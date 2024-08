Pronostic PSG Montpellier - Ligue 1 23/08/2024 : Les 2 équipes marquent et Kolo Muani buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Montpellier, qui ouvre la 2e journée de Ligue 1, ce vendredi à 20h45.

Pronostic PSG Montpellier : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Montpellier : cotes et probabilités

PSG gagne avec un handicap de -1.5 ⭐ avec des cotes de 1.74 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 57% de victoire pour les Parisiens.

de victoire pour les Parisiens. Randal Kolo Muani buteur ⭐ avec des cotes de 2.30 sur Vbet, indiquant une probabilité de 43% que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1.61 sur Vbet, représentant une probabilité de 62% que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Nous prévoyons une victoire du PSG par au moins deux buts d'écart, avec une forte probabilité que les deux équipes marquent.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG dispute son premier match de la saison au Parc des Princes contre Montpellier vendredi soir, alors qu'ils cherchent à poursuivre leur début de saison victorieux.

Plusieurs questions entouraient les Parisiens en début de saison, notamment avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont actuellement attendus pour combler le vide laissé par Mbappé. Désiré Doué a été recruté pour soulager ce fardeau, mais d'autres recrues pourraient encore arriver avant la fin du mercato. Luis Enrique insiste sur le fait qu'il s'agit d'un projet à long terme au PSG. Les propriétaires ont abandonné l'approche Galacticos, qui n'a pas réussi à apporter le succès escompté, et se sont plutôt concentrés sur les meilleurs jeunes talents d'Europe.

Le dernier et unique titre de Ligue 1 de Montpellier remonte à la saison 2011/12. Depuis lors, ils ont peiné, ne se hissant dans le top six qu'une seule fois. Leur 12e place la saison dernière les a laissés loin derrière pour une place en Europe. Le mercato n'a rien apporté de notable aux supporters de Montpellier. Le prêt de Maxime Estève à Burnley a été rendu permanent, mais cet argent n'a pas encore été réinvesti dans l'équipe.

Les effectifs probables pour PSG Montpellier

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Beraldo, Pacho, Zague ; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves ; Kang-in Lee, Asensio, Kolo Muani.

La composition probable de Montpellier :

Lecomte ; Mbiayi, Omeragic, Sagnan, Sacko ; Chotard, Ferri, Savanier ; Nordin, Al-Taamari, Adams.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Montpellier

PSG vs Montpellier Pari 1 : Handicap PSG -1.5 @1.74 sur Vbet

Le PSG a été exceptionnel lors de son match d'ouverture en battant Le Havre 4-1. Ils ont eu 76% de possession et ont créé sept grandes occasions, terminant le match avec un xG de 2,87. Leurs adversaires n'ont eu qu'un xG de 0,21. Par conséquent, le premier de nos pronostics pour PSG vs Montpellier est une victoire de l'équipe à domicile par au moins deux buts d'écart.

Sous Enrique, le PSG a marqué en moyenne 2,47 buts par match de Ligue 1 au Parc des Princes. Leur victoire facile contre Le Havre devrait rassurer les supporters que l'équipe peut être tout aussi redoutable sans Mbappé.

Le bilan de Montpellier face aux champions de France est lamentable. Ils n'ont pas gagné lors des 11 dernières confrontations, mais ce pari a été gagnant dans 10 de ces matchs.

PSG vs Montpellier Pari 2 : Randal Kolo Muani Buteur @2.30 sur Vbet

Randal Kolo Muani a été recruté pour une somme importante l'été dernier, et il est juste de dire que sa première saison dans la capitale française ne s'est pas déroulée comme prévu. Il n'a marqué que six buts en Ligue 1, ne jouant que 1 268 minutes. Cependant, il devrait avoir plus d'opportunités cette saison, et un but contre Le Havre pourrait être le coup de pouce de confiance dont il a besoin.

Kolo Muani a la capacité de battre un homme. Ses 2,66 courses progressives et 1,79 dribbles réussis le placent dans le top 12% des attaquants des cinq grands championnats européens. Cela devrait l'aider à se mettre en position de tir contre Montpellier. Gonçalo Ramos s'est blessé à la 20e minute contre Le Havre, donc Kolo Muani devrait être titularisé ici.

PSG vs Montpellier Pari 3 : Les deux équipes marquent @1.61 sur Vbet

Malgré leur victoire relativement aisée en championnat la saison dernière, le PSG a encore rencontré quelques problèmes défensifs. Leur ligne défensive haute les a laissés vulnérables aux contre-attaques. L'équipe d'Enrique a en moyenne 67% de possession devant ses propres supporters, mais a concédé en moyenne 1,29 but dans ces matchs. Huit équipes du championnat ont concédé moins de buts à domicile.

Montpellier a marqué lors de neuf de ses 10 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. De plus, les deux équipes ont marqué dans tous leurs matchs de pré-saison ainsi que dans leur premier match contre Strasbourg.

L'équipe de Michel Der Zakarian a affronté le PSG pour la dernière fois en mars. Ils ont perdu 6-2, mais ont créé de nombreuses occasions. Montpellier a terminé le match avec un xG supérieur de 0,92 à celui du PSG.

