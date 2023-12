Pronostic PSG Metz : Paris remporte les deux mi-temps et Barcola buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Metz, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, ce mercredi

Nos propositions de cotes pour la rencontre PSG - Metz

Barcola buteur. Cote à 2,50 sur PMU Sport, soit 40% de chances que l'espoir français marque.

que l'espoir français marque. Paris gagne avec un autre score. Cote à 3,15 sur PMU Sport, soit 31% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Paris remporte les deux mi-temps. Cote à 1,80 sur PMU Sport, soit 55% de chance que le club de la capitale domine entièrement la rencontre.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec le comparatif complet !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Une semaine après sa qualification en seizième de Ligue des Champions, le PSG va aborder la dernière journée de 2023 avec le sourire, après avoir été sacré champion d’automne. Dimanche dernier, les Parisiens ont été accrochés 1-1 par des Lillois entreprenants.

Mais ont pu compter sur leur buteur, Kylian Mbappé, auteur de son 16e but de la saison. Un élément qui sera évidemment incontournable, pour cette confrontation contre Metz.

Des Messins qui sont en difficulté ces derniers temps, et qui restent sur trois défaites de rang en championnat, sans inscrire le moindre but (2-0 à Lille, 0-1 contre Brest et 0-1 contre Montpellier).

Lors du dernier match contre Montpellier, les joueurs de Laslo Bölöni ont longuement poussé, sans pour autant parvenir à égaliser. C’est le moment de prendre des points pour la formation qui devrait voir Georges Mikautadze revenir à Saint-Symphorien début janvier…

Les compos probables pour PSG Metz

La composition probable du PSG en 4-3-3 :

Tenas - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery - Dembélé, Mbappé, Barcola.

La composition probable de Metz en 4-2-3-1 :

Oukidja - Udol, Hérelle, TRaoré, Colin - Camara, Jean-Jacques - Kerhof, Jallow, Sabaly - Elison.

Les chiffres à retenir

Les Parisiens ont remporté 8 de leur 9 derniers matchs de Ligue 1 cette saison et les 5 derniers disputés à domicile.

1 - Barcola buteur. Cote à 2,50 sur PMU Sport

Buteur lors de la victoire contre Nantes (2-1), Bradley Barcola a été très intéressant contre Dortmund en Ligue des Champions (1-1) et aurait même pu être récompensé par un but si le poteau n’avait pas sauvé les Allemands. Titulaire contre Lille une nouvelle fois, l’ancien Lyonnais monte en puissance sous Luis Enrique. Face à une défense lente, nul doute que le jeune attaquant sera à son avantage, et aura l’occasion de trouver le chemin des filets.

2 - Paris gagne avec un autre score. Cote à 3,15 sur PMU Sport

Pour ce duel entre la 4e moins bonne défense de Ligue 1 (Metz) et la meilleure attaque (Paris), il ne serait pas étonnant de voir les Parisiens gagner 4 ou 5-0 face à un adversaire bien moins fort. Avec ses 2,4 buts inscrits par match et son meilleur buteur, Kylian Mbappé, le PSG sera sûrement gourmand, pour son dernier match en 2023.

3 - Paris remporte les deux mi-temps. Cote à 1,80 sur PMU Sport

Lors des cinq derniers matches de Ligue 1, Metz a encaissé six buts sur sept lors de la première période. 45 minutes qui sont donc souvent compliquées pour les Messins, comme face à Montpellier, où ces derniers ont concédé l’ouverture du score dès la 9e minute sur un but d’Estève. Face au PSG et à son armada offensive, il faudra faire attention à ne pas prendre une claque dès la première mi-temps pour le joueurs de Bölöni, au risque de couler définitivement, en seconde.

Réalisez votre inscription sur PMU Sport pour jouer sur les meilleures cotes avec le code promo SP*** :