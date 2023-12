Pronostic Rennes Monaco : Rennes mène à la mi-temps et match nul à la fin du temps réglementaire

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Rennes Monaco lors de la 16e journée, ce samedi

Monaco, troisième du championnat à seulement deux points de Nice, se déplace à Rennes pour tenter de mettre la pression sur les leaders. Nos experts football considèrent qu’un match nul est probable dans cette rencontre entre deux équipes qui ont du mal à enchaîner les matchs réussis depuis le début de la saison.

Malgré des résultats irréguliers, Monaco est bien présent sur le podium de Ligue 1 après une victoire pleine de maîtrise face à un Montpellier mal en point en championnat. L’enjeu principal pour les Monégasques était de se relever et de retrouver de la confiance après leur match raté dans les grandes largeurs face au leader parisien (défaite 5-2). Ce fut chose faite, et la défaite surprise de Nice face à Nantes leur permet de se rapprocher au classement.

Rennes ne parvient pas pour le moment à trouver la bonne formule en Ligue 1 et occupe à l’heure actuelle la douzième place du championnat, avec seulement trois points de plus que Lorient qui est pour l’instant barragiste. Une semaine après une défaite douloureuse face à Marseille (2-0) et quelques jours avant d'affronter Villarreal en Ligue Europa, le Stade Rennais doit se réveiller s’il veut retrouver un peu de sérénité et c’est dans cet optique qu’ils ont changé d’entraîneur, avec l’arrivée de Julien Stéphan.

Les meilleurs paris pour Rennes - Monaco

Match nul à 3,50 sur PMU Sport

Rennes devant à la mi-temps et match nul en fin de match à 11 sur PMU Sport

Un but marqué dans les deux mi-temps à 1,42 sur PMU Sport

Pari 1. Match nul à 3,50 sur PMU Sport

Depuis le début de la saison, aucune de ces deux équipes ne parvient à enchaîner les victoires en championnat.

Le Stade Rennais aura l’avantage du terrain, mais dans un contexte tendu, les hommes de Julien Stéphan pourraient avoir du mal à prendre le dessus sur Monaco.

Les Monégasques pourraient quant à eux se contenter d’un match nul à l’extérieur avant d’affronter de recevoir l’OL, lanterne rouge du championnat.

Pari 2. Rennes devant à la mi-temps et match nul en fin de match à 11 sur PMU Sport

Avant sa défaite face à l’OM, Rennes a réussi à marquer en première mi-temps face au Maccabi Haïfa et a même marqué dès la quatrième minute face à Reims dans une victoire 3-0. Il ne serait donc pas surprenant de les voir dominer la première période, mais les joueurs de Adi Hütter pourraient bien réagir ensuite pour décrocher un point précieux.

Pari 3. Un but marqué dans les deux mi-temps à 1,42 sur PMU Sport

Ce pari semble moins risqué, tant les deux équipes ont déjà montré qu’elles étaient capables de prouesses offensives. Monaco a déjà inscrit 29 buts en 14 journées de championnat (deuxième meilleure attaque de Ligue 1), tandis que le Stade Rennais en a inscrit 17 en 8 matchs à domicile (meilleure attaque à domicile devant le PSG). Si les deux équipes parviennent à se lâcher, on peut s'attendre à voir des buts dans les deux périodes.

