Pronostic Rayo Vallecano Real Madrid 18/02/2024 : Les Madrilènes vainqueurs avec plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Rayo Vallecano Real Madrid, comptant pour la 25e journée de Liga, ce dimanche..

Rayo Vallecano - Real Madrid : paris, contexte et compos

Le leader de la Liga se déplace sur la pelouse du 14e, le Rayo Vallecano, qui traverse une période de crise. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Rayo Vallecano - Real Madrid, avec une rencontre qui devrait largement tourner en faveur des Madrilènes.

Les meilleurs paris pour Rayo Vallecano - Real Madrid :

Le Real l’emporte avec plus de 2,5 buts dans le match ⭐ coté à 2,19 sur Betsson, soit 46% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Le Real gagne les deux mi-temps ⭐ coté à 3,35 sur Betsson, soit 30 % de chances que cela se produise.

que cela se produise. Vinicius Junior marque ⭐ coté à 2,41 sur Betsson, soit 42% de chances que cela se produise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Rien ne va plus du côté du Rayo Vallecano. Actuellement sur une série de six matches sans victoires toutes compétitions confondues, dont cinq défaites, le Rayo Vallecano est en chute libre ces derniers temps. Avec une dernière victoire à domicile qui date de la 5e journée. C’était le 15 septembre, face à Alaves 2-0. Les joueurs du Rayo Vallecano sont 14e à l’heure actuelle avec sept points d’avance sur la zone rouge et Cadix, 18e avec 24 points. Mais les Espagnols possèdent surtout la 19e attaque de Liga, avec seulement 21 buts inscrits en 24 journées. La faute à des attaques peu efficaces cette saison, comme en témoignent les six buts du meilleur buteur du Rayo cette saison en championnat : Alvaro Garcia. L’attaquant de 31 ans a d’ailleurs marqué deux fois lors des trois dernières rencontres. Ce sera sûrement l’atout numéro 1 des Madrilènes dans ce derby.

Pour le Real Madrid, les choses sont fortement différentes. Les Madrilènes restent sur 18 matches sans défaite en championnat, la dernière datant du 24 septembre, face à l’Atlético 3-1. Des résultats excellents, leur permettant d’accroître leur avance en tête du classement, avec cinq points d’avance sur Gérone. Des Géronais qui ont été battus 4-0 la semaine passée par les joueurs de Carlo Ancelotti. Grâce notamment à un très grand Jude Bellingham et à un Vinicius Junior en forme. L’Anglais a claqué un doublé, avant de sortir sur blessure, tandis que le Brésilien a marqué et délivré deux passes décisives. Le tout avant de confirmer lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions, qui a été remporté 1-0 par les Madrilènes, grâce au petit bijou de Brahim Diaz.

Les compos probables pour Rayo Vallecano Real Madrid

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Nacho, Tchouaméni, Mendy - Kroos, Camavinga, Valverde - Diaz, Vinicius, Rodrygo.

Rayo Vallecano : Dimitrievski- Balliu, Mumin, Lejeune, Espino - Valentin, Ciss, Palazon, Chavaria, Garcia - Camello.

Pari 1 : Le Real l’emporte avec plus de 2,5 buts dans le match coté à 2,19 sur Betsson

Lorsque l’on voit l’état de forme des deux formations, on voit mal comment la victoire pourrait échapper aux joueurs du Real Madrid. Pour ce duel entre la 19e attaque du championnat, et la meilleure défense de Liga, avec seulement quinze buts encaissés en 24 journées, le derby devrait pencher du côté des Meringues.

Pari 2 : Le Real gagne les deux mi-temps coté à 3,35 sur Betsson, soit 30 % de chances que cela se produise.

Lors des quatre dernières journées, les Madrilènes ont marqué à quatre reprises en première mi-temps et cinq reprises en seconde période. Face à une formation qui est en grande difficulté ces derniers temps, et qui n’y arrive plus, on pourrait voir les joueurs d’Ancelotti remporter les deux périodes.

Pari 3 : Vinicius Junior marque coté à 2,41 sur Betsson

Lors de ses quatre derniers matches de Liga, Vinicius Junior a été décisif à six reprises (trois buts et trois passes décisives). Avec ses sept buts et ses quatre passes décisives, et en l’absence probable de Jude Bellingham, le Brésilien sera le leader offensif de cette équipe et pourrait trouver le chemin des filets, dimanche.

