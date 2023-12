Pronostic PSG Nantes: Match nul ou Nantes vainqueur et Mbappé buteur

Notre expert en pronostic foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour PSG Nantes lors de cette 15e journée, ce samedi

Leader du championnat avec quatre points d’avance sur Nice, le PSG accueille Nantes avant un match crucial en Ligue des Champions. Nos experts football considèrent qu’une surprise est possible dans ce match alors que le PSG n’a plus perdu de points en Ligue 1 depuis un match nul 0-0 face à Clermont le 30 septembre.

Tout va bien pour le PSG en championnat. Malgré l’expulsion précoce de leur gardien de but Donnarumma, les Parisiens ont pris le dessus sur le HAC en inscrivant un but par mi-temps par l’intermédiaire de Kylian Mbappé et Vitinha.

Cette septième victoire à la suite en Ligue 1 offre au PSG une avance plus confortable, puisque son rival niçois s’est incliné pour la première fois de la saison face à… Nantes. Le seul problème pour les Parisiens, c’est que les esprits des joueurs de Luis Enrique pourraient être tournés vers leur rencontre cruciale de Ligue des Champion qui aura lieu face à Dortmund mercredi prochain.

Côté nantais, le moral est au beau fixe après cette victoire 1-0 devant leur public face à Nice, deuxième du championnat. Jocelyn Gourvennec a réussi ses débuts, mais il sait que le plus dur reste à faire pour redonner des couleurs à la saison des Canaris.

Les meilleurs paris pour PSG - Nantes

Double chance Nul ou Nantes à 4,20 sur PMU Sport

Kylian Mbappé premier buteur à 3,10 sur PMU Sport

Moins de 1,5 but à 5,00 sur PMU Sport

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Retrouvez les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs dans notre guide détaillé !

Pari 1. Double chance Nul ou Nantes à 4,20 sur PMU Sport

Nantes a repris confiance suite à sa victoire face à l’OGC Nice et en s’appuyant sur une défense solide, les hommes de Jocelyn Gourvennec chercheront à réussir la passe de deux.

Quatre points pris face aux deux premiers de Ligue 1 serait un bel exploit, mais les Canaris en sont capables, surtout face à un PSG qui jouera sa survie en Ligue des Champions quelques jours plus tard contre Dortmund.

Pari 2. Kylian Mbappé premier buteur à 3,10 sur PMU Sport

Le jeune attaquant parisien a déjà inscrit 15 buts cette saison et est le meilleur buteur de Ligue 1 devant Akor Adams (7 buts).

Il ne compte pas s’arrêter là, et face à un FC Nantes qui viendra chercher un point, Kylian Mbappé aura à cœur de mettre toutes les chances de son côté dès le début de match.

Pari 3. Moins de 1,5 but à 5,00 sur PMU Sport

Le Paris-SG sait marquer des buts, c’est vrai, mais Nantes gagne en solidité et devrait opter pour une stratégie défensive au Parc des Princes. Cela suffira-t-il à faire déjouer l’attaque parisienne ? Pas sûr, mais souvenons-nous que la dernière fois que le PSG a perdu des points en championnat, c’était suite à un match nul 0-0 face à une équipe de Clermont regroupée en défense. Il ne faut pas non plus oublier que les Nantais restent sur deux matchs sans encaisser de buts face au Havre et à Nice.

