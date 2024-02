Pronostic Real Madrid FC Séville 25/02/2024 : Les deux équipes marquent et Vinicius Junior buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Real Madrid FC Séville, comptant pour la 26e journée de Liga, ce dimanche.

Pronostics Real Madrid - FC Séville : paris, contexte et compos

Le leader madrilène reçoit Séville, 15e au classement, dans l’espoir de creuser l'écart en tête de la Liga. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Real Madrid - FC Séville.

Les meilleur paris pour Real Madrid - FC Séville

Les deux équipes marquent ⭐ à 1,81, soit 55 % de chances que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Vinicius Junior buteur ⭐ à 1,99 soit 50 % de chances que l'attaquant brésilien marque.

que l'attaquant brésilien marque. Plus de 3,5 buts à 2,17 ⭐ à soit 46 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Longtemps deuxièmes au classement derrière Girona, les Madrilènes ont fini par dépasser leur adversaire, notamment en les écrasant 4-0 le 10/02. Depuis, le Real a gagné 1-0 son match aller de Ligue des Champions face à Leipzig, puis a concédé un match nul frustrant face au Rayo. Il s’agit du deuxième match nul concédé en 3 matchs après celui du derby madrilène, et les hommes de Carlo Ancelotti ne veulent surtout pas laisser à nouveau des points en route face au FC Séville.

Séville, pour sa part, est loin d’être sauvé de la relégation. Avec seulement 5 victoires en 25 matchs, les Sévillans comptent 7 points de plus que Cadix grâce à une belle série de 4 matchs sans défaite (deux victoires et deux matchs nuls). Leur dernière défaite en Liga date du 21 janvier face à Girona (5-1) qui était alors en tête du championnat.

Absent de marque de cette rencontre, le prodige anglais Jude Bellingham ne devrait pas tarder à faire son retour dans le groupe madrilène, mais probablement pas pour cette rencontre. À noter également qu’Antonio Rüdiger serait toujours incertain tandis que Joselu aurait des chances de manquer aussi ce match.

Les compos probables pour Real Madrid FC Séville

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Tchouaméni, Nacho, Garcia - Valverde, Kroos, Diaz - Rodrygo Vinicius, Joselu

FC Séville : Nyland - Badé, Ramos, Salas, Navas - Sow, Soumaré, Torres, Pedrosa - En-Nesyri, Isaac

Pari 1. Les deux équipes marquent à 1,81 avec Betsson

Avec le Real Madrid, le danger peut venir de n’importe où, et il serait surprenant qu’ils ne parviennent pas à faire trembler les filets adverses, même en l’absence de leur meilleur buteur Jude Bellingham. Séville est également en forme en ce moment, et nous pensons qu’ils marqueront au moins un but lors de cette rencontre.

Pari 2. Vinicius Junior buteur à 1,99 avec Betsson

La saison du jeune attaquant de 23 ans a été ponctuée de quelques blessures, mais il est en forme en ce moment et l’a prouvé en inscrivant 3 buts sur ces 5 derniers matchs. Il cherchera à continuer sur sa lancée pour faire pencher la balance du côté du Real Madrid.

Pari 3. Plus de 3,5 buts à 2,17 avec Betsson

Le Real Madrid a inscrit 53 buts en 23 matchs, dont 30 en 12 matchs à domicile. S’ils parviennent à marquer rapidement face à Séville, on pourrait bien assister à un festival offensif, les Sévillans se retrouvant obligés d’ouvrir le jeu pour revenir au score.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !