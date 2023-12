Pronostic Real Madrid Villarreal :Le Real gagne et Rodrygo marque

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Real Madrid Villarreal lors de la 17e journée de Liga, ce dimanche

Place à l’une des affiches de cette 17e journée de la Liga, avec le Real Madrid qui accueille Villarreal au Santiago Bernabéu. Une promesse de nombreux buts au vu de l’histoire récente des confrontations entre les deux équipes (2-3 pour Villarreal et 2-3 pour le Real Madrid lors des matches aller et retour la saison dernière).

Nos propositions de cotes pour la rencontre Real Madrid - Villarreal

Real Madrid vainqueur – à 1,22 en pariant sur PMU Sport, soit 81% de chances que les Madrilènes l'emportent.

que les Madrilènes l'emportent. Plus de 2,5 buts – à 1,24 en pariant sur PMU Sport, soit 80% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Rodrygo buteur - à 2,00 en pariant sur PMU Sport, soit 50% de chances que le Brésilien marque.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide détaillé !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Comme à leur habitude, les Merengues trustent les premières places cette saison, avec une deuxième place à 2 points du surprenant leader, Girona. Avec un bilan de 12 victoires, 3 nuls et une seule défaite cette saison, les Madrilènes font honneur à leur rang, bien aidé par une défense performante, la première de Liga : seulement 10 buts encaissés pour le remplaçant au pied levé de Thibault Courtois, Kepa Arrizabalaga.

Habitué à la première partie du classement lors des dernières années, Villarreal est un peu plus à la peine cette saison. 13e avec 16 points, le sous-marin jaune a déjà perdu 8 fois en championnat, pour 4 victoires et 4 nuls. La faute sans doute a une assise défensive parfois friable (déjà 29 buts encaissés), malgré une ligne offensive efficace : les hommes de Marcelino sont la 7e meilleure attaque de Liga avec 22 buts marqués. Ils pourront cependant s’inspirer des bons résultats obtenus en Ligue Europa, dont une victoire contre Rennes (2-3) au cours de la semaine.

Les compos probables pour Real Madrid Villarreal

La composition probable du Real en 4-2-3-1 :

Lunin - Vazquez, Alaba, Rüdiger, Mendy - Valverde, Kroos, Modric, Bellingham - Rodrygo, B. Diaz

La composition probable de Villarreal en 4-4-2 :

Jörgensen - Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza - Altimira, Capoue, Parejo, Baena - Moreno, Morales.

Historique des confrontations

Depuis 2021, égalité parfaite : le Real a gagné 2 fois alors que Villarreal a également enregistré deux succès, en plus de deux matchs nuls.

Le Santiago Bernabéu toujours imprenable. Avec un seul match nul, contre le Rayo Vallecano, les coéquipiers de Jude Bellingham sont particulièrement efficaces à domicile : 17 buts marqués pour 3 encaissés et une moyenne de 2,71 points par rencontre. Les Merengues n’ont plus perdu en championnat depuis le 24 septembre, et devraient continuer sur leur lancée face à un Villarreal peu efficace à l’extérieur, avec une moyenne de 1,29 point par match. Dimanche soir, la série devrait donc continuer pour le club de la capitale.

Des buts à Madrid : cette rencontre ne devrait pas se terminer sur un score vierge. Le Real Madrid marque en moyenne 2,43 buts à domicile, et la moyenne de buts inscrits par les deux équipes lors des matches des hommes de Carlo Ancelotti au Santiago Bernabéu atteint 2,86. Côté sous-marin jaune, c’est la défense qu’il faut observer pour s’attendre à des buts dimanche. Déjà 29 encaissés, avec une moyenne de 1,43 à l’extérieur. D’ailleurs, il y a eu plus de 2,5 buts marqués au total lors de 5 des 6 derniers matches de Villarreal. Enfin, les 3 dernières confrontations entre les deux équipes toutes compétitions confondues se sont soldées par plus de 2,5 buts au tableau d’affichage. Alors, jamais 3 sans 4 ?

Un buteur peut en cacher un autre. Tout le monde attend évidemment Jude Bellingham, déjà auteur de 12 buts en Liga cette saison, trouver le chemin des filets dimanche. Et cela pourrait d’ailleurs attirer l’attention de la défense de Villarreal, pour ainsi offrir des espaces à Rodrygo. Il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises lors des 4 dernières rencontres disputées au Santiago Bernabéu toutes compétitions confondues, avec un total de 3 passes décisives. Avec déjà 6 buts en championnat cette saison, il devrait profiter de l’occasion pour améliorer ses statistiques.

Jouez sur les meilleures cotes avec PMU Sport en vous inscrivant sur le bookmaker avec le code promo SP*** :