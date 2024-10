Pronostic Rennes Monaco - Ligue 1 05/10/2024 : Embolo ou Balogun marquent dans le match

Rennes vs Monaco

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Rennes Monaco, comptant pour la 7e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic Rennes Monaco : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Rennes Monaco

Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.60 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 62 % pour un match à gros score.

pour un match à gros score. Breel Embolo ou Folarin Balogun buteurs ⭐ avec une cote de 1.72 sur Vbet, indiquant une probabilité de 58 % qu’un des deux attaquants monégasques trouve le chemin des filets.

qu’un des deux attaquants monégasques trouve le chemin des filets. Total des buts : 2 ou 3 ⭐ avec une cote de 2.00 sur Vbet, représentant une probabilité de 50 % pour que le match se termine avec deux ou trois buts inscrits.

Un match nul 2-2 entre Rennes et Monaco est attendu.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La saison 2024-2025 de Ligue 1 promet une nouvelle rencontre palpitante alors que Rennes reçoit l'AS Monaco au Roazhon Park. Les deux clubs cherchent à capitaliser sur leurs récentes performances pour décrocher des points cruciaux dans une campagne déjà marquée par l'imprévisibilité et l'excitation, caractéristiques de l'élite du football français.

Rennes a connu un début de saison mitigé. Leur dernier match contre le PSG s'est soldé par une défaite 3-1, où les Bretons ont été dominés par une équipe parisienne en grande forme.

Monaco, de son côté, a arraché une victoire dramatique 2-1 face à Montpellier grâce à un but dans les dernières minutes de Lamine Camara, illustrant leur ténacité et leur capacité à décrocher des points décisifs.

Invaincu et à égalité de points avec le PSG, la forme de Monaco laisse présager une équipe prête à se battre pour les premières places du championnat.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue 1 !

Les effectifs probables pour Rennes Monaco

La composition probable de Rennes :

Mandanda ; Hateboer, Wooh, Seidu ; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert ; Blas, Gronbaek ; Kalimuendo.

La composition probable de Monaco :

Kohn ; Vanderson, Singo, Salisu, Henrique ; Camara, Zakaria ; Golovin, Akilouche ; Balogun, Embolo.

Les meilleurs paris à prendre pour Rennes Monaco

Pronostic Rennes vs Monaco 1 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.60 sur Vbet

Malgré la défaite de la semaine dernière, Rennes a montré de la résilience, notamment grâce au penalty tardif d’Arnaud Kalimuendo, soulignant leur esprit combatif.

Un joueur à surveiller est le milieu de terrain danois récemment acquis, Albert Grønbæk. Recruté en provenance de FK Bodø/Glimt, Grønbæk s'est rapidement intégré à l’équipe. Sa polyvalence au milieu de terrain et son activité incessante en font une pièce maîtresse pour Les Rouge et Noir.

Son impact s’est fait sentir lors de la victoire 3-0 contre Montpellier, où il a trouvé le chemin des filets.

Légende du football danois, John Sivebæk a loué son adaptation aux exigences de la Ligue 1. Sa technique et son sens du placement ont rapidement séduit les supporters rennais.

Cependant, Rennes aura besoin de plus que les compétences de Grønbæk pour surmonter le défi redoutable que représente Monaco.

Pronostic Rennes vs Monaco 2 : Breel Embolo ou Folarin Balogun buteur @1.72 sur Vbet

Bruno Génésio devrait opter pour une formation flexible en 4-3-3, mettant l'accent sur le contrôle et la stabilité au milieu de terrain. Le trio probable au milieu comprend Baptiste Santamaria, Benjamin Bourigeaud et le déjà mentionné Grønbæk.

L'objectif sera de dominer l'entrejeu pour permettre des transitions rapides vers les ailes, où Ludovic Blas et Amine Gouiri pourront exploiter les espaces laissés par les milieux de terrain monégasques.

Monaco adoptera probablement une approche similaire à celle de leur dernier match de championnat contre Montpellier, combinant pressing haut et contre-attaques rapides.

Adi Hütter pourrait aligner un 4-2-3-1, mettant l’accent sur une récupération rapide du ballon et des transitions éclairs.

Breel Embolo et Folarin Balogun forment un duo offensif redoutable. Si Embolo est crucial dans la construction du jeu, Balogun se distingue par ses instincts de buteur. Fraîchement arrivé d’Arsenal, Balogun affiche une confiance croissante, en faisant une menace sérieuse pour la défense rennaise.

Ajoutant à cette force offensive, Lamine Camara, jeune talent dont les exploits en fin de match ont ajouté une nouvelle dimension au milieu de terrain monégasque.

Les visiteurs ont jusqu’ici sous-performé en termes de xG (expected goals), ayant raté au moins trois occasions supplémentaires de marquer.

Pronostic Rennes vs Monaco 3 : Total des buts : 2 ou 3 @2.00 sur Vbet

Avec le solide début de saison de Monaco (six victoires en sept matchs) et le potentiel certain de Rennes, ce duel s’annonce captivant.

Plusieurs facteurs penchent en faveur de Monaco : leur forme récente, leur efficacité offensive (deux buts ou plus lors de leurs trois derniers matchs en championnat) et la profondeur de leurs options en attaque représentent un défi de taille pour les hôtes.

Cependant, l’avantage du terrain est à prendre en compte. Rennes n’a échoué à marquer qu’une seule fois lors de ses 20 derniers matchs au Roazhon Park, et l’émergence de joueurs comme Grønbæk signifie que les hommes de Julien Stéphan ne doivent pas être sous-estimés.

Avec le talent offensif en présence et les lacunes défensives des deux côtés, Rennes n’ayant gardé qu’une seule fois sa cage inviolée sur les cinq derniers matchs, parier sur un but des deux équipes semble judicieux.

