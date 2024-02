Pronostic PSG Real Sociedad LDC 14/02/2024 : Le PSG vainqueur et Ousmane Dembélé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Real Sociedad, comptant pour les 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Pronostics PSG - Real Sociedad : paris, contexte et compos

Pour ce huitième de finale tant attendu, le Paris-SG reçoit la Real Sociedad mercredi à 21 h 00. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour PSG - Real Sociedad.

Les meilleur paris pour PSG - Real Sociedad

Victoire du PSG à 1,65 soit 68 % de chances de voir le club de la capitale gagner le match aller.

de voir le club de la capitale gagner le match aller. Au moins une des deux équipes ne marque pas à 1,79, soit 55 % de chances que l'une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets.

que l'une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets. Ousmane Dembélé buteur à 4,30 soit 23 % de chances de voir le Français marquer dans ce match.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après une victoire relativement aisée face à Lille (3-1), le Paris-SG retrouve la Ligue des Champions et affronte le club espagnol de la Real Sociedad. Les supporters parisiens se souviennent encore de cette phase de poule rocambolesque qui a vu le club de la capitale frôler l’élimination avant de se qualifier in extremis avec seulement 8 points en 6 matchs. Deux mois plus tard, les Parisiens savent qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur lors de ce match aller à domicile, eux qui ont été éliminés lors des 5 des 6 dernières confrontations avec des clubs espagnols. Le PSG reste sur 16 matchs sans défaite, et trois victoires d’affilée, et il ne compte aucun suspendu pour cette rencontre. Sur le chemin du retour depuis quelques semaines, Nuno Mendes sera encore trop juste pour ce match aller, mais Luis Enrique pourra sinon compter sur tout son groupe, Kylian Mbappé étant à 100% une semaine après avoir été touché à sa cheville gauche.

Du côté de la Real Sociedad, qui reste sur trois matches nuls 0-0 et une défaite 1-0 contre Osasuna, Imanol Alguacil est privé de nombreux joueurs, et surtout de son capitaine Mikel Oyarzabal. À la peine en Liga et déjà plus dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le club espagnol fera tout pour ramener un résultat lui permettant d’espérer avant le match retour.

Les compos probables pour PSG Real Sociedad

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo ou Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte ou Ruiz, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Real Sociedad : Remiro - Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan - Mendez, Zubimendi, Merino - Kubo, André Silva ou Sadiq, Barrenetxea.

Pari 1. Victoire du PSG à 1,65 avec Betsson

Paris sera favori à domicile et nous voulons profiter de cette cote intéressante face au club basque pour miser sur le PSG. Les Espagnols ne sont pas en confiance et seront de plus privés de nombreux joueurs lors de ce match aller.

Pari 2. Au moins une des deux équipes ne marque pas à 1,79 avec Betsson

Il serait surprenant que le PSG ne marque pas lors de ce match aller à domicile, mais du côté des Basques, l’affaire est tout autre, puisqu’ils restent sur trois matchs sans inscrire le moindre but.

Pari 3. Ousmane dembélé buteur à 4,30 avec Betsson

Le trident offensif formé par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola est l’une des grandes satisfactions au Paris SG depuis son apparition en novembre. Avec ce retour de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé devrait chercher à tirer son épingle du jeu pour marquer lui-même.

