote de 1,57 sur Betclic, représentant une probabilité de 75 % qu'il y ait un ou deux buts maximum dans ce match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Roumanie entame sa campagne de l'Euro 2024 contre les autres outsiders, l'Ukraine, lundi. Les deux équipes se rencontrent à l'Allianz Arena de Munich, avec pour objectif un début positif dans le Groupe E, qui comprend également la Slovaquie et la Belgique.

La Roumanie a sécurisé sa place à l'Euro 2024 en terminant en tête du Groupe I, restant invaincue avec six victoires et quatre nuls en dix matchs. L'équipe d'Anghel Iordanescu a montré une défense solide et une attaque efficace face à la Suisse, Israël, la Biélorussie, le Kosovo et Andorre.

Deux figures montantes pour guider la Roumanie vers de nouveaux sommets. Alexandru Cicâldău, le maestro aux commandes. Élu meilleur joueur roumain de l'année 2023, ce meneur de jeu de 27 ans est le chef d'orchestre technique attendu des Tricolorii. Véritable métronome du milieu de terrain, il dicte le tempo et distille des passes millimétrées à ses coéquipiers. Déjà auteur de 4 buts et 3 passes décisives en qualifications, celui que l'on surnomme le "Pirlo des Carpates" a pour mission de mener ses troupes vers de nouveaux sommets. Son entente avec son homonyme Marius Marin et le capitaine Stanciu sera un élément crucial du succès roumain.

Alexandru Dragusin, un roc défensif pour une nouvelle ère : révélation de la saison à Tottenham, où il s'est imposé malgré son jeune âge (22 ans), ce défenseur central solide est l'un des piliers de la Roumanie. Déjà titulaire indiscutable en sélection, Dragusin impressionne par son sens du placement, son jeu de tête et ses relances précises. Originaire de Bucarest, il symbolise cette nouvelle génération ambitieuse qui n'a pas peur de se mesurer aux meilleurs. Son duel face à Lukaku lors de Roumanie-Belgique sera l'un des moments forts de cet Euro.

Deux joueurs talentueux et complémentaires, Cicâldău et Dragusin incarnent les espoirs de la Roumanie pour cet Euro. Leur leadership et leur détermination seront essentiels pour que les Tricolorii créent la surprise.

L'Ukraine, quant à elle, a obtenu sa place par les barrages après avoir terminé troisième du Groupe C derrière l'Angleterre et l'Italie. Sous la direction de Serhiy Rebrov, l'Ukraine a triomphé contre la Bosnie-Herzégovine (2-1) et l'Islande (2-1) pour sécuriser sa place dans le tournoi.

L'équipe d'Ukraine aborde cet Euro avec un atout précieux : son incroyable force mentale. Dans un pays en guerre depuis plus d'un an, le football est devenu un exutoire et un symbole de résistance. Pour Zinchenko et ses coéquipiers, cet Euro revêt donc une dimension particulière. Ils porteront les espoirs de tout un peuple et joueront pour bien plus qu'une simple compétition sportive.

Au-delà de l'émotion, la "Zbirna" possède également de solides arguments footballistiques. En défense, la charnière Matvienko-Zabarnyi s'affirme comme l'une des plus prometteuses d'Europe. Au milieu, Zinchenko et Malinovskyi apporteront leur vision du jeu et leur qualité technique. Tandis que devant, le trio Yarmolenko-Yaremchuk-Mudryk a le potentiel de faire mal à n'importe quelle défense. Sans oublier l'apport du banc, avec les jeunes pépites Sudakov et Vanat. Sur le papier, l'Ukraine a fière allure !

Nouveau capitaine de la sélection, le latéral gauche d'Arsenal Zinchenko incarne à merveille la combativité et la résilience du peuple ukrainien. Malgré le contexte difficile, "Zinch" réalise une saison pleine avec les Gunners, qu'il a grandement contribué à mener vers le titre en Premier League. Avec l'Ukraine, son leadership et son activité incessante sur le flanc gauche seront précieux.

