Pronostic RB Lepizig Real Madrid LDC 13/02/2024 : Madrid vainqueur ou match nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour RB Leipzig Real Madrid, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Pronostic RB Leipzig Real Madrid : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour RB Leipzig Real Madrid

Real Madrid ou nul – à 1,33 en pariant sur Betsson, soit 75 % de chances de ne pas voir les Merengues perdre mardi soir.

de ne pas voir les Merengues perdre mardi soir. Les deux équipes marquent – à 1,50 en pariant sur Betsson, soit 67 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

de voir des buts des deux côtés du terrain. Loïs Openda buteur - à 2,52 en pariant sur Betsson, soit 43 % de chances de voir l’attaquant belge trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Place aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec une première affiche mardi soir à 21 h : le RB Leipzig accueille le Real Madrid, pour un match aller entre d’un côté un novice de la compétition, qui a dépassé ce stade du tournoi une seule fois dans son histoire, et de l’autre, le club de tous les records en Europe, avec déjà 14 titres dans la compétition reine.

5e en Bundesliga, mais avec déjà 18 points de retard sur le leader, et un bilan de 11 victoires, 4 nuls et 6 défaites, les joueurs de Marco Rose ont effectué une belle phase de groupes, conclue à la deuxième place derrière l’ogre Manchester City, mais avec 4 victoires et 2 défaites, pour 13 buts inscrits et 10 encaissés. Leur état de forme n’est pourtant pas au beau fixe, avec 3 défaites, 2 nuls et 2 victoires (dont une en match amical) lors des 7 dernières rencontres.

Les joueurs de Carlo Ancelotti connaissent bien la compétition. Demi-finalistes l’année passée, ils ont fait carton plein lors d’une phase de poules qu’ils ont terminée à la première place, avec 6 victoires, 16 buts inscrits et 7 encaissés. Les Merengues sont leaders de Liga, avec 5 points d’avance sur le deuxième, qu’ils ont corrigé 4 buts à 0 ce week-end, et présentent un bilan de 52 buts inscrits et 15 encaissés en championnat. Ils restent sur 5 victoires, un nul et une défaite lors des 7 dernières rencontres qu’ils ont disputées, et arrivent donc en forme pour cette rencontre.

Les compos probables pour RB Leipzig Real Madrid

La composition probable du RB Leipzig en 4-2-2-2 :

Gulásci -; Henrichs, Klostermann, Orban, Raum - Schlager, Kampl - Olmo, Simons - Šeško, Openda.

La composition probable du Real Madrid en 4-3-1-2 :

Lunin - Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos – Diaz - Rodrygo, Vinícius Jr.

RB Leipzig vs Real Madrid Pari 1 : Real Madrid ou nul @ 1,33 avec Betsson

Les Merengues sont en pleine confiance. Ils ont remporté les 5 derniers matches qu’ils ont disputés, et n’en ont perdu aucune lors de la phase de poules, avec 6 victoires. À l’inverse, le RB Leipzig ne présente pas une forme étincelante, mais reste sur un match nul et une victoire. Surtout, Carlo Ancelotti ne pourra compter que sur Nacho parmi ses défenseurs centraux pour ce match aller, et l’absence de Jude Bellingham, l’homme fort du Real Madrid cette saison, sorti sur blessure face à Gérone, pourrait s’avérer problématique. Les Madrilènes sont spécialistes de la Ligue des Champions, et ils devraient donc réussir à terminer la rencontre invaincus.

RB Leipzig vs Real Madrid Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 1,50 avec Betsson

À domicile cette saison, le RB Leipzig a trouvé le chemin des filets à 13 reprises lors des 15 rencontres qu’ils ont disputées, et ils ont inscrit 8 buts lors de leurs 4 derniers matches. Même efficacité côté Merengue, avec 12 buts marqués lors de leurs 5 dernières rencontres, et 3 de celles-ci ont vu les deux équipes marquer. En Ligue des Champions, les coéquipiers de Toni Kroos ont toujours trouvé le chemin des filets, et avec un total de 18 buts inscrits par les deux équipes lors des matches des hommes de Marco Rose, il est probable de voir des buts des deux côtés du terrain à la Red Bull Arena.

RB Leipzig vs Real Madrid Pari 3 : Loïs Openda buteur @ 3,65 avec Betsson

Arrivé du RC Lens cet été, Loïs Openda a parfaitement trouvé ses marques au sein du club allemand. Il a déjà trouvé le chemin des filets à 15 reprises et délivré 4 passes décisives en 21 rencontres de Bundesliga, et a inscrit 4 buts en 6 matches lors de la phase de groupes de cette Ligue des Champions. Il a marqué lors des 4 dernières rencontres du RB Leipzig, et avec l’absence de la quasi-intégralité de la défense centrale d’un Real Madrid qui a encaissé 4 buts lors des 5 dernières rencontres, l’attaquant belge pourrait à nouveau faire trembler les filets mardi soir.

