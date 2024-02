Pronostic Rennes Milan AC Ligue Europa 22/02/2024 : Match nul et Olivier Giroud buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Rennes Milan AC, comptant pour les 16e de finale retour de Ligue Europa, ce jeudi.

Pronostics Rennes - AC Milan : paris, contexte et compos

Rennes et l’AC Milan se retrouvent au Roazhon Park pour le retour de ce barrage de Ligue Europa, après le triomphe milanais a l’aller (3-0). Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Rennes - AC Milan, avec un match nul (3,40 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Rennes - AC Milan

Match nul ⭐ à 3,40 sur Betsson soit 29% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Plus de 3,5 buts ⭐ à 3,10 sur Betsson soit 32% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Giroud buteur ⭐ à 3,10 sur Betsson soit 32% de chances que l'international français marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Rennes et l’AC Milan disputent jeudi le retour de leur barrage de Ligue Europa, pour accéder aux huitièmes de finale de la compétition. La mission est presque impossible pour les Rennais, battus 3-0 a San Siro. Dans un match ou les supporters rennais ont fait le spectacle, en nombre, dans le parcage visiteur, les Bretons ont été dépassés sur le terrain. La Gazetta Dello Sport citait Arnaud Kalimuendo comme un “fantôme de carnaval, qui se disait aimer Inzaghi mais ne tirait pas ni ne jouait avec la ligne du hors-jeu”. Malgré les entrées visibles de Désiré Doué et Amine Gouiri, Rennes a presque perdu espoir de voir les huitièmes européens cette année. A moins d’un miracle qui entrerait dans l’Histoire du football français.

Depuis la rencontre a San Siro, Rennes s’est imposé en Ligue 1 contre Clermont (3-1). Dans un match plutôt équilibré avec 16 tirs à 14, 8 tirs cadrés à 5 et 53% de possession contre 47, Rennes a fait la différence grâce à Omari et un double de Terrier. De quoi se remettre les idées en place à la maison, avant de tenter l’exploit contre Milan.

De son côté, l’AC Milan est sorti de piste dans sa propre banlieue, sur le terrain de Monza dimanche soir. Défaits 4-2 par leur petit voisin, les coéquipiers de Mike Maignan étaient menés 2-0 a la pause en ayant concédé deux buts dans le temps additionnel. Revenus à égalité en fin de match grâce à Giroud (64e) et Pulisic (88e), ils pensaient avoir évité la déroute mais ont concédé deux buts par Bondo (90e) et Lorenzo Colombo (90e+5), l’attaquant de 21 ans qu’ils ont prêté au Biancorossi.

Les compos probables pour Rennes Milan AC

Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué – Kalimuendo, Terrier.

AC Milan : Maignan – Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez – Musah, Reijnders – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Jovic.

Pari 1. Match nul à 3,40 avec Betsson

En dehors de sa déroute à San Siro, Rennes reste sur cinq victoires TCC. Les Bretons n’ont perdu que trois fois cette saison au Roazhon Park. Bien que Milan ait aligné une équipe B a Monza dimanche, les Rossoneri ont encaissé deux fois deux buts en l’espace de cinq minutes dans le match, a chaque fois de le temps additionnel des deux mi-temps. Si Rennes parvient à ouvrir le score dans cette rencontre, il faudra profiter du momentum pour essayer d’emballer la rencontre et rendre l’exploit envisageable.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 3,10 avec Betsson

Les matchs de Rennes tournent à une moyenne de 3,14 buts par match en Ligue Europa cette saison, et les Bretons n’ont signé aucun 0-0 au Roazhon Park. Qu’importe le résultat de l’aller, le stade s’embrasera pendant ces 90 minutes (ou plus) et fera renaître l’ambiance du Rennes - Arsenal de 2019. Avec un Milan qui a marqué 11 buts sur ses quatre derniers matchs à l'extérieur, on attend un certain nombre de buts dans cette rencontre.

Pari 3. Giroud buteur à 3,10 avec Betsson

Olivier Giroud a un passif avec le Stade rennais en Ligue des champions. En 2020-2021, avant qu’il ne remporte la Ligue des champions avec Chelsea, il avait crevé les espoirs rennais en phase de poule, en inscrivant le but de la victoire des Blues au Roazhon Park dans le temps additionnel du dernier match. Jeudi, on le voit de nouveau contrecarrer les plans bretons avec un but.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !