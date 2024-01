Pronostic PSG Brest 28/01/2024 : Victoire 2-0 du PSG et Randal Kolo Muani buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Brest, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45

Nos propositions de cotes pour la rencontre PSG - Brest :

Victoire 2-0 du PSG. Cote à 7,20 sur Betsson, soit 13% de chances que le PSG l'emporte sur ce score.

que le PSG l'emporte sur ce score. Une des deux équipes ne marque pas. Cote à 1,88 sur Betsson, soit 53% de chances que l'une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets.

que l'une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets. Randal Kolo Muani buteur. Cote à 2,56 sur Betsson, soit 39% de chances que l'attaquant français marque.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour PSG - Brest en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu dimanche 28 janvier à 20 h 45.

Traditionnellement, un match entre le Paris-Saint-Germain et Brest est totalement déséquilibré. Les Parisiens dominent la Ligue 1 depuis de nombreuses années, tandis que les Brestois parviennent au mieux à se maintenir en milieu de tableau.

Sauf que cette saison, derrière la domination sans partage des joueurs de la capitale, les Brestois occupent une très belle troisième place, à un point seulement de NIce, deuxième de Ligue 1. Toujours qualifiés en Coupe de France, les hommes d’Eric Roy sont sur une série fantastique de neuf matchs sans défaite, dont quatre victoires consécutives en Ligue 1. Pour parvenir à rester sur le podium, les Brestois devront continuer à enchaîner les bons résultats, et cela peut passer par une belle prestation face au PSG.

Les Parisiens, quant à eux, laissent échapper peu de points en Ligue 1 et sont toujours qualifiés en Coupe de France. Lors des 11 derniers matchs de championnat, seul Lille a réussi à décrocher un point face au leader de Ligue 1. Meilleure attaque et deuxième meilleure défense de la compétition, le PSG va-t-il réussir à surpasser l’équipe surprise de la saison ?

Les compos probables pour PSG Brest

La composition probable du PSG en 4-3-3 :

Donnarumma - L. Hernandez, D. Pereira, Skriniar, Hakimi - Kang-In-Lee, Zaïre-Emery, F. Ruiz - Mbappé, Ramos, Barcola.

La composition probable de Brest en 4-3-3 :

Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

Quelques chiffres à retenir

Le PSG reste sur 2 victoires consécutives en Ligue 1 alors que le club breton n'a remporté un match de championnat depuis 3 journées.

Victoire 2-0 du PSG. Cote à 7,20 sur Betsson

Les Parisiens sont si dominateurs cette saison que les cotes de victoires parisiennes sont trop basses pour être considérées. Il peut par contre être intéressant de se pencher sur les scores exacts. Face à un adversaire sérieux et solidement installé sur le podium de Ligue 1, un score de 2-0 nous semble assez probable.

Au moins une des deux équipes ne marque pas. Cote à 1,88 sur Betsson

Ce pari couvrant à la fois un match nul et vierge surprise et une victoire facile des Parisiens, sa cote nous semble intéressante. Brest marque peu de buts à l’extérieur et l’équipe cherchera donc avant tout à ne pas en encaisser. Du côté des Parisiens, leur défense solide (14 buts encaissés en 18 matchs) montre qu'ils ne se reposent pas uniquement sur leur attaque de feu.

Randal Kolo Muani buteur. Cote à 2,56 sur Betsson

L’attaquant international français ne vit pas pour l’instant la saison de ses rêves. Aux côtés d’un Kylian MBappé qui enchaîne les buts, il doit encore trouver ses marques pour s’imposer sur le front de l’attaque parisienne. Dans ce match au sommet face au 3e de Ligue 1, un but lui ferait beaucoup de bien, lui qui n’a pas marqué depuis le 9 décembre (victoire 2-1 face au FC Nantes).

