Pronostic Real Madrid Celta Vigo 10/03/2024 : Les Madrilènes vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Real Madrid Celta Vigo, comptant pour la 28e journée de Liga, ce dimanche

Pronostic Real Madrid Celta Vigo : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Real Madrid Celta Vigo

Real Madrid vainqueur – ⭐ à 1,27 en pariant sur Betsson, soit 79 % de chances de voir les Madrilènes s’imposer.

de voir les Madrilènes s’imposer. Clean sheet pour le Real Madrid – ⭐ à 1,92 en pariant sur Betsson, soit 52 % de chances de voir Lunin conserver sa cage inviolée.

de voir Lunin conserver sa cage inviolée. Vinícius Júnior buteur - ⭐ à 1,90 en pariant sur Betsson, soit 53 % de chances de voir l’attaquant brésilien trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

28e de journée de Liga ce week-end, avec une rencontre entre deux équipes qui se connaissent bien. Le Real Madrid accueille le Celta Vigo au Santiago-Bernabéu : un match qui pourrait permettre à Madrid de s’envoler en tête à l’aube des 10 dernières rencontres de la saison, et important pour les coéquipiers de Iago Aspas, qui n’ont que 5 points d’avance sur le premier relégable.

Le Real Madrid caracole en tête du championnat espagnol. Malgré une contre-performance la semaine dernière, ses concurrents n’ont pas su capitaliser et ils se présentent avec 7 points d’avance sur le second, Girona. Avec 20 victoires, 6 nuls et 1 défaite pour 56 buts inscrits et 18 encaissés, les hommes de Carlo Ancelotti paraissent imprenables cette saison. Et si leur état de forme peut laisser à désirer, avec 3 nuls lors des 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues, ils pourront s’appuyer sur leur efficacité à domicile pour s’imposer : ils n’ont jamais perdu cette saison au Santiago-Bernabéu.

Le Celta ne connaît pas la meilleure saison de son histoire. 17es de Liga, les hommes de Rafa Benitez bataillent en fond de tableau pour éviter la relégation en fin de saison. Avec 5 victoires, 9 nuls et 13 défaites pour 30 buts inscrits et 39 encaissés, il apparaît comme nécessaire d’aller chercher des points à Madrid. Mais malgré une victoire le week-end dernier, ils restent sur 2 défaites, un nul et deux victoires lors des 5 rencontres, et la marche pourrait être trop haute dimanche.

Les compos probables pour Real Madrid Celta Vigo

La composition probable du Real Madrid en 4-3-3 :

Lunin - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Kroos, Tchouaméni, Camavinga - Valverde, Vinícius Júnior, Rodrygo.

La composition probable du Celta Vigo en 4-4-2 :

Guaita - Manquillo, Starfelt, Nunez, Sanchez - Mingueza, Beltran, de la Torre, Bamba - Douvikas, Larsen.

Real Madrid vs Celta Vigo Pari 1 : Real Madrid vainqueur @ 1,27 avec Betsson

Le Real Madrid n’est pas le plus souverain lors des dernières rencontres, avec 2 nuls, en Ligue des Champions et en Liga. Mais à domicile, les Merengues n’ont jamais perdu, et face au Celta Vigo, ils restent sur 11 victoires lors des 13 derniers matches à domicile. Ils n’ont plus perdu en Liga depuis 21 matches, et le nul face à Valence le week-end dernier devrait leur donner une envie de revanche. Le Celta n’a remporté que deux rencontres à l’extérieur cette saison, avec 5 nuls et 6 défaites, ce qui n’augure rien de bon pour dimanche.

Real Madrid vs Celta Vigo Pari 2 : Clean Sheet pour le Real Madrid @ 1,92 avec Betsson

Bien que le Celta Vigo n’ait pas forcément de difficultés offensives cette saison, avec 30 buts inscrits en 27 rencontres, Carlo Ancelotti fera tout pour retrouver une assise défensive digne de ce nom lors de cette rencontre. Les coéquipiers d’Óscar Mingueza n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de 4 des 6 dernières rencontres au Santiago-Bernabéu, et n’avait pas réussi à marquer lors du match aller à Balaidos. Alors, bis repetita dimanche après-midi ?

Real Madrid vs Celta Vigo Pari 3 : Vinícius Júnior buteur @ 1,90 avec Betsson

Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 18 matches de Liga cette saison, l’attaquant brésilien montre qu’il est le référent en attaque cette saison (derrière l’extra-terrestre Jude Bellingham, suspendu pour cette rencontre). L’absence du milieu anglais lui donnera les clés de la ligne offensive pour continuer sur sa lancée, lui qui a trouvé le chemin des filets face au RB Leipzig en milieu de semaine, et qui a inscrit un doublé face à Valence le week-end dernier. Vinícius Jr avait dû abandonner ses coéquipiers sur blessure au match aller à Vigo, et voudra sans doute guider les siens en atteignant la barre des 10 buts en championnat.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !