Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao 31/03/2024 : Les Madrilènes gagnent 1-0, 2-0 ou 3-0

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Real Madrid Athletic Bilbao, comptant pour la 30e journée de Liga, ce dimanche.

Pronostic Real Madrid - Athletic Bilbao : pronos, contexte, compos

Le leader, le Real Madrid, va recevoir l’Athletic Bilbao dans un match crucial pour les Madrilènes en vue du titre. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Real Madrid - Athletic Bilbao, avec une rencontre qui devrait tourner à l’avantage des Madrilènes.

Les meilleurs paris pour Real Madrid - Athletic Bilbao

Le Real gagne 1, 2 ou 3-0 ⭐ à 2,57 sur Betsson soit 39% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Le Real gagne les deux périodes ⭐ à 3,15 sur Betsson soit 32% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Le Real marque dans les deux périodes ⭐ à 2,22 sur Betsson soit 45% de chances que cela se produise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

24 septembre. C’est la date de la dernière défaite du Real Madrid en championnat. C’était face à l’Atlético Madrid sur le score de 3-1. Depuis, les Madrilènes survolent le championnat, et n’en finissent plus d'impressionner. Avec Jude Bellingham (16 buts et trois passes décisives en championnat) et Vinicius Junior (12 buts et quatre passes décisives), les joueurs de la Casa Blanca possèdent la meilleure attaque de Liga en ayant inscrit 64 buts. Mais ces derniers ont également la meilleure défense (20 buts encaissés). Une véritable prouesse compte tenu de tous les blessés en défense (Alaba, Militao, Courtois…). Face à l’Athletic Bilbao, les joueurs de Carlo Ancelotti seront bien évidemment favoris. Pour rappel, le Real Madrid n’a plus perdu contre les Basques en championnat depuis 2015. Il faut même remonter jusqu’en 2005 pour voir Bilbao s’imposer au Santiago Bernabeu…

Du côté de l’Athletic Bilbao, la dynamique est également bonne. Avec deux victoires (Las Palmas 0-2 et Alavés 2-0) et un nul (0-0 contre le FC Barcelone), les Basques sont remontés à la 4e place, en revenant à six petits points du 3e, Gérone. Ces derniers peuvent surtout remercier Gorka Guruzeta. Le joueur formé dans la ville basque, et qui avait connu des temps très compliqués sous les couleurs de son club formateur explose véritablement cette saison. Avec 13 buts et trois passes décisives en 28 rencontres, l’Espagnol de 27 ans est le meilleur buteur des Basques cette saison. Il est bien évidemment accompagné par l’inévitable Inaki Williams, auteur de neuf buts et de trois passes décisives. Mais le point fort des joueurs de Valverde cette saison, c’est bien évidemment la défense. Ces derniers n’ont encaissé que 26 buts cette saison, soit 0,9 but encaissé par match. C’est le 2e meilleur total cette saison, juste derrière le Real Madrid. De quoi promettre un match serré ? Probablement pas…

Pari 1 : Le Real gagne 1, 2 ou 3-0 à 2,57 sur Betsson

Même si c’est un duel entre les deux meilleures défenses de Liga, le Real Madrid reste imbattable à domicile cette saison. Avec 38 points marqués et seulement sept buts encaissés, les Madrilènes auront un gros avantage contre les Basques, qui peinent à l’extérieur (20 points glanés en quatorze rencontres).

Pari 2 : Le Real gagne les deux périodes à 3,15 sur Betsson

Lors de ses deux dernières rencontres de championnat (victoire 2-4 à Osasuna, et 4-0 contre le Celta Vigo) les Madrilènes ont remporté à deux reprises les deux périodes. Contre Bilbao, une formation qui n’a plus gagné à Bernabeu depuis 2005, on pourrait assister à une situation similaire.

Pari 3 : Le Real marque dans les deux périodes à 2,22 sur Betsson

Lors des six dernières rencontres de Liga, le Real Madrid a marqué à quatre reprises lors des deux périodes. À domicile, avec 35 buts inscrits, et la présence de Bellingham et de Vinicius Junior, il serait fort probable de voir les Madrilènes marquer lors des deux périodes.

