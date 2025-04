Pronostic Rennes Nantes Ligue 1 18/04/2025 : Les Rennais gagnent avec Kalimuendo buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le derby entre Rennes et Nantes, pour la 30e journée de Ligue 1, ce vendredi à 20h45.

Pronostic Rennes Nantes : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Rennes Nantes

Victoire de Rennes ⭐à la cote de 1,72 sur Unibet, soit une probabilité de 58% de voir les coéquipiers de Brice Samba s’imposer dans le derby.

de voir les coéquipiers de Brice Samba s’imposer dans le derby. Rennes ou nul et moins de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62% de voir Rennes s’imposer ou faire nul dans un match serré avec peu de buts.

de voir Rennes s’imposer ou faire nul dans un match serré avec peu de buts. Kalimuendo buteur ⭐ à la cote de 2,41 sur Unibet, soit une probabilité de 41% de voir le jeune espoir français marquer son 15ème but de la saison.

Nous prédisons la victoire de Rennes 1-0 face à Nantes.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le 11e de Ligue 1 reçoit le 13e ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 dans un derby breton qui s’annonce bouillant.

Du côté des Rouge et Noir, la fin de saison se termine mieux que ce qu’elle avait commencé. Avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc en cours de saison, il semblerait que les Rennais aient retrouvé de la confiance, notamment offensivement. Avec 8 buts inscrits lors de ses 3 derniers matchs, le Stade rennais impose sa puissance offensive avec l’aide de ses jeunes talents comme Kalimuendo, Assignon et Cissé.

Écartés depuis plusieurs journées de la course à l’Europe qu’ils visaient pourtant en début de saison, ce club habitué à la première moitié du classement depuis plusieurs années aura vécu bon nombre de déceptions cette année. A eux désormais de terminer la saison en beauté.

En face, les Canaris enchaînent et se rassurent. Après une victoire surprenante face à Nice lors de la dernière journée, les hommes d’Antoine Kombouaré prennent de l’avance sur la zone rouge, synonyme de relégation. Ils ne sont pour autant pas encore certains d’éviter la relégation et chacun des 6 derniers matchs à venir compte plus que jamais pour le maintien pour un club historique de notre championnat.

Une confrontation qui s’annonce donc importante pour les deux équipes, sans parler de l’aspect derby qui ajoute une saveur particulière à cette rencontre.

👥 Les effectifs probables pour Rennes Nantes

Composition attendue de Rennes :

Samba, Brassier, Rouault, Jacquet, Assignon, Cisse, Matusiwa, Truffert, Fofana, Kalimuendo, Tamari.

Composition attendue de Nantes :

Lopes, Cozza, Pallois, Sow, Amian, Thomas, Douglas Augusto, Leroux, Simon, Elia, Abline.

Les meilleurs paris à prendre pour SRFC FCN

⭐ Le Stade Rennais s’impose dans le derby

Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Cette phrase, les Rennais l’ont bien comprise depuis plusieurs années. Vainqueurs de 8 des 11 derniers derby face à Nantes depuis 2020, les joueurs d’Habib Beye auront à cœur de parfaire cette série ce vendredi devant leur public au Roazhon Park.

Bien que plus solides dernièrement à l'extérieur qu’à domicile, cette fois, le public aura son importance dans un match sous haute tension, annoncé à guichet fermé. Vainqueurs seulement deux fois depuis le début de l’année 2025 à domicile, nos experts voient Rennes s’imposer dans un match disputé pour terminer en beauté une saison compliquée.

Pronostic 1 Rennes vs Nantes : Victoire de Rennes - cote de 1,72 sur Unibet

⭐ Un match plutôt fermé

Dans un derby breton toujours tendu, Rennes semble avoir les atouts pour s’imposer dans un match que nos experts pensent plutôt fermé face à Nantes ce vendredi.

Les Rouge et Noir affichent une certaine solidité à domicile, mais peinent à se montrer prolifiques offensivement : seulement 5 buts inscrits en 7 matchs au Roazhon Park depuis janvier. Leurs dernières victoires à domicile lors des précédents derbys sur des scores fermés, comme le 1-0 de la saison dernière contre Nantes, illustrent ce style sobre mais efficace attendu une nouvelle fois ce vendredi.

Bien que leur forme globale reste mitigée, Rennes n’est que la 11e équipe de Ligue 1, les succès récents offrent tout de même de meilleurs signes. En face, Nantes voyage mal : 2 victoires, 4 défaites et 2 nuls à l’extérieur depuis janvier, avec une dynamique poussive. De plus, les Canaris n’ont plus gagné à Rennes depuis 2013 et restent sur six défaites consécutives au Roazhon Park.

Tous les voyants semblent donc indiquer un succès rennais ou un match nul dans une rencontre où les occasions devraient se faire rares.

Pronostic 2 Rennes vs Nantes : Rennes ou nul et moins de 3,5 buts - cote de 1,60 sur Unibet

⭐ Kalimuendo en feu

Jeune espoir formé au PSG, Arnaud Kalimuendo révèle cette saison tout le talent qu’on attendait de lui. Buteur 14 fois en 28 matchs cette saison en Ligue 1, il est devenu l’arme clé de l’attaque rennaise. Décisif lors des deux dernières victoires de son équipe, avec notamment un doublé inscrit le 30 mars dernier face à Angers, l’attaquant français bat déjà ses records personnels.

Buteur la saison dernière face à Nantes dans le succès 3 à 0 du Stade Rennais, l’international espoir français aura à cœur de continuer sur sa belle lancée en inscrivant un 15e but cette saison, et même peut-être un 16e…

Pronostic 3 Rennes vs Nantes : Kalimuendo buteur - cote de 2,41 sur Unibet

