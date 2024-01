Pronostic RD Congo Zambie 17/01/2024 : Zambie vainqueur et Patson Daka buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour RD Congo Zambie, comptant pour le groupe F de la CAN 2024, ce mercredi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre RD Congo – Zambie

Zambie vainqueur – à 2,63 en pariant sur Betclic, soit 38% de chances que l'ancien vainqueur de la CAN remporte le match.

que l'ancien vainqueur de la CAN remporte le match. Plus de 2,5 buts – à 2,35 en pariant sur Betclic, soit 21% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Patson Daka buteur - à 3,50 en pariant sur Betclic, soit 28% de chances que l'attaquant marque.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostics et informations utiles pour parier sur le match RD Congo – Zambie : match indécis pour clôturer la première journée. Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour RD Congo – Zambie en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu mercredi 17 janvier à 21 h.

Fin de cette première journée de la phase de groupes, avec la RD Congo qui affronte la Zambie dans le deuxième match du groupe F. Le Maroc faisant office de favori pour aller chercher la première place qualificative, cette rencontre s’annonce d’ores et déjà décisive pour les deux équipes qui, avec une victoire, pourraient commencer à rêver du reste de la compétition.

Absente de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la RD Congo fait son retour avec un esprit revanchard. Qualifiés en obtenant la première place de leur groupe lors des éliminatoires devant la Mauritanie, les hommes de Sébastien Desabre connaissent pourtant un certain passage à vide depuis les dernières rencontres : ils n’ont remporté qu’une seule victoire depuis qu’ils ont obtenu leur ticket pour la CAN, soit lors des 7 derniers matches, pour 3 nuls et 3 défaites.

Après avoir remporté la compétition en 2012, la Zambie a manqué à l’appel des 3 derniers tournois, et voudra donc montrer qu’elle mérite bien sa place dans le gratin du football africain. Au cours des éliminatoires, les Zambiens ont obtenu la première place d’un groupe où était présent le pays hôte, la Côte d’Ivoire, et, en 2023, ils ont disputé 9 rencontres, pour 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites, avec un total de 18 buts inscrits pour 8 encaissés. Mercredi soir, ils voudront s’imposer pour retrouver des huitièmes de finale qu’ils n’ont plus connus depuis 2013.

Quelques chiffres à retenir

La Zambie n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs contre la RD Congo, et n'a connu la défaite qu'une fois lors de ses 4 derniers matchs.

La Zambie prend une option. Malgré quelques faux pas lors des dernières rencontres, la Zambie peut espérer bien lancer sa compétition. Sur les 6 dernières rencontres, les joueurs d’Avram Grant en ont remporté 2, pour 2 défaites et 2 nuls. Mais ils ont tenu en échec le Cameroun lors du dernier match, et n’ont perdu que sur le score de 1 but à 0 face à l’Égypte. À l’inverse, le Congo est à la peine dernièrement, avec 1 seule victoire au cours des 7 derniers matches, pour 3 nuls et 3 défaites, contre des adversaires comme le Burkina Faso, le Soudan ou encore l’Afrique du Sud. L’avantage semble donc pencher légèrement vers les Chipolopolos mercredi.

Pari n° 2 : Plus de 2,5 buts : 2,35 avec Betclic

Des buts à San Pédro. Au cours des éliminatoires, la Zambie a inscrit 12 buts pour 6 encaissés. 4 des 6 rencontres disputées se sont terminées par un total de plus de 2,5 buts inscrits par les deux équipes : d’ailleurs 3 des 4 derniers matches des coéquipiers de Frankie Musonda se sont terminés avec cette caractéristique. La RD Congo n’est pas en reste, le dernier match contre le Burkina Faso s’étant conclu sur le score de 2 buts à 1, et lors des éliminatoires, ils ont inscrit 11 buts pour 4 encaissés. Alors même si la rencontre pourrait s’avérer difficile à débloquer à cause de la pression, les deux équipes devraient trouver le chemin des filets à plusieurs reprises mercredi soir.

Pari n° 3 : Patson Daka buteur : 3,50 avec Betclic

Le joueur de Leicester en forme. En difficulté dans son club de Leicester en début de saison, Patson Daka s’est finalement fait une place dans l’effectif et a participé à 6 des 7 dernières rencontres des Foxes, pour un total de 4 buts et 2 passes décisives. Avec sa sélection, il a tout simplement inscrit 5 buts en 6 matches lors des éliminatoires. Au cours des 4 dernières rencontres disputées par la Zambie, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises, soit 60 % des buts de sa sélection. Mercredi soir, il devrait continuer sur cette lancée pour guider les siens vers 3 points importants.

