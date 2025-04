Pronostic PSG Nice Ligue 1 25/04/2025 : Paris ralentit le rythme avant son déplacement à Arsenal

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OGC Nice ce vendredi 25 avril à 20h45.

Pronostic PSG Nice : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Nice

PSG vainqueur ou nul et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,89 sur Unibet, soit une probabilité de 52% de sécuriser la victoire du PSG avec un potentiel match nul dans un match avec des buts de chaque côté.

de sécuriser la victoire du PSG avec un potentiel match nul dans un match avec des buts de chaque côté. Match nul à la mi-temps ⭐à la cote de 2,40 sur Unibet, soit une probabilité de 41% d’avoir un score de parité à l'issue de la première mi-temps.

d’avoir un score de parité à l'issue de la première mi-temps. Match nul ⭐ à la cote de 4,35 sur Unibet, soit une probabilité de 22% de voir les Parisiens concédé un match nul sur leur pelouse.

Nous prédisons le match nul 1-1 entre le PSG et l’OGC Nice.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Paris-Saint-Germain reçoit l’OGC Nice en match d’ouverture de la 31e journée de Ligue 1 ce vendredi 25 avril au Parc des Princes. A quelques jours seulement d’une demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG aborde cette rencontre avec le titre de champion de France déjà en poche, et un effectif au complet.

Toujours motivés à l’idée de terminer la saison invaincus, les hommes de Luis Enrique ont aussi un autre objectif de taille, celui de remporter la Ligue des Champions. Un facteur important à prendre en compte avant cette rencontre puisque les parisiens se déplaceront cinq jours plus tard à Londres pour le match aller de leur demi-finale. Quels joueurs seront alignés, quels risques prendront les parisiens dans un match moins important pour eux et surtout quelle sera leur motivation ?

En face d’eux, Nice se déplace à la capitale avec la volonté d’obtenir un résultat positif. Toujours en course à la qualification en coupe d’Europe, à seulement 2 points des places qualificatives en Ligue des Champions, les hommes de Franck Haise comptent bien venir mettre le doute dans les têtes parisiennes. Actuellement sur une dynamique contrastée, les niçois restent très solides, surtout défensivement puisqu’ils sont l’une des meilleures arrières-gardes de Ligue 1 cette saison. Ils restent donc pleinement engagés dans la course à l’Europe, et ce déplacement au Parc constitue une opportunité de plus pour marquer les esprits et relancer leur série.

Nice n’a encaissé que 38 buts en 30 journées, et leur capacité à fermer les espaces et contrer rapidement avec des joueurs percutants comme Boga ou Laborde, pourrait poser problème à un PSG moins concerné ou sûrement remanié. Leur récente victoire contre Angers (2-1) a montré une équipe plus agressive, et surtout capable de hausser le ton dans les grands rendez-vous comme celui de vendredi soir.

👥 Les effectifs probables pour PSG Nice

Composition attendue du PSG :

Safonov, Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes, Vitinha, Zaïre-Emery, Barcola, Ramos, Lee, Doué.

Composition attendue de Nice :

Bulka, Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard, Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi, Bouanani, Boga, Laborde.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG OGCN

⭐ Paris tient son invincibilité avant d’aller défier Arsenal

Le premier pronostic de nos experts s’oriente sur une victoire du PSG ou un match nul avec des buts des deux côtés. Cette idée s’appuie sur plusieurs éléments clés.

Déjà champions, les Parisiens pourraient faire tourner leur effectif avant leur demi-finale européenne, ce qui pourrait impacter leur solidité défensive comme cela a été le cas dernièrement face au Havre avec une victoire 2-1. Toutefois, l’envie de rester invaincu en Ligue 1 et la qualité offensive de l’effectif avec la probable titularisation de joueurs comme Barcola, Doué ou Ramos assurent aux parisiens un avantage.

En face, Nice, toujours en lice pour l’Europe, voyage avec ambition. Leur capacité à exploiter les espaces en contre, laissent présager qu’ils trouveront aussi le chemin des filets puisqu’ils restent sur 5 matchs consécutifs avec au moins un but inscrit. Un match ouvert donc avec des buts comme cela est souvent le cas cette saison lors des matchs d’un PSG parfois gêné défensivement. Paris reste cependant difficile à battre, surtout à domicile ou cela ne s’est plus produit en Ligue 1 depuis le 12 mai 2024.

Pronostic 1 PSG vs Nice : Paris vainqueur ou nul et les deux équipes marquent - cote de 1,89 sur Unibet

⭐ Une première mi-temps fermée

Le PSG pourrait aborder cette rencontre avec prudence et c’est ce qui oriente nos experts vers un match nul à la mi-temps. Avec une équipe partiellement remaniée, l’intensité risque donc d’être plus faible en début de match pour ce qui sera le 3e match en 7 jours pour les coéquipiers de Désiré Doué.

De l’autre côté, Nice, solide défensivement et bien organisé, cherchera avant tout à ne pas se découvrir trop tôt, en attendant les opportunités en contre face à un PSG qui aura sans doute la possession de balle. En manque de confiance dernièrement avec des résultats plutôt négatifs, la volonté de l’équipe niçoise sera orientée vers une défense compacte et agressive voulant d’abord verrouiller les attaques parisiennes, dans ce qui pourrait bien être une première mi-temps d’observation.

Dans ce contexte, un premier acte fermé et équilibré se terminant sur un score de parité est très probable.

Pronostic 2 PSG vs Nice : Match nul à la mi-temps - cote de 2,40 sur Unibet

⭐ Pas de vainqueur dans ce choc

Un match nul au coup de sifflet final, voilà le pari osé de nos experts pour ce vendredi. Un résultat qui ne serait pas une surprise, au vu de l’état de forme et des objectifs divergents de ces deux équipes.

Un score qui s’est déjà produit lors du match aller cette saison. En effet, les deux équipes s’étaient neutralisées sur le score de 1-1, au terme d’un match équilibré où Nice avait su contenir les offensives parisiennes tout en se montrant dangereux en transition. Plus encore, en septembre 2023, les Aiglons avaient réalisé un véritable coup d’éclat en s’imposant 3-2 au Parc des Princes, confirmant leur capacité à bousculer les grosses équipes, y compris à l’extérieur.

Le contexte particulier du PSG ainsi qu’un effectif déjà tourné vers l’objectif majeur des prochains jours, la Ligue des Champions, pourrait bien augmenter les chances de voir un score de parité au terme des 90 minutes.

Un score qui arrangerait également les deux équipes puisque le PSG conserverait son invincibilité et Nice obtiendrait un point précieux dans la course à la qualification européenne à 5 journées de la fin du championnat.

Pronostic 3 PSG vs Nice : Match nul - cote de 4,35 sur Unibet