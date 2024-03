Pronostic Real Madrid RB Leipzig Ligue des Champions 06/03/2024 : Les Madrilènes vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid RB Leipzig, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Pronostic Real Madrid RB Leipzig : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Real Madrid RB Leipzig

Real Madrid vainqueur – ⭐ à 1,55 en pariant sur Betsson, soit 65 % de chances de voir les Madrilènes s’imposer.

de voir les Madrilènes s’imposer. Les deux équipes marquent – ⭐ à 1,55 en pariant sur Betsson, soit 65 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

de voir des buts des deux côtés du terrain. Vinícius Júnior buteur - ⭐ à 2,30 en pariant sur Betsson, soit 44 % de chances de voir l’attaquant brésilien trouver le chemin des filets mercredi.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Ligue des champions revient en milieu de semaine avec les matches retours des huitièmes de finale. Le Real Madrid accueille le RB Leipzig, après s’être imposé 0-1 en Allemagne il y a trois semaines. Les Merengues voudront valider leur ticket pour les quarts, qu’ils atteignent systématiquement depuis 2020, tandis que les joueurs de Marco Rose chercheront à créer l’exploit au Bernabéu.

Le Real Madrid n’est pas si souverain lors des dernières rencontres. Les Merengues n’ont pu repartir qu’avec un point de Mestalla face à Valence, après avoir été menés 2 buts à 0. Surtout, ils restent sur 3 matches nuls et 2 victoires en Liga, mais pourront compter sur leur bonne forme en Ligue des Champions, eux qui n’ont toujours pas perdu sur la scène européenne. Ils ne se sont inclinés qu’à deux reprises cette saison, et Santiago-Bernabéu apparaît comme une forteresse imprenable pour les visiteurs : les hommes de Carlo Ancelotti n’ont jamais perdu à domicile cette saison.

Le mois de février ne s’est pas forcément passé comme prévu pour les coéquipiers de Lois Openda, auteur de 17 buts en Bundesliga. Ils restent sur 2 défaites, 1 nul et deux victoires lors des 5 dernières rencontres, mais la victoire 4 buts à 1 face à Bochum ce week-end pourrait leur donner des motifs d’espoir pour ce choc à Madrid. Ils n’ont plus connu les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 2020, mais voudront créer la surprise face à une équipe contre laquelle ils s’étaient imposés en 2022, sur le score de 3 buts à 2.

Les compos probables pour Real Madrid RB Leipzig

La composition probable du Real Madrid en 4-3-1-2 :

Lunin - Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy - Kroos, Valverde, Camavinga – Bellingham – Vinícius Júnior, Rodrygo.

La composition probable du RB Leipzig en 4-2-2-2 :

Gulácsi - Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum – Haidara, Seiwald- Olmo, Simons - Openda, Šeško.

Real Madrid vs RB Leipzig Pari 1 : Real Madrid vainqueur @ 1,55 avec Betsson

Bien que le Real Madrid ne marche pas sur l’eau lors des dernières rencontres, les coéquipiers de Rodrygo, auteur de 3 buts en Ligue des Champions, connaissent parfaitement l’élite européenne, avec 14 titres dans leur histoire. Ils n’ont jamais enchaîné deux résultats négatifs cette saison, et le nul arraché contre Valence ce week-end, avec une fin de match folle, pourrait leur donner des envies de revanche. À l’inverse, même si le RB Leipzig s’est imposé en Bundesliga samedi, la marche pourrait s’avérer trop haute au Santiago-Bernabéu, où les joueurs de Marco Rose s’étaient incliné 2 buts à 0 en 2022.

Real Madrid vs RB Leipzig Pari 2 : les deux équipes marquent @ 1,55 avec Betsson

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de 3 des 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues du RB Leipzig. Surtout, les Allemands marquent en moyenne 2,21 buts par rencontre en championnat cette saison, et à l’exception du match aller contre le Real Madrid, ils ont toujours trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. À domicile, les Merengues ont marqué lors de 15 des 16 rencontres qu’ils ont disputées, et ce match retour ne devrait pas faire exception à la règle.

Real Madrid vs RB Leipzig Pari 3 : Vinícius Júnior buteur @ 2,30 avec Betsson

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 4 rencontres de Ligue des Champions cette saison, Vinícius Júnior a démontré qu’il était bien de retour après sa blessure en fin d’année 2023. Il a inscrit un doublé face à Valence ce week-end pour permettre aux siens d’arracher le match nul, et il pourrait profiter des carences défensives de Leipzig (3 buts encaissés lors des 2 dernières rencontres), et de l’attention portée à un Jude Bellingham qui a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en Europe cette saison, pour aller tromper Gulácsi et mener les siens vers une qualification attendue.