Révélation de la saison à Chelsea où il a été transféré cet hiver pour 100 M€, l'ailier virevoltant de 22 ans incarne le futur du football ukrainien. Véloce, technique et imprévisible, Mudryk est un poison pour les défenses adverses. Déjà 5 buts en 12 sélections, dont celui de la qualification contre l'Islande, le natif de Krasnohrad arrive lancé à pleine vitesse pour son premier grand tournoi. Son association avec Yarmolenko et Yaremchuk promet des étincelles. Si Mudryk est dans un grand soir, l'Ukraine peut renverser des montagnes !

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les compos probables pour Roumanie Ukraine

La composition probable de la Roumanie en 4-2-3-1 :

Nita ; Ratiu, Dragusin, Rus, Bancu ; M. Marin, R. Marin ; Stanciu, Man, Dragus ; Mihaila.

La composition probable de l'Ukraine en 4-3-3 :

Trubin ; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko ; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov ; Tsyganov, Dovbyk, Mudryk.

Les meilleurs paris à prendre pour Roumanie Ukraine

Pronostic Roumanie vs Ukraine 1 : Double Chance : Roumanie ou Match Nul @ 1,71 sur Parions Sport

Le match d'ouverture de la Roumanie et de l'Ukraine à l'Euro 2024 promet d'être une rencontre âprement disputée, les deux équipes étant désireuses de débuter leur campagne par une victoire. Cette confrontation donnera le ton de leur tournoi et fournira un aperçu de leur potentiel à progresser dans le Groupe E. Après avoir atteint les quarts de finale de l'Euro 2020, l'Ukraine arrive au tournoi avec de grandes attentes. L'équipe de Serhiy Rebrov regorge de talents comme le meilleur buteur de la Liga, Artem Dovbyk, ainsi que Mykhailo Mudryk et Oleksandr Zinchenko, offrant un mélange d'expérience et de jeunesse. L'équipe ukrainienne est bien équilibrée et capable de réaliser un parcours profond dans le tournoi. Ils n'ont perdu que deux de leurs 12 derniers matchs, y compris des amicaux, et n'ont pas réussi à marquer seulement deux fois (contre l'Italie et l'Allemagne). La Roumanie revient à une grande compétition internationale pour la première fois depuis l'Euro 2016. Les Tricolorii ont terminé en tête de leur groupe de qualification de manière invaincue et sont classés 46e au monde par la FIFA. Cependant, ils ont eu du mal à marquer, comme en témoignent les matchs nuls sans but lors des récents amicaux contre la Bulgarie et le Liechtenstein.

Pronostic Roumanie vs Ukraine 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1,64 sur Winamax

La Roumanie et l'Ukraine se sont affrontées six fois, chaque équipe ayant remporté trois matchs. Leur dernière rencontre remonte à 2016, et les deux équipes chercheront à prendre l'avantage dans ce match crucial de la phase de groupes. Sans aucun souci de blessure signalé, les deux équipes devraient avoir un effectif complet disponible pour le match. Radu Dragusin se distingue pour la Roumanie. Le défenseur de 22 ans a rejoint Tottenham en janvier pour 21,5 millions de livres sterling et a fait neuf apparitions pour le club. Avec 17 sélections internationales senior, la présence de Dragusin sera cruciale pour la défense roumaine. La Roumanie a causé quelques surprises au cours de l'année écoulée, mais l'équipe ukrainienne semble avoir un peu plus de qualité globale et devrait pouvoir éviter la défaite. Étant donné l'approche défensive de la Roumanie et leurs récentes difficultés à marquer, ce match est susceptible d'être pauvre en buts.

Pronostic Roumanie vs Ukraine 3 : Multigol : 1 ou 2 buts dans le match @ 1,57 avec Betclic

Malgré leur force, l'Ukraine fera face à une défense roumaine obstinée qui n'a concédé que cinq buts en qualifications. La Roumanie devrait être un adversaire coriace, capable de frustrer des équipes plus fortes. Compte tenu des récentes performances de l'Ukraine, y compris des nuls contre l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne, ils ont le potentiel de faire un impact significatif dans le tournoi. Avec les forces défensives des deux équipes et la puissance offensive de l'Ukraine, au moins un but semble probable dans cette rencontre. La forme impressionnante d'Artem Dovbyk en Espagne soutient encore cette attente, faisant de lui un candidat fort pour marquer.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !