Pronostic PSV Eindhoven Arsenal : victoire des Gunners et Martin Odegaard buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour PSV Arsenal, dernier match de poule de Ligue des Champions

Le PSV Eindhoven et Arsenal se rencontrent pour conclure leur phase de poule de Ligue des champions. Vainqueur à l'aller (4-0) et leader, Arsenal a l’avantage pour se déplacer aux Pays-Bas. Nos experts football voient une victoire d’Arsenal avec plusieurs buts inscrits dans le match.

Les meilleurs paris pour PSV Eindhoven - Arsenal

On s’attendait peut être à peu d’enjeu pour ce PSV Eindhoven - Arsenal en clôture de la phase de groupe de Ligue des champions dans ce groupe B, ce sont finalement le deuxième et le premier qui s’affrontent pour conforter leur position. Terrassé à l'Emirates lors de la première journée (4-0), le PSV a gagné ses deux matchs de la phase retour contre Lens (1-0) et Séville (3-2) après avoir été mené 2-0 à Sanchez Pizjuan.

Deuxième de Premier League malgré sa défaite à Aston Villa (0-1) samedi, Arsenal a retrouvé de la forme et semble plus dominant que jamais cette saison. Avec le retour de leur meneur de jeu et capitaine Martin Odegaard à la compétition, les Gunners ont signé leurs meilleures performances contre Wolverhampton (2-1) avant de s’imposer dans la souffrance à Luton (4-3).

Les deux équipes sont en très grande forme, mais Arsenal a retrouvé son côté tueur même quand il est en difficulté, comme l’a prouvé la victoire à Luton en milieu de semaine dernière avec ce but de Rice à la 90+7ème minute. Les Gunners sont tombés dans le piège d’Aston Villa ce week-end (0-1) en encaissant un but dès la 7eme minute de jeu et n’ont pas réussi à contourner le système collectif brillant installé par Unai Emery cette saison, mais ont aussi manqué de réussite. Ils montent en confiance et ont les armes pour confirmer à l'extérieur.

Premiers d'Eredivisie avec 15 victoires … en 15 matchs, les Boeren ont inscrit 52 buts en championnat, 8 de plus que leur dauphin Feyenoord, et n’en ont pris que 6. Des stats affolantes pour les hommes de Peter Bosz, qui retrouve ses lettres de noblesse comme à son époque ajacide. Avec leur attaque Lang, Lozano, de Jong, les neerlandais seraient bien capables d’inscrire au moins deux buts à domicile face à cet Arsenal et son gardien David Raya en plein doute cette saison.

On l’a dit, Martin Odegaard est de retour et déjà décisif cette saison. Blessé de fin octobre à mi-novembre, le Norvegien a eu un impact significatif dans le jeu des Gunners dès sa reprise face à Brentford. Omniprésent dans le jeu d’Arteta et providentiel, il a livré un récital contre Wolverhampton, auteur d’un but et de ses plus beaux gestes dont il nous habitue depuis qu’Arteta en a fait son homme fort il y a plus de deux ans. A 24 ans (25 dans une semaine), Martin Odegaard sait frapper quand il faut pour aider Arsenal dans les moments décisifs, et il aura à coeur de mettre son club a l’abri pour cette dernière journée de Ligue des champions, sans doute sur une de ces situations ou sa patte gauche tueuse est trouvée sur un centre en retrait à l'entrée de la surface.

