Pronostic Portugal République Tchèque - Euro 2024 18/06/2024 : Les Portugais vainqueurs et Cristiano Ronaldo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Portugal République Tchèque, second match du groupe F de l'Euro 2024, ce mardi à 21h.

Pronostic Portugal République tchèque : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Portugal République tchèque : probabilités et cotes

Portugal vainqueur ⭐ avec une cote de @1.98 sur Parions Sport, ce qui équivaut à une probabilité de 66% pour les favoris lusitaniens de l'emporter.

pour les favoris lusitaniens de l'emporter. Cristiano Ronaldo buteur ⭐ avec une cote de @1.90 sur Winamax, indiquant une probabilité de 52% pour l'attaquant star de marquer.

pour l'attaquant star de marquer. Handicap Portugal -2 ⭐ avec une cote de @4.08 sur Betclic, représentant une probabilité de 24% pour les favoris portugais de gagner par au moins trois buts.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Portugal, champion d'Europe 2016, fait partie des favoris pour remporter à nouveau le tournoi. Ils affrontent un duel difficile avec la République tchèque.

Le Portugal possède l'un des effectifs les plus intéressants de tout le tournoi. Bien que Cristiano Ronaldo reste la tête d'affiche, il est soutenu par une équipe talentueuse capable de gagner des matchs sans lui. Des joueurs comme Rafael Leao, Bruno Fernandez et Joao Felix sont tous capables de partager le fardeau des buts. Roberto Martinez a remporté ses 10 matchs compétitifs en tant qu'entraîneur du Portugal. L'équipe s'est éloignée de l'approche de contre-attaque adoptée sous Fernando Santos. Ils veulent désormais presser plus haut sur le terrain et prendre le jeu à leurs adversaires. Cela a eu un effet dévastateur, le Portugal ayant marqué plus de buts que toute autre équipe lors des qualifications.

La République tchèque se concentre sur une qualification en 8e de finale. Ils affrontent leur test le plus difficile lors du premier match, mais ils voudront éviter une lourde défaite mardi. L'équipe d'Ivan Hasek arrive à ce match en excellente forme. Bien qu'ils aient battu la Macédoine du Nord lors de leur dernier match de préparation, ils étaient moins convaincants lors des qualifications. Ils ont terminé deuxièmes du groupe E, ayant accumulé un total de 15 points en huit matchs.

Les effectifs probables pour Portugal République tchèque

La composition probable pour le Portugal :

Costa - Ruben Dias, Pepe, Inacio - Diogo Dalot, BrunoFernandes, Joao Neves, Joao Cancelo (ou Nuno Mendes) - Joao Felix, Ronaldo, Leao.

La composition probable pour la République tchèque :

Stanek - Holnes, Hranac, Krejci - Coufal, Hlozek, Soucek, Provod, Doudera - Schick, Kuchta.

Les paris à prendre pour Portugal République Tchèque

Portugal vs République tchèque Pari 1 : Victoire du Portugal @1.98 sur Parions Sport

Le Portugal a disputé 15 matchs, y compris des matchs amicaux, sous Roberto Martinez. L'équipe en a remporté 13, en montrant de belles performances. Ils ont marqué en moyenne 3,27 buts par match et n'en ont concédé que 0,67. L'équipe a eu en moyenne 65% de possession sur cette période et devrait être à l'offensive ici. Les Portugais ont été battus par la Croatie plus tôt ce mois-ci, mais ils se sont ressaisis avec une victoire lors de leur dernier match de préparation. Le Portugal a affronté la République tchèque en Ligue des Nations de l'UEFA en 2022. Ils ont remporté les deux matchs par un score cumulé de 6-0.

Portugal vs République tchèque Pari 2 : Cristiano Ronaldo buteur @1.90 sur Winamax

Cristiano Ronaldo reste une machine à marquer des buts. Il a marqué 10 buts en 10 matchs de qualification, ne montrant aucun signe que son déménagement en Arabie Saoudite a entravé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Le quintuple Ballon d'Or a marqué cinq buts lors des derniers championnats d'Europe, ce qui en fait le co-meilleur buteur. Ronaldo pourrait également atteindre la barre des 900 buts en carrière à l'Euro 2024. Il a marqué 35 buts en 31 matchs de championnat la saison dernière et arrive à ce match en pleine forme. Cristiano a marqué deux des buts du Portugal lors de leur victoire 3-0 contre la République d'Irlande lors de leur dernier match de préparation.

Portugal vs République tchèque Pari 3 : Handicap Portugal -2 @4.08 sur Betclic

Le Portugal a marqué en moyenne 3,6 buts par match tout en maintenant un record de 100% lors des qualifications, deuxième seulement après la France en termes de moyenne de buts par match. Depuis que Martinez a pris en charge l'équipe nationale portugaise, ils ont surpassé leurs adversaires par une moyenne de 2,6 buts par match. Bien que l'attaque puisse faire les gros titres, la défense portugaise pourrait être le facteur décisif en Allemagne. Ils ont gardé une feuille blanche dans neuf de leurs 10 matchs de qualification, leurs adversaires n'ayant marqué en moyenne que 0,2 but par match. La dernière fois que la République tchèque a affronté le Portugal, ils ont été battus 4-0.

