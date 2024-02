Pronostic Reims Lens 18/02/2024 : Lens vainqueur avec un clean sheet

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Reims Lens, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, ce dimanche à 17h05.

Pronostic Reims Lens : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Reims Lens

Lens vainqueur avec ⭐ une cote de 2,58 sur Betsson, soit 38,8 % de chances de victoire à l'extérieur.

de victoire à l'extérieur. Moins de 2,5 buts avec ⭐ une cote de 1,80 sur Betsson, indiquant une probabilité de 55,6 % de buts marqués dans ce match.

de buts marqués dans ce match. Costa marquant avec ⭐ une cote de 6,00 sur Betsson, représentant une chance de 16,7 % pour le milieu de terrain de trouver le chemin des filets

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Reims espérera profiter de toute fatigue de Lens qui a joué en Europa League en milieu de semaine. L'équipe de Franck Haise a un avantage de cinq points sur Reims avant ce match.

Will Still a reçu beaucoup d'éloges pour la longue série d'invincibilité de Reims la saison dernière. Il a transformé le club de candidat à la relégation en prétendant européen en peu de temps, mais il y a encore place à l'amélioration. Reims n'a pas gagné lors de ses trois derniers matchs. Ils ont été battus 2-0 par Lorient le week-end dernier et sont désormais à cinq points d'une place en Europa Conference League.

Lens a enregistré trois victoires consécutives en Ligue 1. L'équipe de Haise est solide lorsque l'adversaire a le ballon. Les adversaires de Lens marquent en moyenne seulement 0,95 but par match cette saison, ce qui signifie qu'ils possèdent l'une des meilleures défenses de la division. L'équipe de Franck Haise manque d'un buteur devant le but, donc les buts sont répartis de manière équitable entre plusieurs joueurs. Leur force réside dans l'unité de l'équipe, qui a été construite grâce à plusieurs années de recrutement avisé. Lens s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière et n'est qu'à trois points de ces places avant ce match.

Les compositions probables pour Reims Lens

Reims : Diouf ; Akieme, Abdelhamid, Okumu, Foket ; Teuma, Stambouli, Munetsi ; Nakamura, Daramy, Ito

Lens : Samba ; Gradit, Danso, Medina ; Agular, Diouf, El Aynaoui, Chavez, Costa ; Sotoca, Wahi

Pari 1 Reims Lens : Lens vainqueur @ 2,58 surBetsson

Reims est certainement régulier au Stade Auguste Delaune. Sur leurs 10 matchs à domicile en Ligue 1 cette saison, Reims a marqué et encaissé 12 buts au total, soit une moyenne de 1,2 but par match. Malheureusement pour eux, cette régularité ne se traduit pas dans les résultats. Ils n'ont gagné que trois de leurs dix derniers matchs et affrontent un Lens solide défensivement dans celui-ci.

Lens a remporté ses deux derniers matchs à l'extérieur et est invaincu lors de ses huit derniers. Ils n'ont encaissé en moyenne que 0,25 but par match sur cette période, donc nous les soutenons pour l'emporter dans notre première prédiction Reims contre Lens. L'équipe de Franck Haise est également invaincue lors de ses sept derniers matchs contre Reims, en en gagnant quatre. Ils semblent être un bon pari à ces cotes.

Pari 2 Reims Lens : Moins de 2,5 Buts @ 1,80 surBetsson

La deuxième de nos prédictions pour ce match est moins de 2,5 buts à une cote de 1,80 avec Betsson. Depuis leur défaite 3-0 à Monaco début septembre, Lens n'a encaissé qu'un seul but lors de leurs matchs à l'extérieur en Ligue 1. Aucune équipe de Ligue 1 n'a conservé plus de feuilles blanches à l'extérieur qu'eux. Ces huit matchs à l'extérieur ont vu une moyenne de 1,13 buts et ce pari a gagné dans sept d'entre eux.

Les matchs à domicile de Reims en championnat ont vu en moyenne 2,4 buts. Le pari de moins de 2,5 buts a également été gagnant lorsque ces équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison alors que Lens l'a emporté 2-0.

Pari 3 Reims Lens : David Costa buteur @ 6,00 sur Betsson

David Pereira da Costa est l'homme en forme pour Lens. Il a trouvé le chemin des filets lors de leurs trois derniers matchs et semble prêt à se positionner une fois de plus derrière les attaquants. Il a réussi à tirer les ficelles en bord de la surface de réparation et nous pouvons parier sur lui pour marquer dans ce match à 6,00 avec Betsson. Pereira da Costa marque en moyenne 0,31 but par tranche de 90 minutes cette saison. Il est en grande forme en ce moment, donc je suis heureux de parier sur lui pour trouver le chemin des filets ici.

