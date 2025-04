Pronostic PSG Le Havre Ligue 1 19/04/2025 : Goncalo Ramos retrouve le chemin du but !

Paris Saint-Germain vs Le Havre

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match entre le PSG et Le Havre pour la 30e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic PSG Le Havre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Le Havre

Victoire du PSG et plus de 3,5 buts dans le match ⭐à la cote de 1,74 sur Unibet, soit une probabilité de 58% de voir Paris s’imposer sur un score large à domicile.

de voir Paris s’imposer sur un score large à domicile. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 59% de voir Le Havre réussir à marquer au moins un but au Parc des Princes.

de voir Le Havre réussir à marquer au moins un but au Parc des Princes. Goncalo Ramos buteur ⭐ à la cote de 1,75 sur Unibet, soit une probabilité de 57% de voir l’attaquant portugais profiter d’une titularisation pour briller.

Nous prédisons la victoire du PSG 3-1 face au Havre.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Parisiens, déjà champions de France à 6 journées de la fin, sont toujours invaincus en Ligue 1 cette saison. Motivés à l’idée d’établir un nouveau record d’invincibilité encore jamais réalisé dans l’histoire du championnat français, les hommes de Luis Enrique arrivent déterminés et sur une bonne dynamique ce samedi 19 avril.

Quelques jours après leur match face à Aston Villa, les coéquipiers de Marquinhos ne sont plus qu'à 6 matchs de terminer la saison invaincus, et Luis Enrique ne s’en est pas caché, c’est le nouveau challenge qui anime l’ensemble de son vestiaire.

En face, l’actuel 16e de Ligue 1 va tenter de se dresser face au géant parisien. Récemment battus sur leur pelouse sur le score de 5 buts à 1 face au Stade Rennais, les hommes de Didier Digard comptent bien donner le maximum ce samedi. Bien meilleurs à l'extérieur qu’à domicile où ils sont la pire équipe de Ligue 1, les Havrais entament une course au maintien qui passera par des résultats positifs lors des 6 dernières journées qui s’annoncent toutes décisives.

Animés par l’envie de se maintenir en Ligue 1, face à un PSG qui enchaîne les matchs importants notamment en Coupe d’Europe, cette rencontre nous promet donc un scénario plaisant et un match ouvert ce samedi après-midi dans la capitale.

👥 Les effectifs probables pour PSG Le Havre

Composition attendue du PSG :

Safonov, Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Doué, Ramos, Kvaratskhelia.

Composition attendue du Havre :

Gorgelin, Nego, Sangante, Lloris, Pembele, Toure, Mwanga, Casimir, Kechta, Soumare, Ayew.

Les paris à prendre pour PSG HAC

⭐ Paris s’impose avec la manière ...

Plus besoin de décrire la forme parisienne actuelle notamment en Ligue 1 ou les hommes du technicien espagnol sont toujours invaincus. Bien souvent vainqueurs cette saison sur des scores larges face à leurs adversaires français, Paris et sa nouvelle génération de stars à une marche de plus à grimper ce samedi pour espérer finir la saison invaincus.

Meilleure attaque de Ligue 1 (80 buts inscrits en 28 matchs soit une moyenne de 2,8 buts marqués par match), Paris fait face ce samedi à la 3e pire défense du championnat. Souvent battus cette saison par des adversaires de la première partie de tableau, les havrais auront sans doute du mal à faire le poids ce samedi.

Les différentes statistiques nous laissent donc penser que le Paris-Saint-Germain s'imposera facilement à domicile dans un match avec des buts.

Pronostic 1 PSG vs Le Havre : Victoire de Paris et + de 3,5 buts - cote de 1,74 sur Unibet

⭐ ... Mais Paris concède un but

Bien que toujours invaincus, ils ne sont pour autant pas toujours sereins défensivement cette saison. En effet, les parisiens concèdent assez souvent au moins un but lors de leurs succès. C’était par exemple déjà le cas au match aller face au Havre lors de leur victoire 4-1 ou lors de la rencontre de la saison dernière qui s’était terminée sur le score de 3 buts partout.

Solides en termes de résultats cette saison à domicile, Donnarumma et ses défenseurs concèdent pourtant plus de buts sur leur pelouse qu’à l'extérieur. Un seul clean sheet à domicile en Ligue 1 depuis le mois de janvier, et des buts concédés face à des équipes de deuxième moitié de classement comme Saint-Etienne, Nantes, Reims.

Avec un léger remaniement attendu sur la feuille de match et une fin de saison plus tournée vers l’Europe que vers le championnat, les parisiens pourraient bien encaisser un but dans un match ou les deux équipes se dévoileront défensivement.

Pronostic 2 PSG vs Le Havre : Les deux équipes marquent - cote de 1,70 sur Unibet

⭐ Ramos se rassure en marquant

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, notamment en Ligue des Champions, l’attaquant portugais pourrait retrouver une place de titulaire lors de cette fin de saison parisienne. Récemment aligné au poste de numéro 9 face à Angers, il pourrait bien retrouver ce poste samedi pour inquiéter l’une des pires défenses de Ligue 1.

L’attaquant portugais, souvent avec le rôle de remplaçant, a inscrit 6 buts en Ligue 1 pour 16 matchs disputés. Récemment décisif face à Saint-Etienne et Rennes, il n’a pas marqué au Parc des Princes en Ligue 1 depuis le début de cette nouvelle année 2025.

Face à une équipe qui a déjà concédé 62 buts cette saison, Ramos aura à cœur de vouloir renouer avec le chemin des filets devant son public.

Pronostic 3 PSG vs Le Havre : Gonçalo Ramos buteur - cote de 1,75 sur Unibet

