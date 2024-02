Pronostic RD Congo Guinée 02/02/2024 : 1-1 score exact et Bayo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour RD Congo Guinée, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2024, ce vendredi

Pronostic RD Congo Guinée : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour RD Congo Guinée

Score exact 1-1 – à 5,60 en pariant sur Betclic, soit 18 % de chances de voir les deux équipes se neutraliser sur ce score au terme des 90 minutes.

de voir les deux équipes se neutraliser sur ce score au terme des 90 minutes. Moins de 2,5 buts – à 1,35 en pariant sur Betclic, soit 74 % de chances de voir peu de buts au stade Alassane Ouattara.

de voir peu de buts au stade Alassane Ouattara. Mohamed Bayo buteur - à 3,78 en pariant sur Betclic, soit 26 % de chances de voir l’attaquant guinéen trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Deuxième quart de finale de cette édition de la CAN 2024 : la RD Congo rencontre la Guinée, pour un match qui pourrait permettre à l’une des deux équipes de continuer à rêver d’un titre qui échappe aux Léopards depuis 1974, et à une équipe guinéenne qui avait pourtant manqué de peu le titre avec une place en finale en 1976.

Avec une qualification obtenue in extremis lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, le RD Congo a validé son ticket pour les huitièmes de finale avec seulement 3 points au compteur, pour 3 matches nuls, et seulement 2 buts marqués et 2 encaissés. Tombeurs surprises de l’Égypte lors des tirs au but après un score de 1-1 dans le temps réglementaire, et en supériorité numérique lors de la majeure partie des prolongations, les Congolais voudront continuer leur épopée pour aller chercher une place en demi-finales qu’ils ont connues en 2015.

Qualifié parmi les meilleurs troisièmes de la compétition derrière le Sénégal et le Cameroun dans le groupe C, le Sily National a remporté une victoire face à la Gambie, fait match nul face au Cameroun et s’est incliné contre le Sénégal. En huitièmes de finale, face à une Guinée Équatoriale qui avait pourtant fait forte impression en phase de poules, les Guinéens se sont imposés par la plus petite des marges avec un but à la toute dernière minute du temps additionnel, tout en étant en supériorité numérique depuis la 55e minute. Ils voudront profiter de cette occasion en or pour aller chercher des demi-finales qui leur échappent depuis 1976.

Les compos probables pour RD Congo Guinée

La composition probable de la RD Congo en 4-3-3 :

M’Pasi - Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku - Pickel, Moutoussamy, Bongonda - Kakuta, Wissa, Bakambu.

La composition probable de la Guinée en 4-4-2 :

Kone - Diakite, Diakhaby, Jeanvier, Sylla - Konate, Diawara, Guilavogui, Sylla – Guirassy, Bayo.

RD Congo vs Guinée Pari 1 : Score exact 1-1 @ 5,60 avec Betclic

La RD Congo s’est fait une spécialité des matches nuls. Les Léopards n’ont toujours pas remporté de rencontres dans cette CAN, avec un score de 1-1 au terme des 90 minutes à 3 reprises en 4 confrontations. À l’inverse, les joueurs de Kaba Diawara restent sur deux victoires en 4 matches, mais n’ont jamais marqué plus d’un but dans la compétition (3 au total). Avec l’incertitude présente dans ce tournoi, la possibilité d’atteindre des demi-finales pourrait amener les deux équipes à ne pas trop se livrer et un match nul 1-1 semble probable.

RD Congo vs Guinée Pari 2 : Moins de 2,5 buts @ 1,35 avec Betclic

Les 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues de la Guinée se sont terminées par moins de 2,5 buts inscrits au total par les deux équipes. Même constat du côté de la RD Congo, où 13 des 14 dernières rencontres disputées par les coéquipiers de Bakambu ont vu moins de 2,5 buts. Dans cette CAN, ils n’ont marqué que 3 buts en 4 rencontres, et en ont encaissé 3, au même titre que la Guinée qui présente un bilan identique. Il ne faudra donc pas s’attendre à un festival de buts au stade Alassane Ouattara.

RD Congo vs Guinée Pari 3 : Mohamed Bayo buteur @ 3,78 avec Betclic

Si Serhou Guirassy est considéré comme le buteur vedette de la Guinée, il semble que Mohamed Bayo a su profiter de l’attention portée par les défenses adversaires à l’attaquant de Stuttgart pour se muer en sauveur du Sily National. Avec deux buts dans cette CAN, dont celui de la qualification en toute fin de rencontre face à la Guinée Équatoriale, il pourrait profiter d’un peu plus de liberté que son coéquipier pour guider les siens vers une place en demi-finale en trouvant à nouveau le chemin des filets.

