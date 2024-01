Pronostic Real Madrid Almeria 21/01/2024 : Le Real gagne avec un écart d'1,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Real Madrid Almeria, comptant pour la 21e journée de Liga, ce dimanche à 16h10

Nos propositions de cotes pour la rencontre Real Madrid - Almeria :

Real gagne avec plus de 1,5 but dans le match. Cote à 1,14 sur Betsson, soit 87% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Le Real remporte les deux mi-temps. Cote à 1,85 sur Betsson, soit 54% de chances que les Madrilènes dominent entièrement le match.

que les Madrilènes dominent entièrement le match. Le Real marque le plus de buts en deuxième mi-temps. Cote à 1,90 sur Betsson, soit 52% de chances que la Maison Blanche va accélérer en seconde période.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Real Madrid - Almeria en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu dimanche 21 janvier à 16 h 10.

Tout juste vainqueur de la Super Coupe d’Espagne après sa victoire 4-1 contre le FC Barcelone, le Real Madrid avait enchaîné 21 matches sans défaite, avant sa défaite 4-2 contre l’Atletico, jeudi soir 4-2. Il faudra surveiller de très près Vinicius Junior, tout juste auteur d’un triplé lors de la victoire contre Barcelone, ou encore Rodrygo, qui en est à sept buts et quatre passes décisives en championnat cette saison, en 19 matches.

Du côté d’Almeria, rien ne va plus. Avec six points récoltés en vingt journées, les joueurs de Garitano n’ont toujours pas gagné cette saison. Avec 43 buts encaissés, les Almériens possèdent également la pire défense du championnat. Pour ce qui est des satisfactions de la saison, il faut bien chercher. Un seul sort du lot : Sergio Arribas, 22 ans, qui a inscrit cinq buts cette saison, son dernier datant du 11 novembre dernier lors de la défaite 3-1 contre la Real Sociedad. L’occasion pour lui de retrouver son club formateur contre qui il avait déjà marqué à l’aller (1-3).

Quelques chiffres à retenir

Plus mauvaise défense de Liga, Almeria a encaissé 10 buts lors des 6 dernières rencontres. A l'inverse, le Real possède la 2e meilleure attaque du championnat avec 40 buts marqués.

Real gagne avec un écart de plus de 1,5 buts dans le match. Cote à 1,14 sur Betsson

Après quasiment trois semaines sans championnat, le Real Madrid souhaitera soigner ses stats pour ses retrouvailles avec la Liga. Championnat où il n’a plus perdu depuis le 24 septembre, contre…l’Atlético (3-1). Après sa très belle performance en Super Coupe contre le Barça où il avait inscrit un triplé (4-1), Vinicius Junior devrait lui aussi avoir l’occasion de s’exprimer, face à une défense très fragile, contre qui il avait déjà marqué au match aller.

Le Real remporte les deux mi-temps. Cote à 1,85 sur Betsson

8-1, 5-0, 4-0, 4-1… Ces dernières années, le Real Madrid n’a jamais épargné Almeria. Face à une formation encore plus amoindrie que d’habitude, compte tenu de sa mauvaise forme et de son classement, les hommes de Carlo Ancelotti auront champ libre, pour améliorer leur goal-average.

Le Real marque le plus de buts en seconde mi-temps. Cote à 1,90 sur Betsson

Lors de leurs deux derniers matches de championnat, les joueurs de la Casa Blanca ont profité des derniers instants pour s’imposer. D’abord à Alaves, avec un but de Lucas Vasquez à la 90+2 (0-1). Puis contre Majorque, avec un but de Rüdiger à la 78e minute (1-0). Dans un match qui devrait être plus simple pour les Madrilènes, les Almériens auront du souci à se faire dans les derniers instants du match.

Jouez les meilleures cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERI*** :