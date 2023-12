Pronostic Rennes Villarreal : Match nul et Kalimuendo premier buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Rennes Villarreal, dernier match de groupe de Ligue Europa, ce jeudi

Les deux leaders du groupe F s’affrontent pour cette sixième et dernière journée de la phase de poules Ligue Europa pour savoir qui terminera à la première place, assurant ainsi une qualification directe pour la suite

Les meilleurs paris pour Rennes - Villarreal

Match nul à 3,70 sur PMU Sport, soit 27% de chances que ce résultat se concrétise

que ce résultat se concrétise Arnaud Kalimuendo premier buteur à 6,50 sur PMU Sport, soit 15% de chances que l'attaquant espoir marque le premier.

que l'attaquant espoir marque le premier. 1-0 score exact à la mi-temps à 3,40 sur PMU Sport, soit 29% de chances que les Rennais mènent à la mi-temps.

Notre analyse des deux équipes

Rennes a récemment changé d’entraîneur, avec l’arrivée de Julien Stephan, mais ils restent à la peine en championnat, avec une nouvelle défaite face à Monaco qui les fait descendre à la 13e place, avec seulement deux points de plus que Lorient qui est pour l’instant barragiste.

Leur parcours en Ligue Europa est pour l’instant beaucoup plus glorieux, avec un bilan de quatre victoires et une défaite en cinq matchs, et la première place provisoire du groupe. Un match nul suffira d’ailleurs à Rennes pour conserver cette place de leader et se qualifier directement pour les 8e de finale de la compétition en évitant les barrages. Le groupe rennais sera au complet pour ce match.

Villarreal n’est pas non plus à la fête en Liga, englué à la treizième place suite à nouvelle lourde défaite (3-0) face à la Real Sociedad. Leur parcours en Ligue Europa est là aussi bien meilleur, puisqu’ils sont déjà assurés de participer aux barrages et qu’ils peuvent même arracher la qualification directe en s’imposant au Roazhon Park. À noter que le milieu de terrain français Francis Coquelin, de retour d’une longue blessure, sera dans le groupe pour affronter Rennes.

Les compos probables pour Rennes Villarreal

La composition probable de Rennes en 3-4-3 :

Mandanda - Omari (ou Assignon), Belocian, Theate - Bourigeaud, Le Fée, Matic, Truffert (ou Nagida) - Gouiri, Kalimuendo (ou Yildirim), Terrier (ou Blas).

Pas de joueurs absents ou incertains.

La composition probable de Villarreal en 4-4-2 :

Reina - Foyth, Cuenca, Gabbia (ou Albiol), Altimira (ou Moreno) - Baena, Capoue, Parejo, AKhomach - Moreno, Sorloth (ou Morales).

Pino, Suarez, Comesana, Mandi sont blessés et Pedraza est suspendu.

A. Moreno est incertain physiquement.

Historique des confrontations

Les deux clubs se sont affrontés une seule fois. C'était lors du match aller et le club espagnol s'était imposé de justesse 1-0.

Pari 1. Match nul à 3,70 sur PMU Sport

À la traîne dans leurs championnats respectifs, les deux équipes cherchent à retrouver de la confiance et à s’éloigner de la zone de relégation. Toutefois, elles ont bien du mal à enchainer les résultats positifs, et au final, un match nul pourrait contenter tout le monde. Rennes assurerait sa première place assurant une qualification directe, et Villarreal décrocherait un match nul à l’extérieur qui ferait du bien au moral.

Pari 2. Arnaud Kalimuendo premier buteur à 6,50 sur PMU Sport

Avec trois buts inscrits depuis le début de la saison, le jeune attaquant rennais fait partie des joueurs à suivre, mais aussi des joueurs qui doivent passer un cap pour sauver leur équipe. Tous les regards seront tournés vers lui pour cette dernière journée, et il aura à cœur de répondre aux attentes de ses supporters et dirigeants.

Pari 3. 1-0 score exact à la mi-temps à 3,40 sur PMU Sport

Ce pari plus original offre une belle cote et permet aux amoureux du ballon rond de vibrer à chaque incursion rennaise dans la surface en première période. Dans un match accroché entre deux équipes en manque de confiance, les occasions pourraient être nombreuses.

