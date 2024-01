Pronostic Rennes - Nice 12/01/2024 : Nice vainqueur à la mi-temps ou à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Rennes - Nice, comptant pour la 20e journée de Ligue 1 ce week-end

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour Rennes - Nice en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu samedi 13 janvier à 21 H.

Les meilleur paris pour Rennes - Nice

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après n’avoir gagné qu’un seul de leurs neuf derniers matches, les Rennais ont relevé la tête lors de leurs deux derniers matches, en s’imposant 1-3 à Clermont juste avant la trêve, et en se défaisant de Guingamp 0-2 en coupe de France.

Les Bretons ont pu compter sur un grand Arnaud Kalimuendo, pourtant en grande difficulté depuis le début de la saison. Auteur d’un but contre Clermont (1-3), le Français a inscrit un doublé contre Guingamp, permettant à sa formation de se hisser en seizième de finale.

Du côté de Nice, tout n’est pas tout rose non plus. Invaincus lors des 13 premières journées, les Niçois ont été battus à deux reprises lors des quatre derniers matches. Contre Nantes 1-0 et au Havre 3-1.

Avec le départ de Moffi à la CAN, qui n’était pas prévu initialement, Nice pourra compter sur l’ancien Rennais Gaëtan Laborde sur le front de l’attaque, qui en est à trois buts cette saison.

Nice vainqueur à la mi-temps ou à la fin du match. Cote à 2.20 sur PMU Sport

En 19 buts cette saison, Nice n’a marqué que cinq buts en première période. Un des pires totaux en Ligue 1. Avec la 10e meilleure attaque de Ligue 1, l’OGC Nice a prouvé à plusieurs reprises qu’elle était très efficace en seconde période. De quoi forcément inquiéter les Rennais, dans ces 45 minutes.

Nice ou nul et plus de 2,5 buts dans le match. Cote à 3.70 sur PMU Sport

Pour ce duel entre la 10e meilleure attaque et la 5e meilleure attaque, on pourrait voir des buts pour ce premier match de la phase retour. Même si ce sera un duel avec la meilleure défense du championnat, Nice, qui n’a encaissé que 0,5 but par match cette saison.

Les deux équipes marquent et l’une gagne le match. Cote à 2.70 sur PMU Sport

Lors de ses deux derniers matches à domicile toutes compétitions confondues, Rennes a, à chaque fois, perdu en marquant tout de même (2-3 contre Villarreal, et 1-2 contre Monaco). Face à Nice, qui encaisse beaucoup plus de buts à l’extérieur qu’à domicile (deux buts concédés à domicile contre sept à l’extérieur), les Rennais devraient trouver la faille, tout comme Nice.